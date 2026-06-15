Miski Liu Suria

Si se pudiera resumir en una sola afirmación la filosofía de la censura, sería ésta: “No podemos confiar en tu propia mente.”

https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/guide-understanding-hoax-century-thirteen-ways-looking-disinformation#russophobia

Masa Crítica

Sistema de activación

Justicia incorruptible

Física de la conciencia

Nueva era de Libertad

Final de juego gigantesco

Disolución de la burocracia

Economía de la Abundancia

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La masa crítica es el momento en el que un número suficiente de individuos adopta una conducta, una idea o una práctica, y entonces se vuelve visible ese cambio, y se difunde al resto del sistema de forma acelerada. Guardian Daniel habla del poder creativo de la masa crítica, del efecto cuántico del despertar, del enfoque colectivo, de nuestro papel como faros digitales, del diseño de la operación cognitiva y del sistema de activación metafísico.

Física de la conciencia.- En los pasados años hemos soportado el aparato de la transición mundial con hechos lógicos y fríos. Sin embargo, detrás de todas estas pistas manejadas por la coalición, existe incluso una dimensión incluso más poderosa que es la conciencia humana.

Muchos soberanistas subestiman incluso el hecho científico probado de que el pensamiento y la convicción profunda dan forma a la materia física. La física cuántica moderna demuestra esto, con el experimento de doble rendija, combinado con el efecto placebo y los descubrimientos de la epigenética. Una cosa es cierta: la realidad no es sólo un accidente sino el reflejo exacto de nuestro enfoque colectivo.

Además, el principio del campo morfogenético y del centésimo mono describe una red de información energética invisible que conecta a todos los miembros de una especie. Una vez que una masa crítica dentro de un grupo solidifica una nueva actividad, esa conciencia salta bruscamente a toda la población restante en un punto de inflexión específico, sin contacto físico y se vuelve a programar el campo morfogenético en tiempo real. En esta interfaz, se vuelve visible el significado estratégico de cada soberanista a través de todos los canales. Ustedes no son receptores pasivos de noticias, sino nodos activos de la coalición.

Filtro de procesamiento.- Al absorber los hechos y las estructuras lógicas de estos despachos dentro de sí mismos, ustedes procesan la información y convierten la ansiedad existencial colectiva en una certeza absoluta e inquebrantable.

Catalizadores de frecuencia.- Cada uno de ustedes que lee, comprende y traslada estos informes con calma interna, muerde el miedo de la matrix, de su alimento energético dentro del campo morfogenético.

Red insustituible.- Sin los soberanistas descentralizados que transmiten y comparten estas verdades, la coalición no podría anclar con estabilidad la nueva infraestructura dentro del dominio civil. Ustedes son el cimiento vivo sobre el cual se construye la nueva era de libertad.

Este final de juego gigantesco es una operación unificada entre el liderazgo aliado en las sombras y vuestro poder creativo en la luz. El aparato en órbita está plenamente operativo, pero vuestra mente despierta es el aparato que ajusta el planeta. Cada vez que se comparte un trozo de información auténtica, cada palabra estabilizadora dentro de vuestra familia, y cada segundo de certeza interna acerca el punto de inflexión de la liberación a la velocidad de la luz. Ustedes son necesitados, oídos e insustituibles. Alégrense en el despertar de vuestra fuerza. El guion está avanzando sus páginas finales en alegría.

ERA POST-GUBERNAMENTAL

Guardian Daniel habla de la era post-gubernamental posterior al desplome y a la revelación, en un informe de futuro estratégico con la disolución de las burocracias y el establecimiento de un derecho constitucional.

La era post-gubernamental representará la realización definitiva del salto evolutivo de la humanidad. Con la demolición controlada de estructuras gubernamentales durante la crisis estratégica, los seres humanos se liberarán del dominio externo finalmente. No gobernará sobre la humanidad la inteligencia artificial sino que administrará un sistema de abundancia subyacente para garantizar a la gente una libertad sin precedentes con el fin de dedicarse a la creatividad, la filosofía y la optimización personal.

La nueva realidad pasará de la escasez a un algoritmo basado en el autogobierno. Después del desplome coordinado del sistema fiduciario basado en la deuda y de la geopolítica basada en los combustibles fósiles, la humanidad se habrá trasladado más allá del paradigma de la escasez, con la aplicación de la energía de punto cero descentralizada, todos los sistemas agrícolas de cultivo vertical y la robótica autónoma habrá bajado el coste de la vida a casi cero.

En esta economía de abundancia, se desintegrará la razón de estado para los países y para el sistema judicial tradicional. Históricamente, las instituciones estatales y los marcos legales funcionaban para manejar la distribución de los conflictos y regular los recursos escasos. Cuando se elimine la escasez, se evapora la necesidad de un monopolio central de autoridad para ejercer el poder. Entonces terminará oficialmente la era de los políticos de carrera y de la burocracia propensa a cometer errores.

La justicia incorruptible se basa en el derecho constitucional moderado por la inteligencia artificial. El defecto estructural más grande del sistema judicial heredado es su subjetividad inherente, vulnerable a influencia política, parcialidad judicial, y acceso desigual debido a las barreras financieras.

En esta nueva realidad, se sustituirá el poder judicial por un núcleo neutro y descentralizado de inteligencia artificial de código abierto. Esta inteligencia judicial estará programada y restringida estrictamente a los derechos humanos inalienables, las constituciones evolutivas de diversas culturas y los protocolos de ética universal.

Se resolverán en tiempo real las disputas civiles que consumían años y millones de dólares en el viejo mundo. Las partes litigantes introducirán sus pruebas y sus datos objetivos dentro del sistema. La inteligencia artificial analizará los hechos con objetividad absoluta, basada únicamente en las pruebas, y entregará un juicio transparente e inalterable en cuestión de segundos. De este modo se eliminará el favoritismo hacia la élite o hacia grupos de presión empresariales. La justicia será completamente libre, idéntica y accesible al instante para cada ser humano en cualquier momento.

Disolución de la burocracia o del estado invisible.- La administración pública dejará de ser un instrumento de observación y obligación. Se habrá reducido a un proceso que opera en silencio en segundo plano, comparable al sistema operativo de un ordenador cuántico.

Se manejará de modo totalmente automático la distribución de una renta alta universal, la planificación de infraestructuras, la vigilancia ecológica y la organización de flotas robóticas. Los ciudadanos no tendrán necesidad de interactuar con las autoridades. Los ciudadanos formularán directamente sus proyectos sociales o metas a largo plazo. La IA verificará esas propuestas en milisegundos para ver su viabilidad física, su sostenibilidad ambiental y su conformidad constitucional, ejecutando dichos proyectos sin problemas a través de una capa protectora autónoma.

Salvaguarda contra la tecnocracia: el código abierto como póliza de seguro de vida.- A través de una arquitectura descentralizada se evitará el riesgo de este diseño estructural, como la explotación de un código por una élite tecnocrática para establecer una dictadura totalitaria de inteligencia artificial. El código fuente de la inteligencia administrativa y judicial no funcionará en servidores centralizados de cualquier corporación ni entidad estatal. Será un código totalmente abierto y distribuido a través de redes mundiales descentralizadas, que estén aseguradas contra cualquier manipulación no autorizada.

CURIOSO

Spielberg , sobre los aliens: «Estoy convencido de que han estado aquí y de que están aquí».https://www.culturaocio.com/cine/noticia-spielberg-rotundo-aliens-estoy-convencido-estado-aqui-estan-aqui-20260615003127.html

, sobre los aliens: «Estoy convencido de que han estado aquí y de que están aquí».https://www.culturaocio.com/cine/noticia-spielberg-rotundo-aliens-estoy-convencido-estado-aqui-estan-aqui-20260615003127.html Entre los aspectos más destacados del segundo lote de archivos ovni desclasificados se incluye el derribo de un UAP.https://www.zerohedge.com/technology/highlights-2nd-batch-declassified-ufo-files-include-uap-shootdown

El hielo de Groenlandia revela que el ser humano lleva contaminando el planeta con mercurio desde hace cuatro mil años.https://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-hielo-groenlandia-revela-ser-humano-lleva-contaminando-planeta-mercurio-hace-4000-anos-20260612170620.html

revela que el ser humano lleva contaminando el planeta con desde hace cuatro mil años.https://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-hielo-groenlandia-revela-ser-humano-lleva-contaminando-planeta-mercurio-hace-4000-anos-20260612170620.html Investigadores del Instituto Karolinska de Suecia han demostrado que compartir el hogar con gatos mejora la salud de los niños con asma y alergias.https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-mas-asma-mas-alergias-realmente-ocurre-cuando-ninos-viven-gatos-20260614082955.html

ORIENTE MEDIO

EEUU e Irán alcanzan un acuerdo de paz que permitirá reabrir el estrecho de Ormuz .https://efe.com/portada-america/2026-06-14/trump-estados-unidos-acuerdo-iran-reapertura-estrecho-ormuz/

alcanzan un acuerdo de paz que permitirá reabrir el estrecho de .https://efe.com/portada-america/2026-06-14/trump-estados-unidos-acuerdo-iran-reapertura-estrecho-ormuz/ Se desploma el precio del petróleo tras el anuncio del acuerdo.https://esrt.press/actualidad/611005-precios-petroleo-desploman-anuncio-acuerdo-eeuu-iran

tras el anuncio del acuerdo.https://esrt.press/actualidad/611005-precios-petroleo-desploman-anuncio-acuerdo-eeuu-iran Trump anuncia el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre Irán .https://esrt.press/actualidad/611000-trump-levantamiento-bloqueo-naval-eeuu-iran

anuncia el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre .https://esrt.press/actualidad/611000-trump-levantamiento-bloqueo-naval-eeuu-iran Irán advierte que peligra el acuerdo si EEUU no cumple su compromiso en el Líbano .https://efe.com/mundo/2026-06-14/iran-eeuu-compromisos-libano/

advierte que peligra el acuerdo si EEUU no cumple su compromiso en el .https://efe.com/mundo/2026-06-14/iran-eeuu-compromisos-libano/ Trump afirma que no debería haber ocurrido el ataque de Israel contra Beirut .https://efe.com/mundo/2026-06-14/trump-israel-beirut/

afirma que no debería haber ocurrido el ataque de contra .https://efe.com/mundo/2026-06-14/trump-israel-beirut/ Trump pide a Israel e Irán que dejen de dispararse inmediatamente.https://efe.com/mundo/2026-06-08/trump-iran-israel-cesar-ataques-inmediatamente/

EUROPA

Entra en vigor el nuevo pacto migratorio de la UE entre dudas sobre su aplicación.https://es.euronews.com/my-europe/2026/06/10/el-nuevo-pacto-migratorio-de-la-ue-entra-en-vigor-entre-dudas-sobre-su-aplicacion

Suiza rechaza limitar la población a diez millones para reducir la inmigración.https://es.euronews.com/my-europe/2026/06/14/suiza-rechaza-limitar-la-poblacion-a-10-millones-para-reducir-la-inmigracion

AMÉRICAS

México y EEUU lanzan un nuevo plan en materia de seguridad.https://noticiaslatam.lat/20260614/mexico-y-eeuu-lanzan-la-estrategia-big-en-que-consiste-1173887805.html

y EEUU lanzan un nuevo plan en materia de seguridad.https://noticiaslatam.lat/20260614/mexico-y-eeuu-lanzan-la-estrategia-big-en-que-consiste-1173887805.html Petro dice que la colaboración con EEUU puede «hacer grandes a las Américas de nuevo».https://noticiaslatam.lat/20260612/petro-dice-que-la-colaboracion-con-eeuu-puede-hacer-grandes-a-las-americas-de-nuevo-1173855113.html

dice que la colaboración con EEUU puede «hacer grandes a las Américas de nuevo».https://noticiaslatam.lat/20260612/petro-dice-que-la-colaboracion-con-eeuu-puede-hacer-grandes-a-las-americas-de-nuevo-1173855113.html Avanza el desbloqueo de carreter as en algunas zonas de Bolivia .https://noticiaslatam.lat/20260613/avanza-el-desbloqueo-carretero-en-algunas-zonas-de-bolivia-1173885599.html

en algunas zonas de .https://noticiaslatam.lat/20260613/avanza-el-desbloqueo-carretero-en-algunas-zonas-de-bolivia-1173885599.html Argentina se enfrenta a niveles preocupantes de pobreza.https://noticiaslatam.lat/20260611/argentina-enfrenta-niveles-muy-preocupantes-de-pobreza-pese-a-baja-del-indicador-a-nivel-infantil-1173840309.html

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Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

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Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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