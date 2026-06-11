86 oficinas de Correos en Andalucía facilitan a las personas migrantes la presentación presencial de sus solicitudes de regularización

Para ser atendido presencialmente en las oficinas de Correos es imprescindible disponer de cita previa, que debe solicitarse a través de la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o llamando al teléfono 060

Correos ha puesto a disposición del Estado el conjunto de sus capacidades operativas, técnicas y humanas para asumir las tareas de este procedimiento y recuerda que el plazo finaliza el 30 de junio

Este proceso se enmarca en la prestación de los Servicios de Interés Económico General (SIEG) asignados a Correos tras la modificación de la Ley Postal, así como en el contrato-programa que forma parte de sudesarrollo

Un total de 86 oficinas de Correos en Andalucía colaboran desde el pasado 20 de abril en el proceso extraordinario de regularización administrativa de personas migrantes, tras la aprobación del Real Decreto 316/2026 publicado en el BOE el 15 de abril de 2026, que regula este procedimiento.

Esta medida está dirigida a personas en situación administrativa irregular y solicitantes de protección internacional que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y que acrediten una permanencia continuada de al menos cinco meses. Asimismo, deberán carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública.

Hasta el 30 de junio, estas oficinas, ubicadas en capitales de provincia y municipios de más de 50.000 habitantes, permiten la presentación presencial de solicitudes de regularización. Para ello, es imprescindible obtener previamente cita a través de la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o llamando al teléfono 060. Una vez obtenida, las personas interesadas podrán presentar su solicitud junto con la documentación requerida en las oficinas habilitadas.

Toda la información general sobre el proceso de regularización extraordinaria, incluidos los requisitos y la documentación necesaria, puede consultarse en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como a través del teléfono de información de la Administración General del Estado 060.

Las oficinas de Correos habilitadas para este proceso han sido seleccionadas en coordinación con el Ministerio, teniendo en cuenta las estimaciones de demanda y las necesidades en materia de extranjería en cada provincia.

Asimismo, los profesionales de Correos que participan en este procedimiento han recibido formación específica para garantizar una atención adecuada, incluida la posibilidad de actuar en representación de las personas interesadas en la tramitación de sus solicitudes.

El proceso se enmarca en la prestación de los Servicios de Interés Económico General (SIEG) asignados a Correos tras la modificación de la Ley Postal aprobada en julio de 2025, así como en el contrato-programa que forma parte del desarrollode dicha reforma, aprobado el pasado 2 de junio. En este contexto, la normativa reconoce a Correos como instrumento idóneo de la Administración General del Estado para garantizar la prestación de estos servicios a toda la ciudadanía.

Con esta iniciativa, Correos refuerza su contribución a la cohesión territorial, económica y social, así como a la sostenibilidad y al bienestar público, en línea con su misión de servicio público y con los objetivos recogidos en su Plan Estratégico 2024-2028.

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