ASHAL amplía ‘La Ruta del Desayuno’ hasta el 10 de octubre tras el éxito de la iniciativa

La fecha límite de entrega de cartillas selladas para conseguir el pack de posavasos se traslada al día 16 de octubre y el 20 se realizará el sorteo de regalos

Ante la buena acogida que ha tenido la nueva propuesta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL), ‘La Ruta del Desayuno’ que debía haber concluido este domingo, se amplía hasta el próximo 10 de octubre. “Los hosteleros se sienten muy contentos porque la iniciativa gastronómica está animando a losalmerienses a realizar sus desayunos en la calle y hemos creído conveniente alargar un poco más esta actividad dado el éxito que está teniendo”, ha explicado el presidente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortún.

Los hosteleros participantes, cerca de una treintena a los que se han sumado más establecimientos incluso cuando la iniciativa ya había comenzado, están dándolo todo con ofertasque van desde el tradicional pan con aceite y jamón o los churros con chocolate a las más sofisticadas y variadas tostadas gourmet así com ocafés e infusiones especiales, una gran variedad que está atrayendo al público.

Al ampliar la celebración de este evento, ASHAL ha modificado también las fechas del sorteo así como de entrega de cartillas. De esta manera, los clientes tienen hasta el día 16 de octubre para completar una cartilla con cinco establecimientos distintos lo que les permitirá acceder a un pack de posavasos exclusivos con rincones de la ciudad realizados por usuarios del Centro Ocupacional Arte 21 de la Asociación Down Almería. Además ya se ha puesto fecha al sorteo de regalos entre todos los que participen en esta ruta y éstaserá e lpróximo día 20 de octubre a partir de las 10 horas en la sede de la patronal hostelera.

Esta actividad está financiada por el Ayuntamiento de Almería a través de una subvención que la administración local ha dispuesto para Ashal.

En el sorteo de regalos se van a sortear 3 cestas de productos de la marca gourmet de la Diputación Provincial «Sabores de Almeria» valoradas entre 50 y 100 euros

Para este evento, se ha dispuesto una ruta que parte en la Rambla y contempla una veintena de establecimientos hacia Poniente y el resto se encuentran ubicados en dirección Levante.

Establecimientos de Rambla a Poniente: Industrial Coffee, Coimbra, Taberna Nuestra Tierra, Rosso, Nuevo Torreluz, Croissant D’or, Confitería Café El Bombón, La Chumbera, San Francisco 26, La Favorita, La Innata, Cafetería Ana María, Habibi, Craft Coffee, Ortuño, MardeCafé, Stylo, Cafetería Ti Penso Io, La Dulce Alianza y Cafe Caiman.

Establecimientos de Rambla a Levante: Aroma y Sabor, Troy-K, Elena’s Café, Santa Clara, Iceberg, Maricastaña, Clasijazz, CraftBunch&Drunch, Roypa, Cafetería Venue, La Bellota&Buey, Fausto Vram, La Doncella Heladerias y Cafeterías y La Dulce Alianza.