Home / Cultura / Asalsido aprueba su III Plan Estratégico para avanzar hacia una inclusión plena

Asalsido aprueba su III Plan Estratégico para avanzar hacia una inclusión plena

Por
No hay comentarios
octubre 1, 2025 3:50 pm

Rosa Maldonado Aguilera

La asamblea general de socios ha dado luz verde recientemente al citado plan que marcará el camino a seguir por la asociación durante los próximos 4 años.

La asamblea general de socios de Asalsido ha aprobado recientemente el III Plan Estratégico 2025-2028 de la entidad, un documento que marcará el rumbo de la asociación durante los próximos cuatro años. 

Este plan nace del análisis interno de la realidad de Asalsido y su objetivo principal es avanzar desde “dónde estamos” hacia “dónde queremos estar”, consolidando el compromiso de la entidad con la mejora continua, la innovación social y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual.

El III Plan Estratégico se articula en torno a cuatro líneas estratégicas de intervención:

  1. Promoción de la inclusión social y de la autonomía
    Fomentar la participación activa en la comunidad, el acceso al empleo, la vida independiente y el desarrollo personal.
  2. Fortalecimiento de la calidad de vida
    Mejorar los apoyos en salud, educación, envejecimiento activo, ocio y bienestar emocional.
  3. Defensa de los derechos y participación ciudadana
    Impulsar el protagonismo de las personas con discapacidad en la sociedad, promoviendo la igualdad, la accesibilidad y la no discriminación.
  4. Sostenibilidad y fortalecimiento de la asociación
    Garantizar la viabilidad económica, la innovación organizativa y la implicación de todos los grupos de interés.

Estas líneas estratégicas se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, contribuyendo a diseñar un futuro más justo, inclusivo y sostenible para todos.

Down Almería afronta esta nueva etapa con ilusión, compromiso y la firme convicción de que cada paso cuenta en la construcción de una sociedad más humana, diversa y respetuosa.

Consulta el Plan Estratégico de Asalsido 2025-2028:  https://asalsido.org/documentos/plan_estrategico/Plan_Estrategico_2025-28.pdf

GabinetedePrensa

Related Posts

La Junta celebra las Jornadas Europeas de Patrimonio en Almería c ...
octubre 1, 2025
Ocho espectáculos de teatro, música y danza  programados por la R ...
octubre 1, 2025
Una exposición fotográfica sobre Japón y la celebración del Día d ...
septiembre 30, 2025

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *