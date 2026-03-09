La Orquesta Filarmónica de Málaga lleva su divertido y familiar ‘Allegro’ este sábado al Auditorio

Con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja impulsan esta iniciativa que pretende acercar la música de las orquestas institucionales andaluzas

Tras el éxito de la edición desarrollada en la temporada 2024-2025, el Auditorio Municipal Maestro Padilla será sede este sábado, 14 de marzo, de un concierto de la nueva edición del ciclo ‘Andalucía Sinfónica’, que se realiza gracias al trabajo conjunto entre la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Fundación Unicaja y el Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería, que incluye estos conciertos dentro de su programación de temporada, de invierno en este caso.

La cita para este sábado será con la Orquesta Filarmónica de Málaga, que estará dirigida por Miguel Márquez, y contará con Lolo Fernández como músico y como clown, ya que se ha elegido un programa que, bajo el nombre de “Allegro”, busca ser un excelente plan familiar.

“Allegro” se define como una propuesta diferente y divertida dentro del formato de los conciertos familiares y pedagógicos, con el objetivo de acercar la música clásica a todo tipo de público a través de un repertorio popular, la risa y el juego escénico como guion del concierto.

Desde la Orquesta Filarmónica de Málaga apuntan que, como su propia etimología musical indica, “Allegro pretende contagiar al público con un repertorio positivo de alto ritmo escénico y presentado por un excéntrico maestro de ceremonias que nos provocará la risa con su torpe pretensión, rompiendo cariñosamente los protocolos del concierto e involucrando a la orquesta y público en situaciones cómicas e imprevisibles…”.

El repertorio está conformado por la siguientes obras: ‘Obertura Guillermo Tell’ de G. Rossini, ‘The Entertainer’ de S. Joplin, ‘Marcha Fúnebre’ de Chopin, ‘La primavera’ de A. Vivaldi, ‘West Side History’ de L. Bernstein, ‘Danubio Azul’ de J. Strauss, ‘The Empire Strikes Back’ de J. Williams y ‘Can Can’ de J. Offenbach​.

El concierto comenzará a las 20.30 horas y las entradas se encuentran disponibles tanto en la taquilla municipal que se encuentra en el Teatro Apolo como en la página web https://almeriaculturaentradas.es/. También lo estarán en la taquilla del Auditorio desde una hora antes del comienzo del concierto. Tienen un precio de 15 euros para el patio de butacas y de 12 euros para la zona superior, en el nivel B. Existe un 10% de descuento en el precio de las entradas para colectivos especiales (jubilados, desempleados, personas con movilidad reducida, familia numerosa o monoparental, etc) y centros educativos y conservatorios, presentando en la taquilla física la documentación pertinente.

Sobre la Orquesta Filarmónica de Málaga

La Orquesta Filarmónica de Málaga dio su concierto inaugural el 14 de febrero de 1991. Nació entonces como Orquesta Ciudad de Málaga, un consorcio entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, y que respondía a la convicción de que una ciudad como Málaga debía contar con una gran orquesta sinfónica. Al frente de la Orquesta, y su proyecto, seis directores titulares han imprimido su propia personalidad: Octav Calleya, Odón Alonso, Alexander Rahbari, Aldo Ceccato , Edmon Colomer y Manuel Hernández Silva. Actualmente, ostenta la dirección titular y artística el maestro José María Moreno, que cederá la batuta a Miguel Márquez.