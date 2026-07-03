ASHAL denuncia que los continuos cortes de suministro eléctrico ponen en riesgo la actividad hostelera en la ciudad de Almería

La asociación reclama soluciones inmediatas y considera «inaceptable» que empresas y ciudadanos sufran averías y pérdidas por un problema que se ha convertido en cotidiano

ALMERÍA.- La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) quiere expresar su profunda preocupación y malestar por los continuos cortes e incidencias en el suministro eléctrico que se vienen registrando en distintos barrios de la capital y que ya están afectando de forma directa a hoteles, bares y restaurantes.

La hostelería trabaja con instalaciones cuya continuidad eléctrica resulta esencial. Un corte inesperado supone la paralización de cocinas, cámaras frigoríficas, sistemas informáticos, ascensores, climatización o producción de agua caliente, además del consiguiente perjuicio para clientes y trabajadores.

Pero el problema va mucho más allá de la interrupción puntual del servicio. Las sucesivas caídas y retornos de tensión pueden provocar averías en equipos industriales de elevado valor económico, especialmente en sistemas de climatización, calderas, maquinaria de cocina y otros equipos esenciales para el funcionamiento de los establecimientos.

Desde ASHAL consideran especialmente preocupante que estas incidencias se hayan convertido en una situación habitual y prácticamente diaria.»No hablamos de una avería excepcional. Hablamos de un problema estructural que se repite una y otra vez y que termina pagando el empresario, que además de soportar el perjuicio económico debe dar explicaciones a sus clientes», señalan desde la asociación.

ASHAL recuerda que durante años las interrupciones del suministro se asociaban principalmente a determinadas zonas donde existían problemas derivados de plantaciones ilegales conectadas fraudulentamente a la red eléctrica. Sin embargo, la realidad actual demuestra que las incidencias se están extendiendo a numerosos barrios y zonas de actividad económica que nada tienen que ver con esa problemática.Por ello, la asociación considera que el origen del problema no puede atribuirse exclusivamente al fraude eléctrico, sino que evidencia importantes carencias en la capacidad y fiabilidad de la infraestructura de distribución.

En este contexto, ASHAL considera claramente insuficiente el anuncio realizado por Endesa sobre un plan de actuaciones cuya ejecución se prolongaría durante doce meses.»La hostelería no puede esperar un año para disponer de un suministro eléctrico estable. Las empresas pagan puntualmente por un servicio que debe prestarse con garantías y no pueden seguir asumiendo averías, pérdidas económicas y daños en sus instalaciones mientras las soluciones se aplazan.»

La organización reclama a Endesa que explique públicamente las causas reales de estas incidencias, detalle las actuaciones que se van a ejecutar y establezca un calendario de medidas urgentes que permita recuperar la normalidad cuanto antes. Del mismo modo, solicita la implicación de las administraciones competentes para garantizar que la ciudad de Almería disponga de una red eléctrica dimensionada para las necesidades actuales de vecinos, empresas y visitantes.

«La hostelería es uno de los principales motores económicos y turísticos de la provincia. No es aceptable que hoteles, bares y restaurantes desarrollen su actividad con la incertidumbre permanente de no saber cuándo volverá a producirse el siguiente corte de suministro”, concluye la patronal.

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