La Junta creará 152 aulas nuevas de Infantil para bajar la ratio a 22 alumnos por clase

La consejera ha destacado en el Parlamento que para el curso 2026/27 se fija por normativa por primera vez una ratio máxima por debajo del límite de 25 que establece el Gobierno central en España

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha informado en el Parlamento de que el próximo curso 2026/27 el sistema educativo andaluz contará con al menos 152 aulas nuevas del segundo ciclo de Infantil como consecuencia de la bajada de la ratio a 22 alumnos por clase en las aulas de tres años y como establece la normativa de escolarización. Esa cifra de 152 nuevas aulas se ampliará, con toda probabilidad, según ha explicado, conforme evolucione la demanda de escolarización.

La consejera ha destacado que por primera vez en Andalucía se fija por normativa una ratio máxima en Educación Infantil inferior a la establecida con carácter general por el Gobierno central en la ley orgánica. En este sentido, ha señalado que “no es una decisión improvisada”, sino que forma parte de los acuerdos firmados con las principales organizaciones sindicales y las patronales del sector y que, por tanto, beneficia tanto a la enseñanza pública como a la concertada.

De esta manera, a partir del próximo curso y de forma progresiva en Infantil y Primaria, las aulas andaluzas tendrán un máximo de 22 escolares en vez de 25, comenzando el proceso con el primer curso del segundo ciclo de Infantil y así sucesivamente. Esta medida de calado permitirá tener más tiempo para cada alumno, mayor capacidad para detectar las dificultades de aprendizaje y una mejor atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

También establece una reducción de las ratios máximas de las aulas mixtas (las que cuentan con alumnado de distintos cursos de un mismo ciclo o etapa educativa), de tal forma que las que hasta ahora podían tener hasta 15 alumnos pasan a un máximo de 13 y las de 13 pasan a un límite de 11. “Con ello protegemos especialmente la Escuela Rural, garantizamos su viabilidad y reforzamos la equidad territorial del sistema”, ha asegurado

En aquellas zonas de escolarización en las que no se puedan incrementar las unidades porque los centros no dispongan de los espacios necesarios se autorizará de forma excepcional el incremento del número de plazas ofertadas por unidad escolar hasta un máximo de 25 alumnos, adoptando la Consejería medidas de refuerzo educativo mediante el aumento de la plantilla de funcionamiento de esos centros.

Por último, María del Carmen Castillo ha explicado que esta iniciativa se enmarca en un contexto de bajada de natalidad, 120.000 alumnos menos desde 2018. A pesar de este descenso, la educación pública andaluza dispone de la mayor plantilla docente de su historia con cerca de 109.000 profesores y maestros en este curso. Este refuerzo de plantilla ha permitido planificar mejor y seguir reduciendo las ratios. “Hoy, en los colegios públicos andaluces, tenemos 12,1 alumnos por maestro, la mejor de la serie histórica, mientras que la ratio en los institutos se sitúa en 9,8 alumnos por profesor”, casi en cifras de pandemia (9,7), la más baja hasta ahora.