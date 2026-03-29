El PSOE-A lamenta el récord de quejas al Defensor del Pueblo Andaluz y anima a “convertir esa indignación en cambio” con María Jesús Montero

Paco Cuenca alerta de que las 34.000 actuaciones efectuadas por esta institución en un año certifican que Moreno Bonilla “ha llevado al colapso a los servicios públicos” de Andalucía

El portavoz del PSOE-A, Paco Cuenca, ha denunciado el récord histórico de quejas registradas por el Defensor del Pueblo Andaluz en 2025, una situación ante la que ha animado a los andaluces y andaluzas a «convertir la indignación en cambio». En este sentido, ha lanzado un contundente mensaje donde, frente a la pésima gestión actual de la Junta de Andalucía, existe un proyecto sólido liderado por María Jesús Montero: «El PSOE de Andalucía, con María Jesús Montero, está preparado para reconstruir la sanidad, la dependencia y el derecho a la vivienda».

Así lo ha expresado este domingo Cuenca, que ha lamentado el estado de los servicios públicos en Andalucía. De este modo, tras siete años de Gobierno del PP y de Moreno Bonilla, estos se encuentran «al borde del colapso». “Andalucía no es el decorado que pretende contarnos Moreno Bonilla. La realidad es mucho más dura”, ha advertido.

Como ejemplo de este colapso, Cuenca ha detallado las alarmantes cifras del informe presentado esta semana por el Defensor y que acumula 34.000 actuaciones en un solo año, lo que supone una media de 95 al día. El portavoz socialista ha lamentado que «la gente se queja de lo básico para vivir»: 5.300 quejas referidas a la dependencia, 3.500 motivadas por las listas de espera en sanidad y otras 2.400 relacionadas con el acceso a la vivienda. «Es decir, miles y miles de andaluces diciendo lo mismo, que el sistema no funciona», ha subrayado.

Así, el dirigente ha hecho especial hincapié en lo que considera el aspecto «más grave» de esta desprotección pública: la situación de las al menos 2.500 mujeres afectadas por los fallos en el cribado del cáncer de mama en la comunidad. Cuenca ha denunciado que estas mujeres se encuentran «sin información, sin respuesta, sin protección», recordando que «en Andalucía la salud y los derechos no se recortan, se garantizan».

Por todo ello, el portavoz ha señalado la profunda crisis del modelo de gestión del PP tras siete años en el Gobierno, asegurando que las consecuencias que sufren los andaluces no son un mero problema administrativo: «Eso no es burocracia, es desprotección, es abandono, es dejadez», ha aseverado, apuntando que «Andalucía hace aguas por todos lados».