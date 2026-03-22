La Universidad de Almería presenta este lunes, 23 de marzo, las competiciones de orientación y de esgrima de los Campeonatos de España Universitarios (CEU) 2026, que se celebrarán entre el 9 y el 16 de abril, organizadas por la UAL, y tendrán como sedes el municipio de Tíjola y el campus universitario, respectivamente.

En la convocatoria comparecerán para informar sobre ambas competiciones el rector, José J.

Céspedes Lorente; el alcalde de Tíjola, José Juan Martínez Pérez, y el delegado territorial de

Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Juan José Alonso Bonillo. Les

acompañarán representantes del Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial de Almería,

Federación Andaluza de Orientación y Federación Andaluza de Esgrima, como instituciones y

entidades colaboradoras.

Acto: Presentación de los Campeonatos de España Universitarios 2026 de esgrima y

orientación.

Fecha: lunes, 23 de marzo de 2026.

Hora: 12:30

Intervienen:

o José. J. Céspedes Lorente, rector de la Universidad de Almería.

o José Juan Martínez Pérez, alcalde de Tíjola.

o Juan José Alonso Bonillo, delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte.

Lugar: Sala de reuniones del Rectorado. Edificio de Gobierno, 3ª planta. Campus de La

Cañada. Ctra. de Sacramento s/n.