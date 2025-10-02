Antonio Bartolomé Mena Rubio, delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, colegiado de honor 2025

Los veterinarios almerienses se reúnen en torno a San Francisco de Asís, su patrón

El Colegio Oficial de Veterinarios (COLVET) de Almería celebró este miércoles 1 de octubre la festividad de San Francisco de Asís, patrón de la profesión, en un acto que reunió a colegiados, autoridades y representantes de instituciones sanitarias y académicas de la provincia.

La presidenta del COLVET Almería, Yasmina Domínguez, inauguró la ceremonia destacando la importancia del trabajo de los veterinarios en la sociedad actual:

“Todo lo que hace un veterinario, sea cual sea su especialidad, nace de la ciencia y se hace por y para la salud pública. Somos esenciales para garantizar la seguridad de lo que comemos, para prevenir enfermedades, para proteger el medio ambiente y para defender la salud global bajo el enfoque One Health”.

Domínguez subrayó también la necesidad de avanzar unidos ante los retos normativos y sanitarios: “Este año hemos demostrado una vez más que solo desde la unión profesional podremos hacer frente a los desafíos. Hemos defendido nuestra libertad técnica y científica, hemos reclamado una normativa justa y seguimos colaborando con ayuntamientos e instituciones en salud pública y bienestar animal. La prevención es nuestra piedra angular: vacunar es salvar vidas”.

La presidenta también aprovechó su intervención para destacar y reivindicar la profesión: “Ser veterinario significa ser esencial. Necesitas un veterinario para comer, para vivir, para convivir con tus animales y para garantizar la salud del mundo en el que habitamos. Con orgullo y con vocación, sigamos trabajando unidos”.

Reconocimientos

En una gala dirigida con maestría y solvencia por Alberto Consuegra, secretario del COLVET Almería, uno de los momentos más especiales ha sido el de la bienvenida a los nuevos colegiados que, junto a la junta directiva, han leído el juramento de la profesión.

Asimismo, también se le ha rendido homenaje a aquellos profesionales de la veterinaria que cumplen 25 años de profesión, todos ellos han subido al estrado para recibir su insignia de mano de junta directiva y autoridades. Además, se ha realizado un homenaje y entrega de una medalla como colegiados honoríficos a aquellos que ponen fin a una vida dedicada a la profesión mediante su jubilación y, también, a aquello compañeros fallecidos durante el último año.

Además, el COLVET Almería realizó dos agradecimientos especiales, uno a María Dolores Garzón Garzón por la restauración de la figura de San Francisco de Asís, patrón de la profesión veterinaria; y otra a Pilar Díaz Gómez, veterinaria, fotógrafa y creadora de la ONG ‘Ellas en Acción Yinhla Women Foundation’ en Sudáfrica. El espacio del acto estuvo decorado con las fotografías de la exposición ‘Por los caminos del Kruger’ de Pilar Díaz.

Premio Nacional de Investigación ‘Francisco Fernández López’

El XXVII Premio Nacional de Investigación ‘Francisco Fernández López’ ha quedado desierto en esta edición. Desde RACVAO se recordó que este galardón “mantiene un altísimo nivel de exigencia” y que desde el Colegio “se seguirá apostando por la investigación como motor de progreso y prestigio de la profesión veterinaria”.

Colegiado de Honor

El momento más emotivo llegó con la concesión de la Medalla de Colegiado de Honor a Antonio Mena, delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Almería, en reconocimiento a su apoyo a la profesión veterinaria y a la promoción de la salud pública en la provincia.

Antonio Mena, mostró su profunda emoción y gratitud al ser reconocido como Colegiado de Honor por el Colegio Oficial de Veterinarios de Almería. Tal y como manifestó, “recibir este reconocimiento en mi tierra, de parte de quienes comparten mi pasión y vocación por la veterinaria, es un honor que me llena de orgullo y emoción. Esta distinción no solo celebra mi trayectoria profesional, sino también mi compromiso con todos los ámbitos de la veterinaria”. Asimismo, añadió que “ser veterinario es más que una profesión, es una manera de garantizar la salud de los animales, la seguridad alimentaria y la calidad de nuestros productos agrícolas. Este reconocimiento me motiva a seguir trabajando con dedicación por Almería, apoyando a los profesionales veterinarios que contribuyen día a día al desarrollo y sostenibilidad del sector agroalimentario de la provincia”.

Apoyo de las instituciones almerienses

El colectivo ha contado con el apoyo de numerosas instituciones en la celebración de su gran día.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, valoró que los veterinarios «son una pieza esencial en la salud pública, en la seguridad alimentaria, en la protección del medio ambiente y en la mejora de la calidad de vida de toda nuestra sociedad». «Gracias a vuestra labor diaria, garantizáis que los alimentos que llegan a nuestras mesas sean seguros; trabajáis en la prevención y control de enfermedades zoonóticas; veláis por el bienestar de nuestras mascotas, que son ya un miembro más de las familias; y defendéis la biodiversidad y el entorno natural que caracteriza a nuestra ciudad», añadió.

En sus palabras dirigidas a los colegiados, el regidor aplaudió la estrecha colaboración entre el colectivo y el Consistorio y recordó que, hace tan solo unos meses, el Ayuntamiento instó al Gobierno a modificar el Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, con el objetivo de «reducir la carga burocrática sobre los veterinarios de los animales de compañía, además de garantizar que prevalezca el criterio profesional veterinario, con el fin de preservar y mantener la salud de los animales». Igualmente indicó que se ha duplicado la plantilla de veterinarios municipales así como aumentado el presupuesto para Fauna y Desinfección, en un 60%, «con el objetivo de velar por la Salud Pública y evitar la transmisión de enfermedades zoonóticas debidas a la proliferación de roedores y mosquitos».

Por su parte, el diputado provincial, Álvaro Izquierdo, felicitó a los nuevos colegiados que “hoy se incorporan a esta gran familia, y a los profesionales que reciben un merecido homenaje por sus años de dedicación. Sois ejemplo para las generaciones que vienen detrás y motivo de orgullo para toda la provincia. Pero, también quiero hacer una mención especial an Antonio Mena por ser reconocido como colegiado de honor y destacar el trabajo que realiza desde la delegación de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural”.

“La sociedad almeriense reconoce y valora la enorme labor que desempeñáis los veterinarios. Una labor que, como bien habéis recordado hoy, va mucho más allá del cuidado de los animales: es garantía de salud pública y de seguridad alimentaria. Desde la Diputación queremos reafirmar nuestro apoyo a vuestra profesión”, añadió el diputado provincial.

Cena de gala en el centro de Almería

La celebración de San Francisco de Asís continuará con la tradicional cena de gala, que tendrá lugar el próximo sábado 4 de octubre en el Hotel Exe, en pleno centro de la ciudad.