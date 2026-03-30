Boxeo de altura y emoción en el homenaje de Almería a José Bisbal, con presencia de su hermano Juan

Antonio Verdegay Flores

Juan Bisbal afirma que “toda la familia estamos muy agradecidos por el cariño recibido de Almería y por esta velada de boxeo que reconoce a mi hermano y a un deporte que queremos mucho”

Celebrado en el ring de Olimpo Box en San Isidro, ganó por los puntos el español Samuel Molina frente al mexicano Luis Montelongo y hubo combates por el campeonato de Andalucía



Fue el momento más emocionante de la noche. El homenaje póstumo de Almería al gran José Bisbal, primer campeón de España de boxeo nacido en la provincia, que acumuló varios títulos nacionales a lo largo de una trayectoria forjada a base de sacrificio. Es también el padre del popular cantante de la tierra, el internacional David Bisbal.

El público del Olimpo Box contempló de pie el vídeo enviado por la familia, mientras se narraba la trayectoria de este gran boxeador almeriense. Sobre el ring se encontraba su hermano Juan, muy emocionado, y su sobrino nieto José (hijo de Juan). Juan ha afirmado que “lo hablé con sus hijos, y todos estamos muy agradecidos por el cariño recibido y el homenaje de Almería a mi hermano José, que es también el reconocimiento a un deporte que todos queremos”.

El homenaje ha sido ideado por los clubes Olimpo Box y Paco Tejedor y se celebró en la tarde-noche del pasado sábado, 28 de marzo, en el centro Olimpo Box de San Isidro (Almería), con la colaboración de la Federación Andaluza de Boxeo y Campojoyma, referente de la agricultura ecológica, dentro de su compromiso con el deporte.

Quince combates, varios por el campeonato de Andalucía y una velada especial. Francisco David Sánchez y Francisco Tejedor son los promotores de este esta velada, con una proyección internacional espectacular. “Ha sido un combate de máximo nivel, y un merecido homenaje póstumo a José Bisbal. El combate entre el andaluz Samuel Molina ‘La esencia’, considerado mejor boxeador de España en el año 2025, y el mexicano Luis Enrique Montelongo ‘Morales’. Una prueba muy importante para Samuel Molina, de cara a optar en el futuro a la corona mundial”. Un combate duro y lleno de talento, con intercambio de golpes y ocho asaltos, que ganó por los puntos el malagueño Samuel Molina.

Recuerdos sobre José Bisbal

Juan Bisbal se mostró muy emocionado. Explicó cómo “todos los hermanos nos hemos dedicado al boxeo, y tres hemos sido profesionales. Aquella época era dura y las condiciones de entrenamiento diferentes a hoy en día. Recuerdo que entrenábamos en el Cerro de San Cristóbal, cogiendo piedras y haciendo preparación física al aire libre, y de ahí nos desplazábamos a un espacio que nos dejaban para entrenar en la antigua perrera”. Esta frase la continúa aseverando que “nuestro padre era un gran aficionado al boxeo, y nos dedicamos al boxeo por él”. Y como anécdota recuerda que “David Bisbal cantó en una plaza de toros de México donde en su época también boxeó su padre, mi hermano José”. Por último, Juan Bisbal confiesa que “estoy muy agradecido por la velada. Mi hermano era un magnífico boxeador y muy buena persona, agradezco en nombre de toda la familia el cariño que hemos recibido esta noche”.

El pasado sábado el Olimpo Box, en San Isidro, un centro de boxeo y Kick Boxing para entrenamiento y competiciones, con un espectacular ring y gradas, vivió una noche para el recuerdo, con boxeo de altura y la emoción de homenajear a un gran boxeador, recientemente fallecido, el almeriense José Bisbal.

https://we.tl/t-6LXES9PU0j9guGpL