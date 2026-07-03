La celebración del 25º aniversario de la OCAL continuará en julio y agosto con una intensa programación en Almería

Diego Cruz, acompañado de Michael Thomas y Mercedes Oliver, ha presentado una agenda que incluye concierto en el Auditorio, en Feria, formación y el III Festival Internacional de Percusión (FIPAL)

Un compromiso con la cultura, la calidad y con la formación de los pequeños músicos profesionales del mañana que no entiende de vacaciones. Acompañado en la presentación por el director su director, Michael Thomas, y por la presidenta de la asociación cultural, Mercedes Oliver, el concejal de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha presentado hoy la programación de verano de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL).

Una serie de propuestas que se desarrollarán durante los meses de julio y agosto y que a su vez forma parte de la celebración del 25º aniversario de la formación. La programación combinará actividades formativas, conciertos y citas consolidadas que volverán a convertir a la OCAL en uno de los principales referentes culturales del verano almeriense.

El calendario de citas será del 3 al 5 de julio con la convivencia OCAL Kids en el Palacio de Exposiciones y Congresos; el 17 de julio con un concierto de OCAL junto a la Orquesta Joven (OJAL) e Infantil (OIAL) en el Auditorio; la tercera edición del Festival Internacional de Percusión (FIPAL) donde también se enmarca el curso OCALDRUM, del 27 al 30 de julio; y el tradicional concierto extraordinario de la Feria en la Plaza de la Constitución que será, como es habitual, el segundo viernes de las fiestas patronales, el 28 de agosto en este caso.

Durante su intervención, Diego Cruz ha subrayado la estrecha vinculación que mantiene el Ayuntamiento con la orquesta desde su creación. “Desde el primer instante el Ayuntamiento de Almería ha mantenido una relación emocional y un apoyo incondicional con la OCAL. Celebramos con ellos estos 25 años de vida, en los que se ha convertido en uno de los protagonistas culturales más activos de nuestra ciudad, siendo un ejemplo de trabajo, calidad y compromiso”, ha recordado.

El concejal de Cultura ha subrayado que la actividad de la OCAL “no se detiene durante el verano y constituye una alternativa de ocio y cultura tanto dentro de la programación municipal ‘Te Falta Calle’ como en otros espacios culturales de la ciudad. En estos 25 años, la OCAL ha logrado formar parte del sentir de los almerienses gracias a su constante implicación en la vida social y cultural de la capital», ha afirmado.

La presidenta de la Asociación Cultural Orquesta Ciudad de Almería, Mercedes Oliver, ha desgranado en detalle una programación estival que arranca este fin de semana, “con una iniciativa que refuerza ese aprendizaje artístico pero también humano para los más pequeños, que completan un itinerario formativo que comienza en la orquesta infantil, que puede continuar en la orquesta joven y que en ocasiones acaba en la OCAL. Es un modelo consolidado de acompañamiento del que estamos muy satisfechos”.

Por su parte, Michael Thomas ha detallado los conciertos del Auditorio del 17 de julio y de Feria del 28 de agosto. “El del día 17 contará será un recorrido que comenzará la OIAL con piezas como la ‘Marcha Radetzky’ o una obra compuesta por mí, ‘El cuervo’. La OJAL interpretará ‘Finlandia’ de Sibelius y las tres formaciones nos uniremos por ejemplo en la quinta sinfonía de Tchaikovsky, que es como un ‘bombón’ para los más jóvenes”, ha bromeado.

En cuanto al concierto de Feria ha avanzado que contarán con la participación del tenor José Manuel Zapata, con un repertorio muy popular, “del tango a algún tema de Rosalía”, que contará con la guitarra y arreglos de Juan Francisco Padilla.

Diego Cruz ha concluido felicitando a la OCAL por su trayectoria y agradeciendo su contribución a la vida cultural de la ciudad. «Gracias a la OCAL por estos magníficos 25 años y que vengan muchos años más. Nos sentimos muy orgullosos de contar con una propuesta cultural de primerísimo nivel que cada temporada vuelve a conquistar al público almeriense».

La programación, al detalle

La primera cita es OCAL Kids 2026, el campus orquestal de verano dirigido a jóvenes músicos, que se celebra desde hoy y hasta el domingo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cabo de Gata-Ciudad de Almería. Durante tres jornadas, los participantes combinarán formación musical intensiva con actividades de ocio en un entorno de convivencia. El programa incluye sesiones formativas orquestales, actividades lúdicas, acceso a piscina y manutención, ofreciendo una experiencia educativa y social que fomenta el aprendizaje, el trabajo en equipo y el desarrollo artístico dentro del proyecto de la OCAL.

La segunda gran cita llegará el viernes, 17 de julio, a las 20.30 horas, con el concierto ‘El Linaje del Talento’, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. Este espectáculo pondrá en valor el recorrido formativo de las tres agrupaciones de la OCAL —Orquesta Ciudad de Almería, Orquesta Joven e Infantil— reflejando su firme compromiso con la educación musical y el desarrollo del talento local. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de los canales habituales, la taquilla municipal del Teatro Apolo y en la web https://almeriaculturaentradas.es/.

Del 27 al 30 de julio se celebrará una nueva edición del Festival Internacional de Percusión de Almería (FIPAL 2026), que ofrecerá conciertos, actividades participativas y propuestas formativas en diferentes espacios de la ciudad y de la provincia. “Entre las actividades más destacadas figura la gran batucada protagonizada por alumnado y profesorado de OCALDRUM, que recorrerá el Paseo de Almería el miércoles 29 de julio, acercando la percusión contemporánea a vecinos y visitantes”, ha indicado Diego Cruz.

El calendario de actividades es el siguiente:

‘Dreaming’ (27 de julio, Espacio Cultural de Los Gallardos). Concierto dirigido por Juanjo Guillem y Rafa Gálvez, junto al alumnado avanzado de OCALDRUM. La propuesta ofrece una experiencia inmersiva basada en la transformación de patrones rítmicos y melódicos, invitando a una escucha profunda y contemplativa.

‘Orbiting’ (28 de julio, Museo de Almería). Recital del marimbista Theodor Milkov, que explora el diálogo entre la música de Domenico Scarlatti y la creación contemporánea, incorporando recursos electrónicos para ampliar las posibilidades expresivas de la marimba.

‘Batucada OCALDRUM’ (29 de julio, Paseo de Almería). Desfile musical protagonizado por profesorado y alumnado de OCALDRUM que lleva la percusión al espacio público, fomentando la participación ciudadana y acercando la música a todos los públicos.

‘Eclectic’ (29 de julio, Alcazaba de Almería). Recital de Adélaïde Ferrière, que presenta un viaje por las múltiples posibilidades de la marimba mediante un repertorio que integra minimalismo, tradición europea, influencias orientales, virtuosismo y música electroacústica.

‘Concierto de clausura OCALDRUM’ (30 de julio, Palacio de Congresos Cabo de Gata). Actuación final del alumnado y profesorado del curso OCALDRUM, donde se muestran los resultados del trabajo realizado durante el festival mediante un programa variado que refleja la riqueza y versatilidad de la percusión.

Como colofón, la Plaza de la Constitución volverá a acoger el tradicional Concierto Extraordinario de Feria dirigido por Michael Thomas en el segundo viernes de las fiestas patronales. Este año será bajo el título de ‘Gigantes’ el 28 de agosto y con la participación del tenor José Manuel Zapata yla guitarra de Juan Francisco Padilla, que también ha hecho los arreglos. Una cita ya consolidada en el calendario cultural almeriense que, año tras año, agota sus localidades y que simboliza tanto el cierre de una temporada como el inicio de una nueva etapa para la orquesta.

dirigido por Michael Thomas en el segundo viernes de las fiestas patronales. Este año será bajo el título de ‘Gigantes’ el 28 de agosto y con la participación del tenor José Manuel Zapata yla guitarra de Juan Francisco Padilla, que también ha hecho los arreglos. Una cita ya consolidada en el calendario cultural almeriense que, año tras año, agota sus localidades y que simboliza tanto el cierre de una temporada como el inicio de una nueva etapa para la orquesta.

Relacionado