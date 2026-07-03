El Ayuntamiento instala 120 metros cuadrados de toldos en el área infantil de la calle Felipe II, en el barrio de Villablanca 

Remodelado recientemente, se han destinado más de 18.500 euros en dotar a este parque de una infraestructura que proporciona sombra artificial

Más del 70% de las áreas infantiles de la ciudad cuentan ya con sombra artificial o natural, porcentaje que el Ayuntamiento seguirá incrementando en los próximos meses

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado el recientemente remodelado parque infantil de la calle Felipe II, en el barrio de Villablanca, donde se han instalado unos 120 metros cuadrados de toldos tras una inversión que ha superado los 18.500 euros.

Acompañada por el concejal de Zonas Verdes, Agricultura y Agua, Juan José Segura, la alcaldesa ha valorado que esta actuación es “uno de los compromisos del Ayuntamiento para responder a una demanda vecinal como es la de dotar de sombra a los parques infantiles porque tienen muchísima vida, porque hay que proteger la salud de los menores y también de las personas que les acompañan, que muchas veces son nuestros mayores”.

Vázquez ha recordado que, en la actualidad, más del 70% de las más de 170 áreas infantiles existentes en la ciudad disponen de sombra natural o artificial “y el Ayuntamiento sigue trabajando para dotar a aquellas que no tienen. “Con anterioridad actuamos en el barrio de Los Cortijillos, en el parque de la calle Bizet, en el Parque de Enfermería o en los nuevos desarrollos frente al Carrefour”, ha recordado la alcaldesa, quien ha avanzado que, además de esta actuación llevada a cabo en la calle Felipe II, “el Ayuntamiento está trabajando ya en los siguientes proyectos para dotar a los parques infantiles de este tipo de infraestructura que requieren de obra civil para que los toldos sean seguros y resistentes a las condiciones climatológicas”.

“Con estas actuaciones buscamos proteger la salud de la infancia, especialmente vulnerables a los efectos de las altas temperaturas, así como favorecer el uso de los espacios públicos durante todo el año”, ha señalado la alcaldesa, quien ha destacado que ”los parques infantiles representan puntos de encuentro, de convivencia y de cohesión social, por lo que es fundamental que tengan sombra para que las familias puedan disfrutar de estos espacios en las mejores condiciones de seguridad”.

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