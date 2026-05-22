El Colegio Profesional de Economistas de Almería estrena nueva web en el marco de su 25 aniversario

La institución da un paso adelante en su transformación digital con una plataforma más moderna, visual, ágil y accesible, diseñada para mejorar la experiencia de colegiados y acercar aún más el Colegio a la sociedad almeriense

El Colegio Profesional de Economistas de Almería ha presentado oficialmente su nueva página web, un espacio renovado que refleja la evolución de la institución y su apuesta por una comunicación más cercana, eficiente y adaptada al actual ecosistema digital.

La nueva plataforma destaca por un diseño más visual, responsive y dinámico, optimizado para cualquier dispositivo y pensado para ofrecer una navegación más rápida, intuitiva y accesible tanto para los colegiados como para la sociedad civil almeriense.

Este lanzamiento forma parte de las acciones conmemorativas del 25 aniversario del Colegio, una efeméride que marca una nueva etapa para la institución y que viene acompañada, además, de la implantación de una nueva identidad corporativa que estará presente en todos los soportes físicos y digitales del Colegio.

Con esta renovación, el Colegio refuerza su compromiso con la innovación, la modernización de sus servicios y la mejora constante de los canales de comunicación e interacción con sus colegiados, instituciones y ciudadanía.

La nueva identidad visual y la actualización de la web representan una imagen más actual, sólida y alineada con los valores de cercanía, profesionalidad y liderazgo económico que caracterizan al Colegio Profesional de Economistas de Almería desde hace 25 años. Se puede visitar en economistasalmeria.es