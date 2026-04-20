La Plataforma de Acción Feminista de Almería galardona a la investigadora Pilar Iglesias en la III Edición de los Premios Posidonia

Sus estudios sobre las lavanderías de la Magdalena (Irlanda) y el Patronato de Protección a la Mujer (España) han permitido descubrir la represión a las mujeres durante el siglo XX

La Plataforma de Acción Feminista de Almería ha celebrado la III Edición de los Premios Posidonia. El evento, que ha tenido lugar en el espacio cultural La Guajira, reconoció este año la labor de la doctora, investigadora y activista Pilar Iglesias Aparicio, por su trayectoria consolidada en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres.

El Premio Posidonia rinde homenaje a quienes dedican su vida a la lucha por la igualdad. En esta tercera edición, el galardón recae en una figura cuya vocación educadora y profunda convicción feminista han dejado una huella imborrable tanto en el ámbito académico como en el activismo social.

Estudios sobre la represión

Su trayectoria ha estado siempre ligada a la investigación y a la literatura feminista. Pero, sin duda, el hecho más destacable de su perfil personal es su activismo en el ámbito de la Memoria Histórica.

En su libro Políticas de Represión y Punición de las Mujeres analiza la represión institucional en las lavanderías de la Magdalena (Irlanda) y el Patronato de Protección a la Mujer (España), reclamando incansablemente verdad, justicia y reparación frente a estas vulneraciones de Derechos Humanos. Además, ha desarrollado una intensa labor de denuncia sobre drama de la Maternidad Robada y contra la Maternidad Subrogada a nivel nacional e internacional.

Doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Málaga y Diplomada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada, Pilar Iglesias ha desarrollado su carrera como Catedrática de Lengua Inglesa en Enseñanza Secundaria, con experiencias docentes en Irlanda del Norte y como Asesora Lingüística de la Embajada de España en Brasil, forjando fuertes vínculos internacionales. Su compromiso inquebrantable para visibilizar y denunciar todas las violencias infligidas a las mujeres la ha hecho merecedora indiscutible de este galardón en su tercera edición.