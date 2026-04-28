La XXIV Gala de ASHAL reunirá a cerca de 300 profesionales del sector con amplio respaldo institucional y empresarial

El acto contará con la presencia del presidente de Hostelería de España y reconocerá a referentes del sector, trabajadores y entidades vinculadas a la promoción turística

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) avanza en los preparativos de su XXIV Gala que se celebrará el próximo 4 de mayo en Aniceto Eventos (El Alquián), con la previsión de alcanzar una asistencia cercana a los 300 comensales, en línea con la edición anterior.

El evento contará este año con la presencia del presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, reforzando el carácter institucional de una cita que se ha consolidado como punto de encuentro del sector hostelero en la provincia.

Asimismo, han confirmado su asistencia representantes de distintas administraciones y entidades, entre ellos, varios delegados de la Junta de Andalucía en Almería, como Aránzazu Martín, Juan José Alonso y Amós García, junto a representantes del Ayuntamiento de Almería como el concejal de Turismo, Joaquin Perez de la Blanca, la Diputación Provincial con su Diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, así como organizaciones empresariales como Asempal, la Cámara de Comercio y Almería Centro, entre otros.

Reconocimientos al sector

La gala mantendrá su estructura de reconocimientos a profesionales y entidades vinculadas a la hostelería almeriense. En esta edición se distinguirá a los finalistas del IV Campeonato Provincial ASHAL Tapas —Raúl Caído, Jesús Camacho y Emilio Carmona—, así como al conjunto de participantes en el certamen, en reconocimiento al nivel demostrado.

También se entregará el galardón al Mejor Expediente Académico de la Escuela de Hostelería Almeraya que ha recaído en José Visiedo Piedra, poniendo en valor la formación como base del futuro del sector.

En el apartado de trayectoria profesional, se reconocerá a empresas con 25 años de vinculación a ASHAL, entre ellas Café Bar Cator que pasara a tener la consideración de Socio de Honor y como prefesionales de reconocido prestigio a Aniceto Eventos.

La gala incluirá igualmente un reconocimiento a trabajadores de notoriedad ejemplar, destacando la labor de profesionales como Manuel Francisco Aguilar Moya (Kiosco Luis Marín), Francisco Javier Álvarez Barranco (Restaurante Quesería La Galatea) y Patricia Bautista López (Avenida Hotel).

Por su parte, el Premio ASHAL al Mérito Turístico será concedido a la Asociación de la Prensa de Almería, en reconocimiento a su contribución a la difusión de los recursos turísticos y gastronómicos de la provincia.

Un encuentro de referencia para el sector

La Gala de la Hostelería de ASHAL volverá a convertirse en un espacio de convivencia profesional en el que se pondrá en valor el papel del sector como motor económico, generador de empleo y elemento clave en la proyección de Almería como destino.

El acto se desarrollará en tres fases, con una recepción inicial, la entrega de premios y un posterior cóctel, en una jornada que reunirá a empresarios, trabajadores, instituciones y colaboradores en torno a la hostelería almeriense