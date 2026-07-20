La andaluza Ana Padierna culmina una brillante trayectoria en Miss Universo España 2026 con un destacado cuarto puesto

Ramiro Gil

La representante de Andalucía se sitúa entre las cuatro mejores candidatas del certamen nacional tras meses de preparación, constancia y compromiso.

La representante de Andalucía, Ana Padierna, logró un brillante cuarto puesto en la gran final de Miss Universo España 2026, celebrada este sábado en Puerto de la Cruz (Tenerife), poniendo el broche de oro a una intensa etapa de preparación y crecimiento personal que la ha situado entre las cuatro mejores candidatas del certamen nacional.

Natural de Dalías (Almería) y afincada en Sevilla, donde ejerce como abogada al frente de su propio despacho profesional, Ana ha compaginado durante los últimos meses su actividad profesional con una exigente preparación para el concurso, desplazándose semanalmente hasta Granada para formarse en ÑZ Models by Carmen Laura, una de las academias de referencia en España en la preparación de candidatas para certámenes nacionales e internacionales.

Antes de la gran final, las representantes de las diferentes comunidades autónomas participaron en una intensa semana de preparación, ensayos, actividades culturales y promocionales, además de jornadas de convivencia organizadas por el certamen. Ana afrontó cada jornada con ilusión, responsabilidad y un marcado espíritu de compañerismo, manteniendo siempre una actitud ejemplar de respeto hacia la organización y el resto de participantes.

Fruto de ese trabajo, disciplina y dedicación, la representante andaluza firmó una de las actuaciones más destacadas de la noche, consolidando una candidatura basada en la naturalidad, la autenticidad y el compromiso, valores que ha defendido desde el inicio de esta aventura.

«Representar a Andalucía ha sido un auténtico orgullo. Me llevo una experiencia inolvidable, grandes aprendizajes y el cariño de muchísimas personas que me han acompañado durante todo este camino.»

La participación de Ana pone de manifiesto la evolución que han experimentado este tipo de certámenes, donde cada vez adquieren mayor protagonismo la preparación, la capacidad de comunicación, el liderazgo, la personalidad y el crecimiento personal de las candidatas, reflejando una visión más actual, diversa e inclusiva.

Ana Padierna ha querido agradecer especialmente el apoyo recibido por su familia, amigos, colaboradores y a todo el equipo de ÑZ Models by Carmen Laura, cuyo acompañamiento y formación han sido fundamentales durante todo el proceso. Del mismo modo, ha reconocido el respaldo de los numerosos medios de comunicación que, desde el primer día, han seguido su candidatura y han contribuido a dar visibilidad a esta historia de esfuerzo y superación.

Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento para las miles de personas que, desde Andalucía, el resto de España e incluso desde otros países, le han mostrado su cariño y apoyo a través de mensajes, redes sociales y muestras constantes de afecto.

«Solo puedo dar las gracias. Gracias a todas las personas que han creído en mí y me han acompañado desde el primer día. Cada mensaje, cada palabra de ánimo y cada muestra de cariño han sido una fuerza enorme durante este camino. Ese apoyo será siempre el mayor premio que me llevo de esta experiencia.»

Con este destacado cuarto puesto, Ana Padierna regresa ahora a Sevilla para retomar su actividad profesional como abogada, sin dejar de mirar al futuro con la misma ilusión con la que comenzó este reto. El modelaje y la comunicación seguirán formando parte de una trayectoria que afronta con humildad, ilusión y nuevos proyectos por delante.

Su paso por Miss Universo España 2026 deja el ejemplo de una mujer que ha sabido compaginar con éxito su profesión y la preparación para un certamen de primer nivel, demostrando que los sueños se alcanzan con esfuerzo, disciplina y perseverancia.

Más allá de la clasificación final, Ana Padierna vuelve a casa con el orgullo de haber representado a Andalucía con elegancia, cercanía y autenticidad, situando el nombre de su tierra entre las cuatro mejores candidatas de España y dejando una huella que trasciende el resultado. Porque hay logros que no se miden únicamente por una corona, sino por el camino recorrido, los valores defendidos y el cariño recibido. Ese será, sin duda, el recuerdo más valioso de una experiencia que permanecerá para siempre en su memoria.

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