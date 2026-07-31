El Saliente impulsa nuevas oportunidades de inclusión social y laboral con Eracis+

Ernesto de Gabriel LLanderas

El programa ERACIS+ acompaña a personas de cuatro zonas desfavorecidas de Almería para favorecer su acceso al empleo, fortalecer su autonomía y construir nuevos proyectos de vida.

Acceder a un empleo, recuperar la confianza, adquirir nuevas competencias o encontrar el apoyo necesario para avanzar hacia un futuro con más oportunidades, son algunos de los objetivos que se trabajan en el Programa ERACIS+, que desarrolla la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente en cuatro zonas desfavorecidas del municipio de Almería, acercando recursos, orientación y acompañamiento a personas en situación o riesgo de exclusión social.

La iniciativa, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, cumple su primer año de desarrollo consolidando un modelo de intervención basado en la atención personalizada, la formación y el trabajo coordinado con los diferentes recursos del territorio para favorecer la inclusión social y mejorar la empleabilidad.

Durante esta primera anualidad, el programa ha desarrollado su actividad en las zonas de La Chanca-Pescadería, El Puche, Fuentecica-Quemadero y Araceli-Almendros-Piedras Redondas, donde el equipo técnico ha trabajado junto a las personas participantes para identificar sus necesidades, descubrir sus capacidades y diseñar itinerarios de inserción adaptados a la realidad de cada una de ellas.

En este periodo, 142 personas han conocido el programa y 62 han participado activamente en las distintas actuaciones desarrolladas. De ellas, 22 personas han iniciado un itinerario personalizado de inserción sociolaboral, recibiendo un acompañamiento continuo que les ha permitido definir objetivos, reforzar sus competencias y avanzar en la construcción de un proyecto profesional y personal más sólido.

La formación ha constituido uno de los pilares fundamentales de ERACIS+. A través de talleres, acciones grupales y actividades especializadas, las personas participantes han mejorado sus competencias para afrontar con mayores garantías su acceso al mercado laboral. Habilidades para la búsqueda activa de empleo, competencias digitales, igualdad de oportunidades, motivación, desarrollo personal o formación profesional vinculada a sectores con demanda de empleo, como la hostelería o los almacenes de manipulado, son algunas de las herramientas que han contribuido a ampliar sus oportunidades de inserción.

Los resultados obtenidos reflejan el valor de una intervención centrada en las personas. Ocho de las veintidós personas que han seguido un itinerario personalizado han conseguido incorporarse al mercado laboral, alcanzando una tasa de inserción del 36,4 %. Más allá de las cifras, cada incorporación representa una oportunidad para ganar autonomía, estabilidad y confianza, demostrando que el acompañamiento profesional y la atención individualizada pueden marcar la diferencia en los procesos de inclusión social.

ERACIS+ también ha fortalecido el trabajo comunitario y la colaboración entre instituciones, entidades sociales y tejido empresarial, entendiendo que la inclusión requiere respuestas coordinadas y compartidas. Durante este primer año se han impulsado 83 reuniones, mesas de trabajo y actividades comunitarias, participando activamente en 73 de ellas, lo que representa un 87,95 % de participación. Esta cooperación permanente con los Servicios Sociales Comunitarios, el Servicio Andaluz de Empleo y el resto de agentes del territorio ha permitido ofrecer una atención más cercana, integral y adaptada a las necesidades de las personas participantes.

Del mismo modo, el programa ha reforzado la relación con empresas comprometidas con la responsabilidad social, promoviendo acciones de sensibilización y colaboración que facilitan la generación de nuevas oportunidades laborales para las personas participantes y favorecen una mayor conexión entre el tejido empresarial y la realidad social del territorio.

Para la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, estos primeros resultados ponen de manifiesto que la inclusión social comienza cuando las personas encuentran oportunidades reales para avanzar. Un empleo, una formación, una orientación adecuada o una red de apoyo pueden convertirse en el punto de partida para transformar una situación de vulnerabilidad en un proyecto de vida con mayor autonomía y estabilidad.

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