La oficina principal de Correos en Cádiz acoge una exposición dedicada a Manuel de Falla

La muestra marca el inicio del año conmemorativo por el 150 aniversario del nacimiento del compositor gaditano, que se celebra en 2026

Es la decimoquinta exposición organizada por la Sociedad Filatélica Gaditana en la oficina de Correos de Plaza Topete

La Sociedad Filatélica Gaditana ha inaugurado una exposición filatélica dedicada al insigne compositor gaditano Manuel de Falla, que podrá visitarse en la oficina principal de Correos de Cádiz (Plaza de Topete s/n) hasta el mes de enero. La muestra marca el inicio del año conmemorativo por el 150 aniversario de su nacimiento, que se celebrará en 2026.

El acto de presentación tuvo lugar la tarde del lunes 1 de octubre, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz. Contó con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores; la teniente de alcalde y concejala de Cultura, Maite González; la concejala de Juventud, Gloria Bazán; y el concejal de Educación, José M. Verdulla. También asistieron el presidente del Club Social de Emplead@s Municipales, José María Jaén; el presidente de la A.VV. Entre Dos Puentes Gaditanos, José M. Misea; el presidente de la Sociedad Filatélica Gaditana, Paco Velázquez; y el director de la oficina principal de Correos en la ciudad, Víctor de la Torre.

La exposición ofrece una cuidada selección de colecciones filatélicas que abordan distintas facetas del universo creativo y cultural de Falla. Entre las temáticas representadas se incluyen su figura y legado, su relación con otros artistas como Lorca, Dalí o Picasso, así como referencias al flamenco, la música española, los instrumentos musicales y el material filatélico relacionado.

Esta es la decimoquinta exposición organizada por la Sociedad en colaboración con Correos, y la cuarta en lo que va de año, sumándose a los actos conmemorativos previstos para celebrar una efeméride de gran relevancia para la ciudad y la cultura universal.

Como parte del homenaje, la Sociedad Filatélica Gaditana ha adquirido un TUSELLO conmemorativo de curso legal (de tarifa A, válido para correspondencia nacional hasta 20 gramos), así como una tarjeta máxima, ambos diseñados por Juan Antonio Casas Pajares. El cartel de la exposición ha sido realizado por Lola Fontecha, y la imagen utilizada ha sido cedida por la Fundación Archivo Manuel de Falla, con sede en Granada.

La Sociedad Filatélica Gaditana tiene previsto realizar una segunda exposición en 2026, coincidiendo con el aniversario, acompañada de una nueva emisión filatélica.

Correos, por su parte, reafirma su compromiso con la cultura, mientras continúa ofreciendo una amplia gama de servicios: envío de paquetes, venta de embalajes y sellos, gestiones con la DGT, pago de tributos mediante Correos Pay, envío de documentación a registros públicos a través de ORVE, y comercialización de lotería de Cruz Roja y ONCE.