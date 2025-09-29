Bleta desembarca en los ayuntamientos de Cataluña con Conecta en Grande

El Ayuntamiento de Cassà de la Selva será pionero en implementar Conecta en Grande, la solución desarrollada por la startup catalana Bleta para que los municipios puedan comunicarse de forma directa, sencilla y efectiva con las personas mayores. Con esta decisión, el consistorio se convierte en uno de los primeros de Cataluña en apostar por la innovación digital como vía para reforzar la inclusión social y mejorar la calidad de vida de su ciudadanía.

Connecta en Gran está diseñada específicamente para ayuntamientos: permite enviar avisos y notificaciones adaptadas directamente al móvil de los mayores, ofrecer acceso ágil a información municipal, agenda cultural, talleres, servicios sociales, actividades de salud y bienestar, y obtener datos en tiempo real sobre el alcance de la comunicación.

El objetivo es que las personas mayores dispongan de un canal claro y accesible para informarse, mantenerse conectadas con la vida municipal y ganar autonomía en su día a día.

Según datos del Idescat, más del 20% de la población de Cataluña supera los 65 años, y el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada advierte de que uno de cada cuatro mayores reconoce sentirse solo con frecuencia. En este contexto, la iniciativa de Cassà marca un precedente: no solo facilita la llegada de la información municipal, sino que también contribuye a reforzar los vínculos comunitarios y a combatir la soledad no deseada.

“No hablamos únicamente de tecnología, sino de un puente contra la soledad no deseada y de una vía real de participación y autonomía para las personas mayores”, subraya el equipo de Bleta.

El pasado 26 de septiembre se presentó oficialmente el servicio en un acto organizado por el ayuntamiento, con la participación del consejo de personas mayores y el casal de jubilados y pensionistas del municipio. Entre los talleres y actividades programados, Connecta en Gran se destacó como la principal novedad de este año.

Con esta implantación, Cassà de la Selva da el pistoletazo de salida a un proyecto que sitúa la lucha contra la brecha digital en el centro y utiliza la innovación digital como herramienta al servicio de una administración más cercana, inclusiva y eficaz.