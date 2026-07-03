Mëstiza aterriza en Almería con una fecha exclusiva el próximo 28 de agosto en el Recinto Ferial

GabinetedePrensa julio 3, 2026 0
Cultura-Mestiza Cartel

El dúo revelación de la electrónica nacional protagonizará uno de los grandes eventos del verano almeriense con un show especial en Feria

Almería se prepara para vivir una de las noches más especiales del verano con la llegada de Mëstiza, el fenómeno musical que ha revolucionado la escena electrónica nacional e internacional. El próximo 28 de agosto, viernes, el aclamado dúo ofrecerá una fecha exclusiva en el Recinto de Conciertos del Ferial, en el marco de la Feria de la ciudad, en una cita que aspira a convertirse en uno de los eventos imprescindibles del verano andaluz.

Convertidas en una de las propuestas más innovadoras y magnéticas del panorama actual, Mëstiza ha logrado construir un universo artístico propio donde la electrónica, las raíces flamencas, la estética y la identidad cultural española conviven de manera única. Su propuesta, sofisticada y poderosa, ha conectado con audiencias de todo el mundo, consolidándolas como uno de los nombres con mayor proyección de la industria.

Su ascenso en los últimos años ha sido imparable. Tras conquistar algunos de los clubs y festivales más importantes del circuito internacional, el dúo ha marcado un nuevo hito con su reciente paso por Coachella, uno de los festivales más influyentes del mundo, reafirmando así su dimensión global y su capacidad para llevar su sonido a nuevos territorios.

Con la colaboración del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, la fecha de Almería será una oportunidad única para disfrutar de Mëstiza en un formato especialmente pensado para una noche de gran impacto, con una producción cuidada y una puesta en escena diseñada para potenciar toda la fuerza visual y sonora que define al proyecto desde su nacimiento. El show promete reunir música, energía, identidad y espectáculo en una experiencia de alto voltaje.

Coincidiendo con la celebración de la Feria de Almería, esta cita se perfila como uno de los momentos más esperados del calendario de ocio de la ciudad, atrayendo tanto a público local como a asistentes de otros puntos de Andalucía y del resto del país.

Con esta fecha exclusiva, Almería suma un nuevo gran evento a su programación estival y se posiciona como escenario de una de las actuaciones más destacadas del verano. El 28 de agosto, el Recinto Ferial acogerá una noche destinada a convertirse en referencia dentro de la temporada. Mëstiza llega a Almería. El verano tiene una nueva fecha marcada en rojo.

Las entradas estarán a la venta en https://www.mestizaalmeria.com/.

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