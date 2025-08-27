Home / Provincia / Aprobado el proyecto de obras de la Escuela de Música de Vícar

Aprobado el proyecto de obras de la Escuela de Música de Vícar

agosto 27, 2025 3:59 pm

Tras su ratificación en Junta de Gobierno podrá procederse a su licitación

El Ayuntamiento ha dado un nuevo paso en el ilusionante camino para la creación de la Escuela de Música de Vícar, que llevará la cultura y la formación de los vicarios al más alto nivel. Se trata de la aprobación en Junta de Gobierno del proyecto de obras tras la cual podrá procederse a su licitación.

Este avance llega después de que el pasado mes de mayo se formalizase el convenio de creación entre el Ayuntamiento de Vícar y Diputación de Almería con un presupuesto superior a 4 millones de euros. Del total para la creación de la Escuela de Música, la Institución provincial asumirá el 75% y el Ayuntamiento el 25% restante.

La creación de la Escuela de Música de Vícar es un proyecto cultural que responde al crecimiento de la población y al deseo de la administración municipal de ofrecer a sus vecinos las mejores instalaciones. Es, a su vez, “una idea que gracias al trabajo constante y a la buena relación entre instituciones se convertirá muy pronto en una realidad”, como reseñase el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla.

Dirigida a todos los segmentos de población, la Escuela de Música se configura desde sus inicios como un espacio vanguardista con instalaciones punteras en la provincia y que ya mira hacia el futuro. Y es que el proyecto aspira, no solo a ofrecer a la población un espacio para el aprendizaje, sino un futuro conservatorio donde formar a los próximos grandes profesionales de las artes.  

