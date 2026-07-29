El subdelegado del Gobierno destaca la fortaleza del mercado laboral almeriense tras los buenos datos registrados durante el primer semestre del año

José María Martín subraya que Almería suma 10.769 afiliados más a la Seguridad Social que hace un año y que la EPA confirma la solidez del crecimiento económico registrado en la provincia

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha valorado de forma muy positiva la evolución del mercado laboral en la provincia tras conocerse los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al segundo trimestre de 2026, que consolidan la tendencia de crecimiento registrada durante el primer semestre del año.

Martín ha destacado que Almería alcanzó el pasado mes de junio una media de 338.093 personas afiliadas a la Seguridad Social, lo que supone 10.769 cotizantes más que en el mismo mes del año anterior, un incremento que refleja el dinamismo de la economía provincial y la capacidad de sus sectores productivos para seguir generando empleo. A estos datos se suma la EPA publicada por el Instituto Nacional de Estadística, que sitúa en 330.300 las personas ocupadas en la provincia, con una tasa de actividad del 60,23%, una de las más elevadas de Andalucía.

Para el subdelegado del Gobierno, ambos indicadores, procedentes de metodologías diferentes, “coinciden en trasladar un mismo mensaje: Almería continúa creando empleo y consolidando un mercado laboral cada vez más fuerte y dinámico”.

José María Martín ha señalado que “los datos conocidos durante el primer semestre del año permiten afirmar que la provincia atraviesa uno de los mejores momentos de su mercado laboral de los últimos años. Cada vez son más las personas que trabajan y que cotizan a la Seguridad Social, lo que demuestra la fortaleza de nuestro tejido económico y empresarial y la confianza que genera la economía española”.

“El objetivo del Gobierno es consolidar esta evolución positiva y seguir creando oportunidades para los almerienses. Para ello continuamos impulsando inversiones estratégicas en infraestructuras, recursos hídricos, movilidad, transición energética y modernización del tejido productivo, porque son actuaciones que se traducen en actividad económica y en empleo”, ha afirmado.

José María Martín ha concluido asegurando que “los datos del primer semestre demuestran que Almería continúa siendo una de las provincias con mayor capacidad para generar riqueza en Andalucía”, subrayando el compromiso del Gobierno de España es seguir acompañando ese crecimiento con inversiones y políticas que permitan consolidarlo en los próximos años.

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