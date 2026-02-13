La Junta supervisa las obras de mejora de la seguridad vial en la A-1175 entre Berja y Turón

La actuación permitirá mejorar el trazado y reforzar el firme en diferentes puntos de esta vía de montaña que une Almería y Granada

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Almería, Dolores Martínez, ha visitado las obras de mejora de la seguridad vial que la Junta de Andalucía ejecuta en la carretera A-1175, en el tramo que conecta los municipios de Berja y Turón a través del embalse de Benínar. Durante la visita técnica, ha supervisado el avance de los trabajos, que se desarrollan conforme al cronograma previsto. La actuación ha sido adjudicada por un importe de 518.497 euros y cofinanciada en un 75 % por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de circulación en un trazado sinuoso que presentaba dificultades para el cruce de vehículos y problemas de visibilidad.

Durante la visita, Martínez ha destacado la celeridad con la que se ha impulsado esta intervención. “No ha pasado ni un año desde que nos sentamos las dos delegaciones y los dos ayuntamientos para cerrar el proyecto y hoy ya podemos anunciar que la obra se encuentra al 53 % de su ejecución”, ha subrayado. “Este dato demuestra que cuando hay voluntad política y coordinación entre administraciones, los proyectos salen del papel para mejorar la vida de la gente en tiempo récord”.

La delegada ha recordado que el pasado 5 de marzo de 2025 tuvo lugar la reunión de trabajo entre los alcaldes de Berja y Turón, José Carlos Lupión y Juan Vargas, junto a los delegados territoriales de Fomento de Almería y Granada, en la que se ultimaron los detalles técnicos y se dio el impulso definitivo a una actuación históricamente demandada.

El delegado territorial de Granada, Antonio Ayllón, ha señalado que “estamos muy satisfechos con el ritmo al que avanzan los trabajos en la A-1175. Los vecinos de Berja y Turón pueden comprobar cómo se está transformando una carretera que presentaba serias dificultades; cumplir con los plazos es nuestra prioridad para que, lo antes posible, esta vía se convierta en un eje de comunicación moderno y, sobre todo, seguro”.

Las actuaciones se agrupan en tres tipologías principales: modificaciones del trazado mediante la ampliación del radio en varias curvas; ensanches de la calzada —que actualmente presenta en numerosos tramos una anchura aproximada de 4,5 metros— hasta alcanzar los 6 metros; y mejoras específicas destinadas a incrementar la visibilidad. En los puntos más estrechos, el ensanche permitirá que dos vehículos puedan cruzarse con mayores garantías.

Con esta actuación, la Junta de Andalucía refuerza su compromiso con la conservación y modernización de la red viaria autonómica, especialmente en zonas de interior donde las infraestructuras desempeñan un papel esencial para la cohesión territorial, la actividad económica y el acceso a los servicios básicos.