Declaración del comisario Várhelyi en ocasión del Día Mundial del Corazón

El Día Mundial del Corazón nos recuerda que cada año se pierden 1,7 millones de vidas a causa de las enfermedades cardiovasculares, la principal causa de mortalidad en Europa. Pero, además del sufrimiento humano, las enfermedades cardiovasculares también suponen cada año unos 282 000 millones de euros en gastos sanitarios y económicos en la UE. Es hora de actuar.

La Comisión Europea ya está invirtiendo más de 160 millones de euros en proyectos de los Estados miembros y las partes interesadas para reducir la carga provocada por las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la obesidad.

Pero debemos ir más allá, juntos, para mejorar la salud cardíaca de todos. Esta es la razón por la que estamos preparando un ambicioso Plan Europeo de Salud Cardiovascular.

El Plan Europeo de Salud Cardiovascular adoptará un enfoque intersectorial que abarcará la prevención, la detección precoz y el cribado, el tratamiento y la gestión, y la rehabilitación. También aprovechará las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y las herramientas digitales y personalizadas. El plan también abordará las lagunas en materia de investigación e innovación, así como las desigualdades entre los Estados miembros y entre los diferentes grupos de población.

Para que el plan sea un éxito, necesitamos la ayuda y el compromiso de todos. Actualmente estamos recabando datos e información de pacientes, profesionales sanitarios, la industria, expertos y el público en general.

El lema del Día Mundial del Corazón de este año es «Mantén el ritmo». No perderemos el ritmo en nuestra labor de mejora de la salud cardiovascular en la UE. Presentaré nuestro plan a finales de este año. Les invito a unirse a nosotros en este viaje.