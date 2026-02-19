ASEMPAL organiza una jornada sobre prevención de la violencia sexual en el ámbito laboral dentro del proyecto “+Seguridad -Riesgos”

Mar Panizo Jiménez

La Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (ASEMPAL) celebrará mañana, 20 de febrero, de 11:30 a 13:30 horas, la jornada informativa “+Seguridad –Riesgos: Prevención de la violencia sexual en el ámbito laboral”, que tendrá lugar en su sede (Avd. Cabo de Gata 29, 1ª planta).

Esta iniciativa en materia de seguridad y salud en el trabajo se engloba dentro del proyecto “+Seguridad -Riesgos”, impulsado por ASEMPAL y financiado por la Junta de Andalucía, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL).

La violencia sexual en el entorno laboral es un riesgo psicosocial que exige sensibilización, conocimiento normativo y herramientas prácticas para su prevención. Por ello, esta jornada tiene como objetivo ofrecer un marco claro para identificar, prevenir y actuar ante situaciones de acoso y violencia sexual en el trabajo, promoviendo espacios laborales seguros, respetuosos y libres de violencia.

La sesión será impartida por María Elena González Garrido, abogada del área de Derecho de Laboral en Cuatrecasas, especializada en igualdad y profesora asociada en la Universidad Loyola.

La jornada, de carácter gratuito, abordará temas como la protección frente a los riesgos psicosociales, la normativa reguladora del acoso y la violencia en el trabajo, sus consecuencias, obligaciones empresariales, además de buenas prácticas y recomendaciones. La sesión concluirá con un coloquio.