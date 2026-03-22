La Universidad de Almería presenta este lunes, 23 de marzo, las competiciones de orientación y de esgrima de los Campeonatos de España Universitarios (CEU) 2026, que se celebrarán entre el 9 y el 16 de abril, organizadas por la UAL, y tendrán como sedes el municipio de Tíjola y el campus universitario, respectivamente.
En la convocatoria comparecerán para informar sobre ambas competiciones el rector, José J.
Céspedes Lorente; el alcalde de Tíjola, José Juan Martínez Pérez, y el delegado territorial de
Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Juan José Alonso Bonillo. Les
acompañarán representantes del Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial de Almería,
Federación Andaluza de Orientación y Federación Andaluza de Esgrima, como instituciones y
entidades colaboradoras.
Acto: Presentación de los Campeonatos de España Universitarios 2026 de esgrima y
orientación.
Fecha: lunes, 23 de marzo de 2026.
Hora: 12:30
Intervienen:
o José. J. Céspedes Lorente, rector de la Universidad de Almería.
o José Juan Martínez Pérez, alcalde de Tíjola.
o Juan José Alonso Bonillo, delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte.
Lugar: Sala de reuniones del Rectorado. Edificio de Gobierno, 3ª planta. Campus de La
Cañada. Ctra. de Sacramento s/n.