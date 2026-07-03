El Ayuntamiento sufragará el montaje de las estructuras de las casetas tradicionales a partir de esta Feria

La medida pretende incentivar la participación de asociaciones, colectivos y entidades dentro del Recinto Ferial y respaldar la presencia de casetas tradicionales

Anuncia además los primeros pasos para la aprobación de una nueva ordenanza para regular los usos del recinto ferial

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha informado, durante su comparecencia de hoy ante los medios en la que ha repasado distintos aspectos de los preparativos de la próxima Feria, de dos iniciativas dirigidas a reforzar tanto la participación en el recinto ferial como su organización y funcionamiento.

En primer lugar, Cabrera ha anunciado que el Ayuntamiento asumirá este año el coste del montaje de las estructuras de las casetas tradicionales, una medida destinada a facilitar la incorporación de nuevas entidades al recinto y respaldar también a las casetas ya existentes.

La edil ha explicado que el Consistorio ultima el proceso para determinar las parcelas disponibles una vez finalice el proceso para la renovación de las concesiones existentes, lo que permitirá licitar un contrato para el montaje de las estructuras. La estimación municipal del coste de esta actuación se cifra en unos 150.000 euros.

“El Ayuntamiento va a ayudar a las asociaciones o entidades que quieran montar una caseta en la Feria. Vamos a sacar un nuevo contrato y será el propio Ayuntamiento el que sufrague los gastos de la estructura de esas casetas”, ha señalado.

Esta medida se aplicará tanto a las casetas tradicionales que ya forman parte del recinto ferial como a aquellas que puedan incorporarse en esta nueva fase, con el objetivo de favorecer la participación y seguir completando la oferta de casetas tradicionales.

Ordenanza para el recinto ferial

La concejala también ha avanzado que el Ayuntamiento trabaja ya en la elaboración de una ordenanza específica que regule los diferentes usos del recinto ferial, un espacio que, ha destacado, mantiene una intensa actividad durante todo el año.

Según ha explicado, el documento se encuentra ya en fase de borrador y el objetivo municipal es que su tramitación se inicie antes de que finalice el presente año para que pueda estar en vigor de cara a la próxima Feria.

“El recinto ferial es una parte fundamental de la ciudad y durante todo el año acoge muchísimas actividades, no solo relacionadas con la Feria o los conciertos. Creíamos que era el momento de dotarlo de una ordenanza que regule sus usos y aporte también una mayor seguridad y ordenación”, ha indicado.

En este sentido, Eloísa Cabrera ha señalado que el Ayuntamiento trabaja igualmente en la contratación de un sistema de cámaras de seguridad para reforzar la vigilancia del recinto, una actuación que complementará el nuevo marco normativo previsto para este espacio y que se incluye como parte del anuncio realizado hace solo unas semanas para la implantación de un sistema de cámaras que permitirá reforzar la movilidad urbana y la seguridad en el centro y otros puntos de la ciudad.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento continúa avanzando en los preparativos de la Feria al tiempo que impulsa mejoras destinadas a consolidar el recinto ferial como un espacio moderno, seguro y adaptado a la intensa actividad que desarrolla a lo largo de todo el año.

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