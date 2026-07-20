Correos emite un sello que conmemora el Día de la Amistad

GabinetedePrensa julio 20, 2026 0
Correos sello amistad
  • La ilustración muestravarias manos unidas para cooperar, sostener, celebrar y avanzar juntos, cada una con un diseño único que simboliza la pluralidad quenos enriquece yla igualdad que nos une

Correos ha emitido hoy un nuevo sello dedicado al Día de la Amistad, una celebración que desde hace décadas tiene lugar cada 20 de julio en España y en varios países de América Latina, entre ellos Argentina y Uruguay.

El origen de esta fecha se remonta a una iniciativa del argentino Enrique Febbraro, quien vio en la llegada del ser humano a la Luna, el 20 de julio de 1969, un acontecimiento capaz de unir a toda la humanidad. Convencido de que aquel hito representaba un auténtico “gesto de amistad hacia el universo”, promovió la creación de una jornada dedicada a celebrar la amistad. Con el paso del tiempo, la iniciativa fue ganando reconocimiento y arraigo popular en distintos países, entre ellos España.

La amistad cuenta también con una celebración de alcance mundial. Cada 30 de julio se conmemora el Día Internacional de la Amistad, proclamado por las Naciones Unidas para destacar la importancia de este valor y promover el entendimiento entre personas, comunidades y pueblos.El origen de esta efeméride se encuentra en Paraguay, donde en 1958 el doctor Ramón Artemio Bracho impulsó la creación de la Cruzada Mundial de la Amistad, una iniciativa destinada a fomentar la amistad y la cultura de paz. Más de medio siglo después, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró oficialmente el 30 de julio como Día Internacional de la Amistad, invitando a todos los países a celebrar actividades que contribuyan a fortalecer los lazos entre las personas.

Con motivo de esta celebración, Correos dedica un sello a la amistad, un valor universal que acompaña a las personas a lo largo de toda la vida y fortalece los vínculos que nos unen. La ilustración muestra varias manos unidas en un gesto sencillo y lleno de significado: cooperar, apoyar, celebrar y avanzar juntos. Cada una presenta un diseño diferente, reflejo de las múltiples formas en las que la amistad se expresa y se manifiesta.

Esta emisión invita también a reflexionar sobre el valor de los pequeños gestos cotidianos. Una carta, una llamada, un mensaje o una palabra de aliento pueden mantener viva la cercanía incluso cuando la distancia física separa a las personas. Desde hace siglos, el correo ha sido testigo y vehículo de amistades que han perdurado gracias al intercambio de noticias, recuerdos y emociones.

El sello, que pertenece a la seria filatélica “Día de”, rinde homenaje a la capacidad de escuchar, comprender y acompañar, recordando que los vínculos más valiosos se construyen y se cuidan cada día. Un reconocimiento a la amistad como una fuerza capaz de acercar a las personas y fortalecer la convivencia. Se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el correo electrónico atcliente.filatelia@correos.com o llamando al teléfono 915 197 197.

Características técnicas:

  • Procedimiento de impresión: Offset
  • Soporte: Autoadhesivo fosforescente
  • Formato del sello: 40,9 x 28,8 mm (horizontal)
  • Efectos en pliego: 25 sellos adhesivos
  • Valor postal del sello: 1 €
  • Tirada: 75.000 sellos

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