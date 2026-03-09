El Ayuntamiento apoya a Asalsido en la campaña ‘No soy yo, eres tú’, sobre la inclusión de personas con síndrome de Down

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, y la presidenta de Asalsido, Isabel Parras, han presentado la programación

El Ayuntamiento de Almería colaborará con Asalsido-Down Almería en la celebración del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, que se conmemora el 21 de marzo. Y se hará sumándose a una campaña nacional de sensibilización impulsada por Down España, bajo el lema No soy yo eres tú’, así como a las diferentes actividades que se desarrollarán a lo largo del mes de marzo.

La campaña pone el foco en una realidad clara: muchas de las limitaciones que encuentran las personas con síndrome de Down no están en ellas, sino en la forma en la que la sociedad las mira y las trata. Compuesta por cuatro spots protagonizados por Sara, Carlos, Ana y Martín, la campaña denuncia situaciones que todavía siguen ocurriendo como la invisibilización de las personas con síndrome de Down, su infantilización, la sobreprotección o el cuestionamiento constante de sus capacidades. En definitiva, señala los límites que la sociedad les impone y que no les corresponden.

En Almería, la campaña se ha reforzado con la instalación de 28 mupis estáticos y 8 dinámicos en el mobiliario municipal informativo, bajo el nombre ‘Cambia tu mirada’. Esta cartelería está protagonizada por las jóvenes Sara Fernández y Ana Almécija, que también participan en los spots nacionales, y han acudido a la rueda de prensa. El objetivo es invitar a la ciudadanía a detenerse, observar y reflexionar. Porque, como transmite el mensaje central de la campaña, tener síndrome de Down no es un problema; el problema aparece cuando la sociedad piensa que lo es.

Paola Laynez, concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, ha afirmado que “el Ayuntamiento de Almería trabaja para construir una ciudad donde la vida saludable, la igualdad y la inclusión sean las protagonistas, una ciudad en la que todas las personas tengan las mismas oportunidades para participar plenamente en la vida social, educativa, cultural y laboral. Ese compromiso tiene hoy un espacio de referencia: el Espacio ALMA, un proyecto municipal que se ha consolidado como un punto de encuentro para la inclusión, la convivencia y la sensibilización”.

A su vez, explica que “hablar de inclusión también significa visibilizar realidades que forman parte de nuestra sociedad. En la provincia de Almería, ese trabajo tiene un referente claro: la asociación Asalsido‑Down Almería, que atiende a más de 350 familias, y con la que el Ayuntamiento mantiene una colaboración constante y comprometida. Dentro de la campaña, la sensibilización entre los almerienses tendrá un papel principal y por eso, compartiremos en 28 mupis estáticos y 8 dinámicos del mobiliario municipal informativo la campaña ‘No soy yo, eres tú’, impulsada por Down España para invitar a la sociedad a reflexionar sobre los prejuicios y las barreras que aún existen”.

Isabel Parras, presidenta de Asalsido, asegura que “detrás de cada persona con síndrome de Down hay lo mismo que en cualquier otra persona: un trabajador capaz, un estudiante que se esfuerza, una persona que se preocupa por su salud o alguien que necesita su espacio, su intimidad y su vida afectiva”. A su vez, afirma que “la campaña gira en torno a cuatro conceptos: dificultad, impedimento, limitación y problema, términos que no definen a las personas con síndrome de Down, sino que señalan las barreras que la sociedad les impone y que dificultan su desarrollo y su plena inclusión”.

La campaña cuenta además con participación almeriense, ya que de las cuatro personas con síndrome de Down que protagonizan las piezas audiovisuales, dos son jóvenes de Asalsido: Ana Almécija y Sara Fernández. Para Asalsido, su presencia en esta campaña nacional supone una oportunidad para visibilizar el talento, las capacidades y la realidad de las personas con síndrome de Down. La iniciativa #NoSoyYoEresTú busca interpelar tanto a la sociedad como a las administraciones públicas para reivindicar respeto, justicia e inclusión.

Ana Almécija, una de las protagonistas de la campaña, fue clara al afirmar que “yo no quiero ser siempre árbol. Yo sé hacer muchas más cosas”. En la misma línea, Sara Fernández, también protagonista de la campaña, reivindicó su autonomía al señalar que “ya no soy una niña. Tengo 20 años. Quiero que me traten como la adulta que soy”.

Amplia programación

Con motivo de esta conmemoración, Asalsido ha organizado un completo programa de actividades de sensibilización que se desarrollará durante el mes de marzo (del 9 al 22 de marzo), en colaboración con el Ayuntamiento de Almería., el cual comenzará el próximo viernes, 13 de marzo, con la Fiesta Joven del Día Internacional del Síndrome de Down, que se celebrará en la Sala La Clásica de Almería, y concluirá el 21 de marzo, con la VIII Gala Down de Oro, que se celebrará a las 18 horas, en el Teatro Apolo.

Además, se celebrarán diferentes actividades lúdicas, educativas y culturales: El 16 de marzo, los usuarios de la Unidad de Estancias Diurnas de Asalsido participarán en una clase de fútbol en las pistas deportivas de la Avenida del Mediterráneo, fomentando el deporte como herramienta de salud, integración y trabajo en equipo. El 17 de marzo, en la sede de la asociación, se desarrollará un taller de juegos impartido por el Centro de Ocio Bóbole. El 19 de marzo, tendrá lugar una sesión de crossfit adaptado, dirigida por el centro de entrenamiento Empathy, de Huércal de Almería, una iniciativa que demuestra que el deporte inclusivo es posible cuando se eliminan barreras.

Además, entre el 16 y el 19 de marzo se celebrarán jornadas de sensibilización dirigidas a alumnado de infantil, primaria y secundaria, porque la inclusión comienza en las aulas y en la educación en valores.

El 20 de marzo será una jornada especialmente visible para toda la ciudadanía: Durante la mañana, de 10 a 13 horas, se instalarán mesas de sensibilización en la Plaza Pablo Cazard, donde se ofrecerá información y se compartirá el trabajo que realiza la asociación. En la misma plaza, a las 11 de la mañana, se procederá a la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down, seguida de una ‘masterclass’ de baile a cargo de Antonio Ariza, que llenará la plaza de ritmo y participación. Y a partir de las 12 del mediodía, el Mercado Central de Almería acogerá un showcooking, demostrando que la inclusión también se construye a través de la gastronomía, la cultura y los espacios compartidos.

La programación culminará el 21 de marzo, Día Internacional del Síndrome de Down, con la celebración de la VIII Gala Down de Oro en el Teatro Apolo de Almería, un acto con el que ASALSIDO reconoce el compromiso de instituciones, entidades y personas que apoyan la inclusión de las personas con síndrome de Down.

En esta edición, los Down de Oro se concederán a:

Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Por su apoyo al colectivo de personas con síndrome de Down tanto en la provincia de Almería como a nivel regional. Gracias al trabajo conjunto y continuado, ASALSIDO contará en pocos meses con Residencial 21, un ambicioso proyecto pionero en la provincia que dispondrá de 43 unidades de convivencia y que facilitará la inclusión y la vida independiente de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en la sociedad almeriense.

Restaurante La Bellota y El Buey. En 2025 recibió el certificado Valuable – sello de plata, convirtiéndose en el único restaurante de Almería en contar con este reconocimiento internacional del sector de la hostelería y la restauración. Este distintivo se concede a empresas que demuestran un compromiso real con la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. Además, el restaurante tiene contratado desde hace más de cinco años a Diego Hurtado, una persona con síndrome de Down.

Centro Comercial Torrecárdenas. Por su apoyo constante a las iniciativas que Asalsido desarrolla en sus instalaciones, así como por su compromiso con la sensibilización social a través de sus canales de comunicación, dando visibilidad a las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

Fundación ONCE. Por su respaldo a la formación y a la inclusión laboral de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, contribuyendo a mejorar sus oportunidades de acceso al empleo.

Francisco Navarro. Exgerente de Asalsido durante 25 años y vinculado a la entidad desde hace más de tres décadas, en reconocimiento a su dedicación, compromiso y trabajo en favor de las personas con síndrome de Down y sus familias.

Asimismo, se concederán menciones especiales al periodista Alfredo Casas, por su sensibilidad y compromiso a la hora de abordar y difundir las noticias relacionadas con las personas con síndrome de Down, y a Guadalupe Úbeda, de Pastelería Guada (La Cañada), por su colaboración altruista con nuestra entidad desde hace muchos años, especialmente a través de la comercialización de los roscos Guadaindálicos, cuya venta destina una parte a apoyar la labor de nuestra asociación.

La gala contará, además, con la participación de la Escuela de Danza Inclusiva de Piluca Velasco.

Para terminar, la presidenta de Asalsido ha agradecido el apoyo de los medios de comunicación de Almería, así como la colaboración de entidades como el Centro Comercial Torrecárdenas y la UD Almería, que se han sumado a la difusión de esta campaña.

Por último, Isabel Parras ha destacado la implicación de las distintas áreas municipales que hacen posible estas actividades, especialmente la Concejalía de Familia, Inclusión e Igualdad y el equipo técnico del Espacio Alma.