La Junta de Andalucía anima a participar en el Sorteo del Oro de Cruz Roja

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha recibido al coordinador provincial de Cruz Roja en Almería, Francisco Vicente y a los representantes de la Asamblea Provincial, para dar a conocer el sorteo extraordinario de Cruz Roja, que tendrá lugar el 23 de julio en Granada, y que lleva por lema “Lo que hacemos por las personas vale oro”.

Aránzazu Martín ha puesto en valor “el compromiso constante de Cruz Roja con las personas más vulnerables, desarrollando una labor esencial en nuestra provincia”. Asimismo, ha animado a la ciudadanía a “colaborar con esta causa, contribuyendo así a que Cruz Roja pueda seguir desarrollando su trabajo”.

La delegada ha estado acompañada por el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García; la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores Martínez; el delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Industria, Energía y Minas, Guillermo Casquet; el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido; el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso; la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Rebeca Gómez; así como el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Antonio Mena.

El coordinador provincial de Cruz Roja, Francisco Vicente, ha explicado que “este sorteo permite sostener programas de apoyo social, atención sanitaria y respuesta ante emergencias, dirigidos especialmente a personas en situación de vulnerabilidad”.