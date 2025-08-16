El Partido Animalista alerta de la destrucción de importantes sistemas dunares en Cabo de Gata

El coordinador provincial del Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) en Almería, Eduardo Milla, ha denunciado este viernes la «grave destrucción» de sistemas dunares en la Playa del Charco, ubicada en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. La formación política explica que la falta de mantenimiento en los vallados que protegían estas zonas ha provocado que en varios puntos se encuentren rotos o caídos, permitiendo así el paso de vehículos y personas. Como consecuencia, han desaparecido varios cordones dunares, transformando algunas de estas áreas en improvisados aparcamientos. “Lo que durante años estuvo protegido ha quedado desprotegido de repente. Algunas dunas se han convertido en simples explanadas para aparcar”, lamenta Milla. El coordinador recuerda que estos sistemas dunares, en plena expansión gracias a las barreras protectoras que impedían el tránsito y el estacionamiento sobre ellos, son de los más importantes del Parque Natural, junto con los de la Playa de las Amoladeras, e insta a las autoridades a interferir en la situación de manera urgente para revertir al máximo los daños. “Es desolador comprobar cómo zonas que tardaron más de 15 años en recuperarse han desaparecido en un solo verano”, concluye. Fotos: PACMA.