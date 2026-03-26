ASHAL distribuirá 5.000 itinerarios de la Semana Santa de Almería en hoteles, bares y restaurantes con el patrocinio de Asisa

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Agrupación de Hermandades y Cofradías y Focoal para reforzar la promoción turística y cultural de la ciudad

ALMERÍA.– La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) distribuirá 5.000 itinerarios oficiales de la Semana Santa de Almería entre hoteles, bares y restaurantes de la capital, en el marco de una acción de promoción impulsada con el patrocinio de Asisa y la colaboración de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería y Focoal, la asociación de fotógrafos cofrades de Almería.

La entrega de los folletos tuvo lugar en la sede de ASHAL en un encuentro en el que participaron el gerente de Asisa, Paco Carreño, y la jefa de ventas de la entidad, Asunción Cerrillo, junto a Jose Martín, vicepresidente de Focoal y autor de la fotografía de portada de los itinerarios, el miembro de su junta directiva Juan Miguel Fernández Viedma, y el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, José Rafael Soto junto con el presidente y la gerente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortún e Isabel de Juan, respectivamente.

Los itinerarios serán distribuidos en establecimientos asociados con el objetivo de facilitar a visitantes y ciudadanos la planificación de su asistencia a las procesiones, contribuyendo así a mejorar la experiencia turística y a reforzar la proyección de la Semana Santa como uno de los principales acontecimientos culturales de la ciudad.

Desde Asisa se ha querido respaldar esta iniciativa con la intención de realzar y dar a conocer la Semana Santa de Almería, apostando por una acción con vocación de continuidad en el tiempo y orientada a potenciar la identidad cultural y turística del destino.

El presidente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortún, destacó la relevancia de este tipo de colaboraciones y subrayó que “la Semana Santa de Almería es una cita clave para la actividad turística y hostelera, que en los últimos años ha experimentado un impulso muy importante tanto en participación como en proyección exterior”. En este sentido, añadió que “la implicación de entidades privadas, colectivos culturales y asociaciones profesionales permite desarrollar iniciativas que benefician al conjunto de la ciudad y contribuyen a consolidar un modelo de promoción basado en la cooperación”.

Sánchez-Fortún animó además a los almerienses y visitantes a “disfrutar de las procesiones y del ambiente que se genera en torno a estas fechas, que suponen una oportunidad para mostrar la hospitalidad y la calidad de la oferta gastronómica y hotelera de Almería”.

Con esta acción, ASHAL refuerza su compromiso con la dinamización del turismo urbano y la promoción de eventos que generan actividad económica y visibilidad para el sector hostelero.