El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán desde mañana viernes, 27 de marzo, debido a:

Por
No hay comentarios
marzo 26, 2026 4:32 pm

PROCESIÓN INFANTIL DEL COLEGIO DE LOS FRANCISCANOS (CENTRO)

HORARIO: Desde las 09.30 a las 12.00 horas.

ITINERARIO: Colegio San Francisco, Plaza Inmaculada, Rambla Alfareros, Cámaras, Jesús de Perceval, San Diego de Alcalá, Plaza de la Inmaculada y entrada al colegio.

PROCESIÓN INFANTIL DEL COLEGIO SAFA (SANTA ISABEL)

HORARIO: Desde las 09.45 a las 11.30 horas.

ITINERARIO: Salida desde la calle Caravaca hacia sor Policarpa, Plus Ultra, Mercurio, subida hacia Rambla Amatisteros, Estrella Fugaz, atravesando los cortes de la rambla de la calle Rio Grande, Venus, Urano y San Juan de la Cruz.

La vuelta es por el mismo recorrido hasta la altura de la calle Plus Ultra, cruza la Rambla hasta la fuente a la espalda de la Parroquia de San José, Plus Ultra, Sor Policarpa, Caravaca y al colegio.

PROCESIÓN INFANTIL DEL COLEGIO LA MILAGROSA (CENTRO)

HORARIO: Desde las 10.00 a las 10.45 horas.

ITINERARIO: Salida del Colegio La Milagrosa en Alcalde Muñoz, 18, hasta la Iglesia de San Sebastián.

Iglesia de San Sebastián.

PROCESIÓN INFANTIL DEL COLEGIO DIOCESANO SAN ILDEFONSO (SAN LUIS)

HORARIO: Desde las 10.00 a las 11.00 horas.

ITINERARIO: Colegio Diocesano San Ildefonso, Santiago (salida), aparcamiento exterior del Centro de Especialidades Bola Azul, Camelia (aledaña a la Parroquia de San Luis en la que se hará una breve parada) y Haza de Acosta (entrada de nuevo al colegio).

PROCESIÓN INFANTIL DEL CEIP SAN FERNANDO (EL ZAPILLO)

HORARIO: Desde las 11.30 a las 13.30 horas.

ITINERARIO: Salida desde el CEIP San Fernando, Paterna del Rio, Tejar, Jaúl, Abrucena, Villaricos, Tejar, Paterna del Rio y entrada al colegio.

PROCESIÓN INFANTIL EN RETAMAR

HORARIO: Desde las 17.00 a las 18.00 horas.

ITINERARIO: Salida desde la Parroquia de Ntra. Sra. de Retamar, Vereda de la Iglesia, Camino de la Plata, Camino del Gallo, Camino de la Marquesa, Camino de la Espina y Vereda de la Fuente.

VÍA CRUCIS DE LA PARROQUIA SAN LUIS GONZAGA (SAN LUIS)

HORARIO: Desde las 19.45 a las 21.15 horas.

ITINERARIO: Parroquia San Luis Gonzaga,Haza de Acosta, Menéndez Pidal, Zurgena, Antonio Cano, Mirlo, Cóndor, Canario, Ruiseñor, Mirlo, Javier Verdejo, Profesor Mulián, Haza de Acosta y al templo.

VÍA CRUCIS DE LA HERMANDAD DEL ENCUENTRO (CIUDAD JARDÍN)

HORARIO: Desde las 20.15 a las 22.30 horas.

ITINERARIO: Salida desde la Parroquia San Antonio de Padua, Plaza de España, Andalucía, Ferrocarril, América, República Argentina, Extremadura, Colombia, Plaza de España y entrada al templo.

PROCESIÓN DE LA HERMANDAD DE LA SOLEDAD (CENTRO HISTÓRICO)

HORARIO: Desde las 21.30 A LAS 23.30 horas.

ITINERARIO: IDA: I.P. Santiago Apóstol, Las Tiendas, Plaza Manuel Pérez García, Plaza del Carmen, Federico de Castro, Dos Soles, Gran Capitán, Duimovich , Fausto García, Camino San Cristóbal y Mirador de San Cristóbal.

VUELTA: Camino del Cerro de San Cristóbal, Antonio Vico, Navarro Daráx, Plaza Marín, Hernán Cortés, Las Tiendas e I.P. Santiago Apóstol.

VÍA CRUCIS Y TRASLADO DE IMAGEN DE LA HERMANDAD DE LOS ÁNGELES (LOS ÁNGELES)

HORARIO: Desde las 22.00 a las 00.30 horas.

ITINERARIO: Parroquia de Sta M.ª de Los Ángeles, en calle La Plata, Lopán, Inglés, Quinta Avenida, Marchales, España, Diamante (Casa de Hermandad), Turquesa, Tomillo, Quinta Avenida, Plaza de la Plata y Parroquia Sta María de Los Ángeles.

GabinetedePrensa

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *