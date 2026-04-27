¿Vas al trabajo en coche? Norauto ofrece 5 consejos esenciales para reducir riesgos



Fuente: Norauto Derechos de imagen de uso editorial hasta diciembre 2026



Más del 60% de los trabajadores en España utiliza el coche participar para sus desplazamientos diarios

Durante el año 2024 se produjeron más de 76 mil accidentes laborales de tráfico y el 72% de ellos fueron en el trayecto de ida y/o vuelta al trabajo



Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo que se conmemora este 28 de abril, Norauto, líder europeo en equipamiento y mantenimiento multimarca del automóvil, pone el foco en la seguridad vial como un pilar fundamental de la salud laboral. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 61,3% de los trabajadores en España utiliza el coche particular para sus desplazamientos diarios, una cifra que refleja la importancia del vehículo privado en los desplazamientos laborales y la necesidad de mantenerlo en óptimas condiciones para evitar accidentes in itinere (aquellos que ocurren al ir o volver del trabajo).“La prevención no se limita al centro de trabajo, sino que debe integrarse también en la conducción diaria de los trabajadores», señala Raquel Navarro. Responsable de Prevención de Riesgos Laborales y Desarrollo Sostenible de Norauto España, quien añade que «dado que una parte significativa de los desplazamientos laborales se realizan en vehículo, es fundamental promover conductas seguras al volante y garantizar un adecuado mantenimiento del vehículo como elementos clave en la prevención de riesgos”.En este sentido, hay que señalar que los accidentes in itinere representan una de las principales causas de baja laboral en España. Solo durante el año 2024, se produjeron un total de 73.327 accidentes laborales de tráfico, según datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), siendo el 72% de ellos in itinere. Para minimizar estos riesgos, los expertos de Norauto proponen una serie de recomendaciones esenciales centradas en la prevención técnica y humana.

1– El vehículo como equipo de trabajo: Mantenimiento preventivoEl coche sigue situándose como una herramienta fundamental para la movilidad, tanto durante la jornada laboral como para ir y volver del trabajo. Ante esta situación, el mantenimiento deficiente es un factor de riesgo. Hay que seguir todas las indicaciones de la marca respecto a las revisiones periódicas de mantenimiento y, además, prestar especial atención a los principales elementos de desgaste como son:Neumáticos: Un dibujo por debajo de los 3 mm o una presión incorrecta aumentan la distancia de frenado y el riesgo de aquaplaning. En caso de carga, se debe ajustar la presión. Se puede revisar la pegatina que habitualmente está en la puerta del conductor donde se indica la presión que recomienda el fabricante con o sin carga.Sistema de frenado y otros elementos de desgaste: Son elementos críticos de seguridad activa que deben revisarse al menos una vez al año, tal y como indican desde la marca.

2-La rutina, un factor de riesgo silenciosoEl trayecto al trabajo suele ser un recorrido conocido que genera un exceso de confianza. Por ello, se recomienda evitar el «modo automático» y el uso del teléfono móvil, que multiplica por cuatro el riesgo de colisión, es vital en trayectos cortos y conocidos.

3-Gestión del tiempo y fatigaEl estrés por el horario y la fatiga acumulada tras la jornada laboral influyen directamente en la capacidad de reacción. Por ello, se recomienda:Planificación: Salir con margen suficiente reduce la velocidad media y el estrés al volante.Ergonomía: Ajustar correctamente el asiento y el reposacabezas previene lesiones cervicales y reduce el cansancio muscular.

4- Visibilidad y condiciones meteorológicasEspecialmente en los turnos de mañana o noche, la visibilidad es reducida. Aquí, se debe prestar especial atención a mantener el parabrisas limpio y las escobillas en buenas condiciones para garantizar un campo de visión óptimo ante imprevistos. También es fundamental revisar el alumbrado: todas las luces deben estar en perfecto funcionamiento y bien niveladas.

5- Aprovechar al máximo los sistemas ADASLos Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS), como el frenado de emergencia o el mantenimiento de carril, son el «copiloto» silencioso de millones de trabajadores. Sin embargo, su eficacia depende de una calibración perfecta.En Norauto recuerdan que un sensor mal alineado tras un pequeño golpe o un cambio de parabrisas puede provocar reacciones tardías o erróneas. Además, la marca hace hincapié en que todos ellos deben estar conectados y funcionando para una mayor seguridad. Y es que muchos conductores los desconectan porque los pueden considerar molestos. Asegurar que estos sistemas «lean» correctamente la carretera es fundamental para que la tecnología cumpla su función: evitar el error humano en el trayecto al trabajo.