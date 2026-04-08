ASHAL advierte de los riesgos del nuevo Reglamento de Costas y pide una regulación más flexible y garantista

La patronal presenta alegaciones al anteproyecto estatal al considerar que puede generar inseguridad jurídica, frenar inversiones y afectar al modelo turístico de la costa

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) ha presentado alegaciones al anteproyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento General de Costas, en el marco del trámite de audiencia pública abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica, con el objetivo de introducir ajustes que permitan compatibilizar la protección del litoral con la actividad económica vinculada al turismo.

En su escrito, en línea con las peticiones de sus patronales CEHAT de hoteles y CEHE de hostelería, la organización empresarial reconoce la necesidad de adaptar la normativa española a la legislación europea en materia de servicios, pero advierte de que esta actualización “no puede ejecutarse de forma expansiva, indiferenciada o desproporcionada”, sin tener en cuenta la diversidad del litoral español y el peso del turismo en la economía de numerosos municipios costeros .

Entre los principales aspectos señalados, ASHAL subraya el impacto que determinadas medidas podrían tener sobre la estabilidad del sector. La asociación plantea dudas sobre la seguridad jurídica del nuevo texto, al introducir conceptos jurídicos indeterminados como el “riesgo cierto de ser alcanzadas por el mar”, cuya interpretación podría derivar en una aplicación desigual y en un incremento de la litigiosidad .

Desde el punto de vista procedimental, las patronales CEHAT, CEHE y ASHAL proponen una simplificación de los trámites administrativos y una mayor agilidad en la tramitación de concesiones, al considerar que las actuales demoras pueden frenar inversiones necesarias para la modernización y adaptación del sector a nuevos estándares de sostenibilidad y calidad.

En relación con la ordenación de los servicios en playas, la patronal considera que la aplicación de criterios homogéneos en todo el litoral puede generar efectos contraproducentes, especialmente en zonas con alta afluencia turística. Por ello, plantea que la normativa permita una mayor flexibilidad en función de variables como la anchura de la playa, la intensidad de uso o la estacionalidad, evitando situaciones de infradotación de servicios.

Otro de los puntos destacados es el nuevo modelo de concurrencia competitiva para la adjudicación de concesiones, sobre el que ASHAL advierte del riesgo de que prime el criterio económico frente a la calidad del servicio, lo que podría favorecer a grandes operadores en detrimento de pymes y negocios familiares con arraigo en el territorio.

La asociación también solicita que se introduzca un régimen transitorio claro que respete las inversiones realizadas bajo la normativa vigente y evite la aplicación retroactiva de las nuevas condiciones a procedimientos ya iniciados, en línea con los principios de seguridad jurídica y confianza legítima recogidos en la Constitución.

El presidente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortún, ha señalado que “la protección del litoral es un objetivo compartido por todo el sector, pero debe abordarse desde el equilibrio y el conocimiento del territorio. La hostelería y los servicios turísticos no son una amenaza, sino parte de la solución, porque contribuyen al mantenimiento, la calidad y la valorización de nuestras costas”.

Sánchez-Fortún ha insistido en que “Almería y el conjunto del litoral español necesitan un marco regulatorio estable, previsible y adaptado a su realidad, que permita seguir generando empleo, inversión y actividad económica sin renunciar a la sostenibilidad”.

Las alegaciones presentadas por ASHAL se enmarcan en el proceso de consulta pública del anteproyecto, con el objetivo de que las aportaciones del sector sean tenidas en cuenta antes de la aprobación definitiva de la norma.