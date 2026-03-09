Anuel AA y JC Reyes, nuevas confirmaciones para Puro Latino Fest Almería de este verano

El cartel para los días 10 y 11 de julio reúne ya a nombres como Juan Magán, Myke Towers, Morad, Ñengo Flow, Kidd Voodoo o Saiko, con más artistas por confirmar en las próximas semanas

Puro Latino Fest Almería ha sumado dos destacados nuevos nombres para la tercera edición del evento en la ciudad almeriense. Anuel AA y JC Reyes son las nuevas incorporaciones para un cartel donde ya relucían Myke Towers y Ñengo Flow, otros dos astros boricuas, el chileno Kidd Voodoo, también el creador del movimiento electro-latino, Juan Magán, el ídolo de L’Hospitalet, Morad, y otro talento andaluz, como JC Reyes, como Saiko. El festival sigue así preparando su gran cartel con cuidado y dedicación para que los días 10 y 11 de julio el público viva una fiesta para recordar.

No existe la menor duda: Anuel AA es un icono a nivel global. Conocido por ser ‘real hasta la muerte’, el puertorriqueño ha forjado una leyenda, artística y personal, que comenzó con su legendaria mixtape, seguida por un explosivo álbum de debut que reventó la listas. Desde entonces su figura no ha dejado de crecer en la escena.

Las giras de Anuel AA han sido un éxito en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, con entradas agotadas en todas las ciudades. El Premio Lo Nuestro, Premios Juventud, Premios Tu Música Urbana, Premios Billboard y Grammy Latino se encuentran entre sus múltiples galardones y nominaciones.

En cuanto a JC Reyes, el artista hispalense es bien conocido gracias a hits como “34 Amor y Mafia” o la famosísima “Coronamos” y en la tercera edición de Puro Latino Almería Fest a buen seguro confirmará las buenas sensaciones que ha dejado entre sus fans la publicación de su último LP, ‘Vivir pa’ quedarse’.

El festival, que cuenta con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería entre otras instituciones, se reafirma como una cita imprescindible del verano. Las entradas y abonos se encuentran disponibles y a la venta en https://purolatino.es/almeria/entradas/ con distintos precios en función de la zona del recinto. Incluyen un seguro de no asistencia (condiciones en la web). Para facilitar ir en grupo, cada usuario puede adquirir hasta cuatro tickets de manera simultánea, aplicando en la compra el Bono Cultural.