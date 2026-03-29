BDS Almeria el día 30 de marzo, en la Puerta de Purchena a las 8 de la tarde

El 30 de marzo de cada año la población palestina conmemora la huelga general que tuvo lugar en 1976 para protestar por el robo sistemático de tierra palestina por parte del colonialismo sionista para entregársela a colonos recién llegados. En aquel triste año fueron 2100 las hectáreas arrebatadas para crear asentamientos judíos y siete los palestinos asesinados por protestar pacíficamente.

Esa realidad sigue de actualidad 50 años después. Mientras la Comunidad Internacional mira para otro lado, el ejército de ocupación sigue expropiando tierras a diario, arrancando olivos y derribando casas en los campos de refugiados de Cisjordania y Jerusalén. En Gaza, se está exterminando a un pueblo ante los ojos del mundo mediante la hambruna y los bombardeos.

El pasado mayo el gobierno israelí decidió crear 22 asentamientos nuevos en Cisjordania y en paralelo autorizó la reconstrucción de colonias evacuadas en 2005, legalizó asentamientos “ilegales” y autorizó los 22 a los que nos hemos referido.

La distribución geográfica de estos asentamientos garantizará el control de Israel sobre Cisjordania (cuatro en el área de Ramallah, cuatro en Jenín, cuatro en Hebrón, dos en Nablus, uno en Salfit,, tres en Jericó y algunos al sur del valle del Jordán.) Se trata en definitiva de una anexión de Cisjordania a todos los efectos, excepto el nombre.

BDS Almería exige:

1.-Poner fin a la expulsión y al genocidio del pueblo palestino por parte de las fuerzas de ocupación israelíes, especialmente en Gaza donde miles de civiles han sido asesinados, más de un millón y medio han sido desplazados por la fuerza y el genocidio continua, desde el mal llamado “alto el fuego”, según UNRWA mas de 700 personas han sido asesinadas desde entonces.

2.-Levantar el cerco de Gaza y permitir la entrada de comida, medicamentos y combustible. : los hospitales no tienen oxígeno, las panaderías han cerrado por falta de harina y no hay electricidad ni agua potable.

3.-Poner fin a los desmanes de los colonos en Cisjordania que con apoyo del ejercito han provocado el abandono de algunas aldeas palestinas ante el temor del acoso de los colonos que incendian sus casas y matan o roban sus animales.

4.-Dejar operar a la UNRWA para garantizar el derecho a la educación infantil y a la asistencia sanitaria de los refugiados.

5.-La liberación de los presos y presas palestinos, la aplicación del derecho al retorno y el cumplimiento de las resoluciones internacionales.

Denunciamos la complicidad de la Unión Europea con el régimen genocida de Tel Aviv por mantener con él relaciones comerciales preferentes y permitirle participar en todos los eventos deportivos, culturales y académicos.

Exigimos la ruptura de relaciones diplomáticas del Estado Español con el régimen criminal de Israel

Llamamos a la movilización y a boicotear los productos israelíes.

Llamamos así mismo a acudir a la concentración convocada por BDS Almeria el día 30 de marzo, en la Puerta de Purchena a las 8 de la tarde.