La Casa de las Mariposas inspirará la nueva portada de la Feria de Almería

La Junta de Gobierno Local aprueba la propuesta presentada por ‘Iluminaciones Ximénez’ a la licitación de este contrato, constituyendo la portada y su nueva ubicación una de las principales novedades de esta Feria

Aprobada también la propuesta de adjudicación del contrato de suministro de alumbrado extraordinario del recinto ferial y de los elementos decorativos que engalanarán diferentes espacios del centro

La Casa de las Mariposas -popularmente conocida como el Edificio de las Mariposas- inspirará la nueva portada de la Feria de Almería. Así lo ha anunciado la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, tras aprobarse en Junta de Gobierno Local la propuesta de clasificación de ofertas presentadas a la licitación del contrato de suministro, instalación, montaje, mantenimiento y desmontaje de la nueva portada de la Feria, procedimiento al que se ha presentado una única oferta, la de la mercantil ‘Iluminaciones Ximénez’, con su propuesta de la Casa de las Mariposas.

Tras la Junta de Gobierno Local, el Ayuntamiento ha desvelado el edificio elegido para inspirar la nueva portada, después de que el pliego de condiciones estableciera como requisito que el diseño estuviera basado en un inmueble emblemático de la ciudad, un criterio concebido para reforzar la identidad almeriense de uno de los símbolos más reconocibles de las fiestas. La nueva portada sustituirá a la actual, estrenada en 2017 e inspirada en el Mercado Central.

La renovación de la portada constituye una de las actuaciones más relevantes impulsadas por el Ayuntamiento para seguir modernizando la Feria de Almería y reforzar su identidad. Un contrato con vocación de permanencia concebido para que la nueva portada pueda presidir el acceso al recinto ferial durante, al menos, las cinco próximas ediciones de la Feria, ha adelantado Cabrera. Esta inversión -929.945,50 euros, IVA incluido, es la oferta presentada por el licitador- permitirá dotar a la ciudad de un elemento singular, reconocible y representativo de sus fiestas mayores.

Construida en 1909 y situada en la Puerta de Purchena, la Casa de las Mariposas constituye uno de los edificios más emblemáticos del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Obra del arquitecto Trinidad Cuartara Casanova, destaca por su singular composición de inspiración ecléctica, con influencias modernistas, y especialmente por la característica cúpula rematada por las mariposas de hierro forjado que le dan nombre. Su privilegiada ubicación y su valor histórico y artístico la han convertido en uno de los inmuebles más reconocibles de Almería y en un referente de la memoria colectiva de los almerienses. Llevar su imagen a la portada de la Feria supone trasladar al principal acceso del recinto ferial uno de los símbolos más representativos de la ciudad.

Imágen icónica de Almería

“La nueva portada nace con la vocación de convertirse en una imagen de Almería durante la celebración de nuestras fiestas. Queríamos que quienes accedan al recinto ferial se encuentren con una portada plenamente identificable con la ciudad y con su patrimonio histórico”, ha señalado Cabrera.

La responsable de Fiestas Mayores ha recordado que la renovación de la portada responde al compromiso del Ayuntamiento de seguir mejorando la imagen de la Feria y de incorporar elementos que, además de embellecer el recinto ferial, contribuyan a poner en valor el patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad.

La próxima edición de la Feria incorporará además una segunda novedad destacada. Junto a su nuevo diseño, la portada estrenará una nueva ubicación dentro del recinto ferial, una decisión con la que el Ayuntamiento pretende reforzar su protagonismo como uno de los elementos más representativos de las fiestas y mejorar su integración en el conjunto del recinto.

“Queremos que la portada recupere el protagonismo que merece como uno de los grandes símbolos de la Feria. Por eso no solo apostamos por una imagen renovada inspirada en uno de los edificios más emblemáticos de Almería, sino también por una nueva ubicación que le otorgará una mayor presencia dentro del recinto ferial y realce su papel como espacio de bienvenida para almerienses y visitantes”, ha explicado. Una nueva ubicación que además viene acompañada de la renovación del vallado del recinto ferial, contrato aún en fase de licitación que, en breve, espera quedar adjuicado.

Datos de la portada

La nueva portada de la Feria de Almería 2026 se plantea como una recreación de la Casa de las Mariposas, adaptada a una estructura efímera de gran formato. Sus principales características técnicas son:

Dimensiones: 27 m de ancho, 22,75 m de altura y 3,60 m de profundidad.

Estructura modular: formada por 117 módulos prefabricados (59 en la fachada principal y 58 en la trasera), lo que facilita su fabricación, transporte, montaje y reutilización.

Sistema resistente: estructura metálica de perfiles angulares de acero laminado, revestida con tableros de madera aglomerada, acabados decorativos e iluminación integrada.

Cimentación y estabilidad: apoyada sobre una losa de hormigón con perfiles metálicos embebidos y estabilizada mediante un sistema de cables de acero tensados y mástiles auxiliares para resistir la acción del viento.

Montaje: ensamblaje modular mediante uniones mecánicas atornilladas, con instalación y desmontaje secuencial mediante camiones grúa y plataformas elevadoras.

Accesibilidad: incorpora pasarelas interiores, escaleras y puertas de acceso para facilitar las labores de montaje, inspección y mantenimiento.

Instalación eléctrica: preinstalada en cada módulo, con cuadros de protección independientes, conectores estancos, puesta a tierra y cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de la normativa de eficiencia energética.

Seguridad estructural: diseñada conforme al Código Técnico de la Edificación (CTE), con un peso aproximado de 68 toneladas y verificada frente a cargas permanentes, mantenimiento y viento, garantizando la estabilidad durante toda su vida útil.

Alumbrado extraordinario recinto ferial

Eloísa Cabrera ha informado además de la propuesta de adjudicación, también a la mercantil ‘Iluminaciones Ximénez’, del contrato para el suministro, instalación, mantenimiento y desmontaje de todo el sistema de alumbrado extraordinario del recinto ferial, así como de los elementos decorativos que engalanarán diferentes espacios del centro de la ciudad.

Mediante esta contratación, dividida en dos lotes, en el recinto ferial se instalarán 96 estructuras portantes y casi 60.000 farolillos (en colores rojo y blanco) distribuidos en distintos puntos emblemáticos de la ciudad, 40.000 de ellos en el tramo comprendido entre Puerta Purchena y la calle General Tamayo y más de 10.000 en el entorno del Mercado Central. Complementariamente, en el remodelado Paseo de Almería, se instalarán dos grandes estructuras tipo photocall dotados además de iluminación nocturna.

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