Aprobado el proyecto para la instalación de una gasinera destinada al servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos

La nueva instalación, con una inversión de 1,7 millones de euros, abastecerá a la nueva flota de vehículos de recogida de residuos y se ubicará en la base logística municipal del Sector 20

La Junta de Gobierno Local da igualmente luz verde a la contratación de los servicios de cocina y comedor del Centro Municipal de Acogida y a la inversión de más de 400.000 euros en la mejora de caminos rurales

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado un importante paquete de acuerdos que refuerzan la mejora de los servicios públicos municipales, con actuaciones que abarcan la modernización del servicio de limpieza, la atención social, la seguridad ciudadana y la conservación de infraestructuras.

Entre los asuntos más destacados figura la aprobación del proyecto de ejecución de la que será la primera estación privada de suministro de gas natural comprimido (GNC) destinada exclusivamente a los vehículos adscritos al servicio municipal de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos. La instalación, promovida por la empresa concesionaria Urbaser, supondrá una inversión de 1,7 millones de euros y ocupará una superficie de 14.269,71 metros cuadrados dentro de la base logística municipal ubicada en el Polígono Industrial Sector 20.

Esta actuación constituye uno de los principales hitos en el proceso de implantación del nuevo contrato del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, permitiendo dotar de la infraestructura necesaria a la nueva flota de vehículos que se incorporará progresivamente durante los próximos meses. La nueva gasinera contribuirá a mejorar la eficiencia operativa del servicio, reduciendo además el impacto ambiental asociado a la prestación de uno de los servicios públicos esenciales que presta el Ayuntamiento.

Centro de Acogida

En el plano social, la Junta de Gobierno Local ha aprobado también la licitación del nuevo contrato del servicio de cocina y comedor del Centro Municipal de Acogida, con un presupuesto de 487.913 euros (IVA incluido) y una duración inicial de un año. Este contrato garantiza la continuidad de un recurso esencial para la atención de personas sin recursos o en situación de vulnerabilidad y exclusión social.

El servicio contempla la adquisición de alimentos, la elaboración y suministro diario de desayunos, almuerzos, meriendas, cenas y bocadillos, manteniendo una atención continuada y adaptada a las necesidades nutricionales de los usuarios, incluidas aquellas derivadas de prescripción médica o circunstancias culturales.

Inversión para la Policía Local

Otro de los acuerdos relevantes aprobados ha sido la contratación del suministro de nuevo armamento reglamentario para la Policía Local, con una inversión de 81.058,02 euros. El contrato permitirá la adquisición de 87 armas, entre modelos de pequeño formato y estándar, junto con sus correspondientes fundas y portacargadores, distribuyendo la compra entre las anualidades de 2026, 2027 y 2028 para atender tanto la renovación del material existente como las necesidades derivadas de la incorporación de nuevos agentes.

Mejora camino rural

En materia de infraestructuras, la Junta de Gobierno ha dado luz verde al proyecto de reparación y refuerzo del firme del camino situado junto al río Andarax, en su margen izquierda, próximo a su desembocadura, con un presupuesto de 453.105,17 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Esta actuación permitirá mejorar un vial de aproximadamente tres kilómetros de longitud, utilizado históricamente por los agricultores para acceder a las explotaciones de la Vega de Allá y cuyo deterioro ha comprometido en los últimos años la seguridad vial y el transporte de mercancías agrícolas.

Asimismo, se ha aprobado el expediente de contratación de las obras de reposición y sustitución de barandillas en distintos puntos del término municipal, con una inversión de 214.572,46 euros. Las actuaciones, como ya se avanzó tras la aprobación de los correspondientes proyectos, se desarrollarán en el Paseo Marítimo de Ribera, el Camino de las Golondrinas, en Retamar, y la Autovía del Aeropuerto, con el objetivo de reforzar la seguridad peatonal mediante la instalación de elementos de mayor resistencia y durabilidad.

Planes de Igualdad y de Discapacidad

Finalmente, la Junta de Gobierno Local ha aprobado, a propuesta del Área de Familia, Inclusión e Igualdad, el V Plan Municipal de Igualdad 2026-2030 y el III Plan Municipal de Discapacidad 2026-2030, dos documentos estratégicos que marcarán las políticas municipales en materia de igualdad de oportunidades, inclusión y atención a las personas con discapacidad durante los próximos años.

Con este conjunto de acuerdos, el Ayuntamiento de Almería continúa impulsando inversiones destinadas a modernizar los servicios públicos, reforzar la atención social, mejorar la seguridad ciudadana y avanzar en la conservación de las infraestructuras municipales, respondiendo a las necesidades presentes y futuras de la ciudad.

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