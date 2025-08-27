La Junta adjudica las obras del nuevo pantalán para embarcaciones menores del puerto de Carboneras

IÑAKI ALONSO PONS

El puerto almeriense contará con 36 nuevos puestos de atraque gracias a una inversión cercana a los 300.000 euros

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha adjudicado por 285.189 euros las obras de construcción de un nuevo pantalán para embarcaciones menores frente a los cuartos de armadores en el puerto de Carboneras. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha resaltado que “el Gobierno andaluz sigue apostando por dotar a los puertos de Andalucía de instalaciones seguras y funcionales que favorezcan la competitividad del sector y refuercen su papel como motores de desarrollo económico y social”.

El nuevo pantalán flotante estará destinado para embarcaciones de hasta seis metros de eslora y 2,50 metros de manga, de 45 metros de longitud y 2,50 metros de ancho. Tendrá capacidad para 36 puestos de atraque, fondeado mediante muertos y cadenas.

A los puestos de atraque se accederá desde el muelle vertical existente, situado frente a los cuartos de armadores del puerto de Carboneras. El acceso será mediante una plataforma en ménsula de 3×2 metros y una pasarela articulada de 10 metros de longitud y 1,20 metros de ancho. Esta pasarela se fijará en su extremo superior a la plataforma de acceso y contará en un apoyo deslizante en su extremo inferior sobre un módulo flotante fijo. Las obras flotantes son aquellas en que la parte estructural se encuentra flotando, con posibilidad de movimientos verticales para adaptarse al nivel de marea en la dársena portuaria.

Este módulo flotante fijo sobre el que descansa la pasarela de acceso contará con un sistema de fijación al muelle de ribera que le permitirá únicamente desplazamientos verticales para adaptarse a la marea. Este apéndice flotante fijo se conectará con el pantalán de atraque mediante una pasarela de tres metros de longitud y 1,20 metros de ancho. Los módulos del pantalán de atraque, fondeados con muertos, también se unirán en la cabeza al módulo fijo mediante cadenas. Lo que se consigue con este sistema es garantizar un acceso seguro y estable a las embarcaciones, ya que el pantalán se adapta de forma automática a los cambios del nivel del mar.