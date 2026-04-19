“Cada cultura representa el cuerpo humano según sus valores”, afirma Juan Luis Arsuaga, en la Feria del Libro

Lleno en la biblioteca Villaespesa en la presentación de su libro ‘Nuestro cuerpo’ y en la firma de ejemplares en el recinto de casetas

Hablar de Juan Luis Arsuaga son palabras mayores. Catedrático de Paleontología por la Universidad Complutense, codirector de las excavaciones en la Sierra de Atapuerca y Premio Príncipe de Asturias, su presencia esta tarde en la 46ª Feria del Libro de Almería ha generado gran expectación. Ha abordado su visión y conocimientos sobre la anatomía humana, reunido en el libro ‘Nuestro cuerpo’, con coloquio en la biblioteca Villaespesa y firma en el recinto de casetas de uno de los grandes pensadores españoles.

Juan Luis Arsuaga afirma que “cada cultura representa el cuerpo humano según sus valores. El análisis de la representación se construye con un ideal de belleza influido por la ideología de cada sociedad”. Como ejemplo, ha pedido al público que visualice las esculturas griegas, donde “se representa con un culo grueso y unos genitales infantiles”.

El paleontólogo ha reivindicado la importancia de la anatomía humana, que “se estudia, pero no se lee. Estamos rodeados de anatomía, pero no está sistematizada con naturalidad por la gente. Esta obra es para leerla y explorar luego nuestro cuerpo, que es consecuencia de un largo proceso evolutivo”. Esta frase la argumenta recordando que “por ejemplo, cuando se da la luz, se le dije a la mujer que empuje, pero no sabe qué músculos actúan, o en las noticias de deportes se habla a menudo de la lesión de ‘isquios’ de los futbolistas, pero seguro que la mayoría no sabe dónde localizarlos”.

Juan Luis Arsuaga ha sido presentado en el coloquio por Eduardo Boix y ha hecho hincapié en nuestra condición única entre los seres vivos. “Las personas tenemos características sexuales únicas por ser bípedos, que no se producen en los demás cuadrúpedos”.

A partir de la observación del cuerpo humano a través del arte y de su conocimiento como paleontólogo, Juan Luis Arsuaga invita en el libro ‘Nuestro cuerpo’ a descubrir de forma sencilla y amena las maravillas que lo componen y cómo y por qué han evolucionado a lo largo de los siglos. Con su mirada lúcida, divertida e ingeniosa el lector viaja al pasado para acercarnos a ese gran desconocido, nuestro cuerpo. Porque todas y cada una de sus partes son un prodigio de la evolución. Y lo hace con claras referencias al arte, y QRs que dan acceso a imágenes visuales de esta argumentación.

Juan Luis Arsuaga ha confesado su predilección: “el pie es maravilloso, y proporciona gran cantidad de información, sobre la cultura, biomecánica, y matemática evolutiva de la sociedad”. Sin embargo, socialmente “el pie está lleno de vergüenza y fetichismo en la población”.

Ha sido un coloquio seguido con mucho interés por el público, que ha llenado el salón de actos, y ha tenido su continuación con largas colas para que les firme el libro en el recinto de casetas.

Esta tarde Andrés Neuman también ha presentado su obra ‘Vengo de ver’, en el Espacio de Lectura. Se trata de un poemario visionario y colectivo que “canta nuestros impulsos de extinción y de amor como un mito de origen contemporáneo”. Un coloquio que también ha llenado este espacio, al igual que ha habido un gran ambiente en las casetas.

La 46º Feria del Libro está organizada por el Ayuntamiento de Almería a través del Área de Cultura, con el apoyo de la Diputación Provincial con el Instituto de Estudios Almerienses y Junta de Andalucía con el Centro Andaluz de las Letras.

Actividades del domingo, 19 de abril

11:30 horas. ‘Amarilla’ (La bella Varsovia) de Marta Sanz y ‘Un idioma siempre al borde la extinción’ (La bella Varsovia) de Raúl Quinto. Organiza Centro Andaluz de las Letras. Espacio de lectura. (Mirador de la Rambla).

12:30 horas. ‘Esfumarse’ (Sloper) de José Antonio Durán. Espacio de lectura. (Mirador de la Rambla).

17:30 horas. ‘Lira Rota, Antología Póstuma de poemas de Martín García Ramos’. Espacio de lectura (Mirador de la Rambla).

Firmas del domingo, 19 de abril (organizan las propias librerías)

10:00 h. Sara Maher – Caseta Entre Libros Editorial

10:00 h. Angy Skay – Caseta Entre Libros Editorial

10:00 h. Laura Delgado – Caseta Entre Libros Editorial

10:00 h. Blue Violet – Caseta Entre Libros Editorial

10:00 h. Cristina Otálora – Caseta Entre Libros Editorial

11.00 h. Virginia Lérida – Casetas Librerías Picasso

11:00 h. Juan Andrés Moya – Casetas Librerías Picasso

11:00 h. Aránzazu Poyatos Sabio – Caseta Ediciones Arcanas

11:00 h. M. J. de Tirso – Caseta Ediciones Arcanas

11:30 h. Francisco Javier Rivas – Casetas Librería Bibabuk

11:30 h. Raúl Moreno – Caseta Bukmeran

12:00 h. María del Pilar López – Casetas La Tarara

12:00 h. Miss Red – Casetas Librerías Picasso

12:00 h. Gloria Montes – Casetas Librerías Picasso

12:30 h. Raúl Quinto – Caseta El Faro de Recóndito

13:00 h. Óscar Fábrega – Casetas Librerías Picasso

13:00 h. Jorge Barroso – Casetas Librerías Picasso

13:30 h. José Antonio Duran – Caseta El Faro de Recóndito

17:00 h. Angy Skay – Caseta Entre Libros Editorial

17:00 h. Cristina Otálora – Caseta Entre Libros Editorial

17.30 h. Aida Labella Cañada – Casetas Librerías Picasso

17:30 h. Sara María de la Fuente Domínguez – Casetas Librerías Picasso

17:30 h. Paco Asenjo – Caseta Bukmeran

18:00 h. Francisco Cañabate Reche – Casetas Librería Bibabuk

18:00 h. María del Pilar Muñoz Borrego – Caseta Ediciones Arcanas

18:30 h. Juan López Parra – Casetas Librerías Picasso

18:30 h. Juan Torres León – Casetas Librerías Picasso