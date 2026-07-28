VERDIBLANCA ALCANZA EN SEIS MESES EL 50% DE SU PROGRAMA VULNERABLES DE INSERCIÓN LABORAL

La entidad respalda la inserción de personas en riesgo de exclusión con apoyo del Servicio Andaluz de Empleo

La Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca continúa demostrando su capacidad para favorecer la inclusión laboral de las personas con mayores dificultades de acceso al empleo. Cuando apenas se han cumplido seis meses desde el inicio del Programa de Proyectos Integrales para la Inserción Laboral ‘T-Acompañamos’, la entidad ya ha alcanzado el 50% de los objetivos comprometidos para todo el periodo de ejecución.

El programa, impulsado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), está dirigido a personas desempleadas pertenecientes a colectivos vulnerables, entre ellos personas con discapacidad, mayores de 45 años, personas migrantes, en situación de exclusión social o perceptoras de prestaciones y subsidios por desempleo. Está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), y por la Junta de Andalucía. Se desarrolla en el marco del Programa FSE+ de Andalucía 2021-2027, bajo la gestión del SAE de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Con una duración total de 18 meses, hasta finales de junio del próximo año, Verdiblanca tiene como objetivo atender al menos a 32 personas e insertar laboralmente a 12 de ellas, lo que representa el 40% de las personas participantes. A día de hoy, la entidad ya ha atendido a 16 personas y ha conseguido la inserción laboral de seis de ellas, cumpliendo la mitad de las metas previstas en tan solo un tercio del tiempo de ejecución.

“Este avance pone de manifiesto la eficacia del modelo de intervención de Verdiblanca, basado en un acompañamiento personalizado y una estrecha colaboración con el tejido empresarial para facilitar oportunidades reales de empleo”, señala la Directora del Area Social Verónica Navarro Jiménez.

El programa se desarrolla en dos fases. La primera está centrada en la atención individualizada de cada participante, mediante un proceso de orientación laboral en el que se diseña un itinerario personalizado de inserción y se identifican necesidades formativas que pueden mejorar sus posibilidades de acceso al mercado laboral.

“La formación consta de un mínimo de 50 horas que proporcionará una mejora en la empleabilidad de las personas participantes. Entre las acciones formativas desarrolladas hasta el momento destacan los cursos de Excel e Inteligencia Artificial, competencias cada vez más demandadas por las empresas. Tras completar esta fase, cada persona participante recibe una ayuda económica de 528 euros brutos”, detalla el técnico de Orientación e Intermediación Laboral de Verdiblanca, Manuel París.

La segunda fase se orienta a la inserción laboral, mediante labores de intermediación con empresas ordinarias para facilitar contrataciones por cuenta ajena o el acceso al autoempleo, siempre en puestos acordes con el perfil profesional de cada persona participante.

“Los buenos resultados obtenidos hasta la fecha refuerzan la trayectoria de Verdiblanca en programas de empleo e inclusión”, reconoce el presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo. En la anterior edición, dirigida a colectivos jóvenes, la asociación atendió a 27 personas y logró la inserción laboral de 14 de ellas, superando también ampliamente los objetivos inicialmente previstos.

La experiencia acumulada, el conocimiento de las necesidades de los colectivos más vulnerables y la colaboración con empresas convierten a Verdiblanca en un referente en el desarrollo de iniciativas de inserción laboral en la provincia, contribuyendo a que cada vez más personas encuentren una oportunidad para acceder al mercado de trabajo en igualdad de condiciones para personas en riesgo de vulnerabilidad o exclusión social.

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