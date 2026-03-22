Ayuntamiento, Diputación y Junta arropan a Asalsido en la VIII Gala Down de Oro

La ceremonia, que estuvo cargada de emoción, contó con un recuerdo destacado a Miguel Ángel Pérez, un usuario de la asociación con síndrome de Down que recientemente falleció de manera repentina

La Asociación Almeriense de Personas con Síndrome de Down (ASALSIDO) ha celebrado, en la tarde de ayer, la VIII Gala Down de Oro en un lleno Teatro Apolo, una cita marcada por la emoción, la reivindicación y el reconocimiento a quienes trabajan por una sociedad más inclusiva. En una gala con un marcado carácter reivindicativo, los presentadores invitaron a los asistentes a cambiar su mirada hacia las personas con síndrome de Down y a dejar de imponer barreras y prejuicios que no existen. Un mensaje que también protagonizaron las almerienses Ana Almécija y Sara Fernández, rostros de la campaña nacional #NoSoyYoEresTú.

El Ayuntamiento de Almería, la Diputación de Almería y la Junta de Andalucía han mostrado su compromiso con la asociación Asalsido en esta gala, así como en los diferentes actos celebrados durante este mes con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down.

En este sentido, la vicepresidenta de Asalsido, Carmen Mari Morales, ha agradecido la presencia de todas las personas que han arropado la VIII gala de los Down de Oro y ha aprovechado para reivindicar que “la dificultad, el impedimento, la limitación y el problema que son los términos sobre los que gira la campaña #NoSoyYoEresTú, no son características que definan a las personas con síndrome de Down, son prejuicios que la sociedad tiene hacia ellos cuando los miran. Por eso, hoy queremos reivindicar la necesidad de cambiar la mirada y entender que, si al mirarlas vemos un problema, el problema no está en ellas, sino en cómo las miramos”.

Mari Carmen Mortales ha añadido que “esta gala es también un agradecimiento a administraciones, entidades, empresas y personas que demuestran cada día que la inclusión es posible cuando existe un compromiso real. No obstante, aún nos queda mucho camino por recorrer. Desde Asalsido acompañamos ya a más de 450 familias y necesitamos seguir contando con el apoyo de todos para dar respuesta a nuevas necesidades, mejorar su calidad de vida y construir, entre todos, una sociedad más justa, inclusiva y sin barreras”.

El concejal de Integración Social, Participación, Distritos, Programas y Juventud el Ayuntamiento de Almería, Óscar Bleda, ha indicado que “el Día Mundial del Síndrome de Down en Almería es mucho más que una conmemoración: es un llamamiento a construir una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa, donde la diversidad sea entendida como un valor y no como una limitación”. En este sentido, ha destacado que “campañas como la que han sacado recientemente (‘No soy yo, eres tú’) ponen el punto de mira en la importancia de cambiar la mirada social para lograr una inclusión real”.

Por su parte, el vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha felicitado a Asalsido y todos los premiados por «el excelente trabajo que cada día lleváis a cabo por mejorar la vida de las personas con síndrome de Down y sus familias. Vuestra labor es ejemplar y hace que nuestra tierra cada vez sea más solidaria, inclusiva e igualitaria. Diputación siempre estará a vuestro lado, como en ese gran e ilusionante proyecto Residencial 21, en aquellas iniciativas que iguales oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan, y fomenten la inclusión social y laboral de todas las personas».

Por último, el delegado territorial de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Juan de la Cruz Belmonte, ha destacado el papel fundamental que desempeña Asalsido como referente en la atención, apoyo e inclusión de las personas con síndrome de Down y sus familias. “Desde la Junta de Andalucía queremos poner en valor el trabajo constante, cercano y profundamente humano que realiza esta asociación. Su labor es imprescindible para avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y comprometida con la igualdad de oportunidades”, ha señalado. Belmonte ha subrayado, además, la importancia de la colaboración entre administraciones públicas y entidades sociales, y ha añadido que “seguiremos impulsando políticas que garanticen una atención integral, el acceso equitativo a los servicios sanitarios y sociales, y la plena participación de las personas con síndrome de down en todos los ámbitos de la sociedad”.

Down de Oro

Los Down de Oro de la entidad han sido concedidos a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, la Fundación ONCE, el Restaurante La Bellota y El Buey, el Centro Comercial Torrecárdenas y a Francisco Navarro, exgerente de Asalsido durante 25 años. Asimismo, se han otorgado menciones especiales al periodista Alfredo Casas y a la empresaria Guadalupe Úbeda, de Pastelería Guada.

La Consejería de Inclusión Social ha sido distinguida por su apoyo continuado al colectivo, que permitirá que en los próximos meses sea una realidad el Residencial 21, un proyecto pionero que facilitará la vida independiente de personas con síndrome de Down en Almería.

El Restaurante La Bellota y El Buey ha sido premiado por su compromiso real con la inclusión laboral, siendo el único en la provincia en el ámbito de la restauración que cuenta con el certificado internacional Valuable al contar desde hace más de cinco años con un trabajador con síndrome de Down en su plantilla.

Por su parte, el Centro Comercial Torrecárdenas ha sido reconocido por su apoyo constante a las iniciativas de ASALSIDO y su implicación en la sensibilización social, mientras que la Fundación ONCE ha recibido el galardón por su respaldo a la mejora de la formación y el acceso al empleo de personas con discapacidad intelectual.

El Down de Oro a Francisco Navarro pone en valor más de tres décadas de dedicación y compromiso con la entidad y las familias.

Durante el acto, la vicepresidenta de ASALSIDO, Carmen Mari Morales, ha anunciado que “a lo largo del mes de abril recepcionaremos las obras de Residencial 21, un sueño hecho realidad. Ahora toca dotarlo y equiparlo para que nuestros chicos y chicas puedan empezar a disfrutar de su hogar”. La vicepresidenta ha aprovechado también para agradecer al socio de Asalsido, Antonio Avivar, la donación de todas las televisiones del residencial, e hizo un llamamiento a empresarios, administraciones y a la sociedad en general para seguir sumando apoyos que permitan que el Residencial 21 esté pronto lleno de vida.

Por último, cabe destacar que la gala este año ha contado con la colaboración de la Escuela de Danza de Piluca Velasco y culminó con una multitudinaria y emocionante actuación de chicos y chicas con síndrome de Down al ritmo de El gran showman, poniendo el broche final a una noche inolvidable.

Una cita que no solo reconoce, sino que lanza un mensaje claro: la inclusión empieza en la mirada.