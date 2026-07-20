JARQUIL inicia este mes la construcción de las 61 viviendas de la primera fase del residencial Airem en la Vega de Acá

• La constructora ejecuta este nuevo proyecto residencial promovido por Aelca y Arqura Homes, que contará con garajes, trasteros y zonas comunes con piscina.

• La obra representa el punto de partida de un exclusivo conjunto de 122 viviendas diseñado por Arapiles Arquitectos Asociados en una de las zonas de mayor crecimiento de Almería.

JARQUIL comenzará de forma inminentelas obras de edificación de la Fase 1 del residencial Airem, situado en el demandado barrio de la Vega de Acá, en Almería. La constructora asume la ejecución de este nuevo proyecto de vanguardia con el firme compromiso de cumplir rigurosamente con los plazos de ejecución y los exigentes estándares de calidad y sostenibilidad que caracterizan a la compañía.

La promoción, promovida por Aelca junto a Arqura Homes y diseñada por Arapiles Arquitectos Asociados, destaca por su arquitectura contemporánea, su diseño funcional y una clara apuesta por el bienestar residencial. Esta primera fase contempla la edificación de 61 viviendas, que se complementarán con 122 plazas de aparcamiento y 122 trasteros previstos para el desarrollo integral del conjunto. El inicio de estos trabajos consolida la sólida presencia de JARQUIL en los desarrollos residenciales más estratégicos de la capital almeriense.

Mariano Sarmiento, delegado de Edificación de JARQUIL, ha manifestado su satisfacción ante el inminente arranque de los trabajos: “Para JARQUIL supone una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, un orgullo inmenso que promotoras de la relevancia de Aelca sigan confiando en nuestra solvencia técnica para ejecutar proyectos tan emblemáticos como Airem. Abordamos este inicio de obra con la máxima ilusión y el deseo de mantener el estricto cumplimiento de los plazos constructivos que nos caracteriza y aportando nuestra experiencia para consolidar un hogar eficiente, moderno y de alta calidad que superará las expectativas de los futuros propietarios”.

Arquitectura contemporánea, zonas comunes y áreas ajardinadas

El nuevo residencial ejecutado por JARQUIL ha sido concebido desde una visión global que prioriza la luz natural y la relación interior-exterior de las viviendas. El edificio destacará visualmente en la Vega de Acá por una imagen limpia y equilibrada, caracterizada por grandes terrazas voladas que funcionan como extensiones del propio hogar, fachadas contemporáneas que combinan volúmenes blancos con tonos cálidos, y un sistema de protección solar integrado mediante celosías y lamas que optimiza el confort térmico.

Fiel a la filosofía de crear espacios pensados para el bienestar, las zonas comunes compartidas por el conjunto residencial elevarán la experiencia de los usuarios. El proyecto contempla una piscina comunitaria de diseño actual, amplias zonas ajardinadas y áreas privadas específicamente diseñadas para el descanso, el ocio y la convivencia familiar. Con el inicio de las obras en julio, JARQUIL da luz verde a un complejo residencial moderno y perfectamente conectado con todos los servicios urbanos.

Sobre JARQUIL

Con 40 años de experiencia,JARQUILbasa su filosofía de trabajo en el cumplimiento estricto de sus compromisos, a través de un servicio de construcción innovador y sostenible, que prioriza la satisfacción de clientes y trabajadores. Cuenta con oficinas fijas en Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Almería y Melilla, desde las que coordina su labor en toda España.

JARQUILejecuta obras de construcción y rehabilitación, tanto a clientes públicos como privados, abarcando diversas áreas: edificación industrial, logística y agroalimentaria, obra civil (infraestructuras urbanas, de transporte, hidráulicas…), edificación residencial, hoteles, infraestructuras deportivas, sanitarias y educativas, residencias para estudiantes y mayores, rehabilitación y restauración, edificaciones singulares y, en general, obras de cualquier tipología y volumen. Esa experiencia, unida a sus estrictos controles al servicio de la calidad, el plazo y la sostenibilidad, la convierten en la solución idónea para el desarrollo de cualquier proyecto de construcción.

En la actualidad, JARQUIL cuenta con unos 620 trabajadores en plantilla, si bien crea más de 3000 empleos indirectos a través de las más de 50 obras activas que tiene actualmente. Además, ha pasado de facturar 113 millones de euros en el año 2022 a cerrar el ejercicio 2025 con casi 245 millones de euros.

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