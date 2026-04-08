Las notas de la PAU de este curso se conocerán el 11 de junio y la primera adjudicación de plazas será el 3 de julio

En cada adjudicación de plazas, los solicitantes deberán interactuar con el sistema, ya que en caso de no hacerlo quedará excluido del procedimiento de admisión Tanto en la fase ordinaria como en la extraordinaria de la prueba de acceso a la universidad, la adjudicación se realizará teniendo en cuenta la existencia de hasta 6 cupos de estudiantes de especial consideración Los estudiantes que este curso 2025/2026 se someten en Andalucía a los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), fijados en la convocatoria ordinaria para los días 2, 3 y 4 de junio, podrán conocer los resultados el 11 de junio, el mismo día en el que también comenzará la entrega de solicitudes para estudiar enseñanzas de grado en el sistema público andaluz, plazo que se prolongará hasta el 22 de junio. Así se recoge en la resolución de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación que contiene el acuerdo de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía (DUA) y que ha sido publicada en BOJA. En dicho acuerdo, en el que se regula el procedimiento de admisión de los aspirantes para el año académico 2026/2027, también figura que la primera adjudicación de plazas se llevará a cabo el 3 de julio en la fase ordinaria y la segunda adjudicación, el 16 de julio, estableciéndose para las resultas, hasta un total de cinco, un plazo comprendido entre el 24 de julio y el 8 de octubre. En el caso de la convocatoria extraordinaria, prevista del 30 de junio al 2 de julio, la entrega de solicitudes también se iniciará el mismo día en el que se conocerán las calificaciones, el 9 de julio. La primera adjudicación está fechada para el 24 de julio y la segunda, para el 3 de septiembre. Las tres listas de resultadas se publicarán entre el 11 de septiembre y el 8 de octubre. El documento publicado establece que, con carácter general, podrán pedir una plaza de grado universitario en el sistema público andaluz quienes hayan superado esta prueba y la admisión se solicitará mediante la cumplimentación del formulario electrónico disponible en el DUA, a través de la siguiente dirección: https://lajunta.es/portaldua. Dicha solicitud será única y contemplará por orden de preferencia todas las peticiones de los títulos que la persona interesada desee cursar. Ese orden será vinculante durante todo el proceso de admisión, por lo que es fundamental que la persona incluya el suficiente número de peticiones y en el orden que desee con el fin de evitar problemas por no rellenar correctamente o en un número insuficiente. Para facilitar la elección de titulaciones, se pueden consultar las notas de corte de años anteriores, disponibles en la página del Distrito Único Andaluz, a título meramente informativo u orientativo. Las notas de corte no las fijan las universidades, sino que se corresponden con la calificación del último alumno matriculado en cada grado, universidad y vía de acceso y pueden variar de un curso a otro. Los interesados quedan vinculados por el orden de preferencia establecido en la solicitud, de forma que al efectuarse la adjudicación se le asignará la plaza correspondiente a la titulación y centro de mayor predilección en el que resulte admitido por su nota de admisión. No obstante, una vez publicada cada lista de adjudicación, se podrá insertar, reordenar el orden de preferencia o desistir de alguna o algunas de sus peticiones. En el supuesto en el que inserte o reordene la elección de una titulación con lista de espera, esta nueva petición sólo podrá ser tenida en cuenta si, agotada la lista de espera, siguen quedando plazas vacantes. En cada adjudicación, todo aspirante deberá consultar su solicitud y tendrá que interactuar con el sistema según la situación concreta en que se encuentre, ya que en caso de no hacerlo quedará excluido del procedimiento de admisión. Si resulta admitido, podrá tener asignada una única plaza en un único centro de las titulaciones pedidas y estará obligado a realizar matrícula, reserva de plaza y/o confirmación de participación en las listas de espera. Quienes no tengan ninguna plaza tendrán que confirmar su deseo de figurar en las siguientes listas y, en su caso, realizar matrícula o reserva en el momento en que resulten destinatarios de alguna de ellas. De acuerdo con el procedimiento descrito en la resolución, tras la última adjudicación de la fase ordinaria, las plazas vacantes de cada uno de los cupos de reserva serán acumulados al general y, si no existen solicitantes en la lista de espera del cupo general, pasarán a ofertarse en la fase extraordinaria. Concluidas las adjudicaciones, las vacantes serán concedidas por orden riguroso de lista de espera mediante las denominadas listas de resultas. Hasta seis cupos diferentes de acceso Tanto en la fase ordinaria como en la extraordinaria, se distingue el cupo general, que aglutina todas las plazas de cada enseñanza universitaria y centro, descontando las reservadas que sean ocupadas por personas de colectivos de especial consideración. En este apartado se encuadran hasta seis grupos: el cupo específico de alumnos con titulación universitaria o equivalente, que cuenta con un 1%; o el de estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad, que tiene asociado un 5% de las plazas. En este capítulo también se incluye el grupo de deportistas de alto nivel o de alto rendimiento, que disponen de un 3% de la oferta de plazas, porcentaje que se eleva hasta el 8% en las titulaciones de Fisioterapia y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Igualmente, computan aparte del cupo general, las plazas estipuladas para quienes acceden por la vía de mayores de veinticinco años (2%), las dirigidas a quienes lo hacen por ser mayores de 40 años con experiencia laboral y/o profesional y mayores de 45 años (2%). Por último, tienen una consideración excepcional también las personas en riesgo de exclusión social residentes en Andalucía, Ceuta y Melilla, que tienen asignado el 1% adicional de plazas, que se suman y no se descuentan del cupo general.

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