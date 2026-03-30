La red de bibliotecas municipales incorpora a La Chanca y tendrá un mes de abril repleto de actividades y conmemoraciones

El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha informado de la programación mensual que tendrá presentaciones de libros, cuentacuentos, talleres y numerosos actos concertados con los centros educativos

La red de bibliotecas municipales del Ayuntamiento de Almería vivirá en abril uno de los meses más especiales e intensos dado que en él se conmemoran el Día Internacional del Libro infantil y juvenil (2 de abril), el Día Mundial del Libro (23 de abril) y, además, en abril, del 14 al 19, se desarrollará una nueva edición de la Feria del Libro que también aviva las visitas. A todo eso se sumarán hasta cuatro presentaciones de libros, además de los habituales cuentacuentos, bebecuentos, talleres infantiles y de adultos.

Así lo ha detallado esta mañana el concejal delegado del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, que ha comenzado la intervención recordando que “desde el pasado jueves, día 26, ya está abierta la biblioteca de La Chanca en el edificio del antiguo Virgen del Socorro. Un edificio recuperado para la ciudad y el barrio, en el que primero se ha tenido que hacer una consolidación estructural y la recuperación de elementos esenciales del inmueble, con una inversión de más de un millón de euros. Posteriormente se avanzó en el resto de adecuaciones y preparaciones hasta llegar al equipamiento final”.

El concejal de Cultura ha destacado que “la biblioteca se ubica en un espacio que permite hoy disponer de un centro de integración habilitado para dar servicio a las necesidades del barrio, un edificio que permite nuevos usos sociales y culturales, alineados con la estrategia municipal de recuperación del patrimonio y revitalización de espacios singulares en los barrios tradicionales de la ciudad como, por ejemplo, también se ha hecho con el Centro de Innovación Cultural Katiuska”.

“Espero y deseo que los vecinos, grandes y pequeños, disfruten de las nuevas instalaciones y servicios de la Biblioteca de La Chanca, que poco a poco se sumará también a estas actividades mensuales de la red municipal”, ha dicho.

Actividades del mes de abril

Como este año coincide con el Jueves Santo, la conmemoración del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil del 2 de abril se hará a la vuelta de las vacaciones escolares, con actividades concertadas con centros educativos: el 7, 8 y 9 de abril con ‘Cantando Cuentos’ en Los Ángeles, Cabo de Gata y El Alquián, y el 10 con ‘El cuento para dormir más corto del mundo’ en la Central José María Artero.

También será concertadas con centros educativos las actividades en torno al Día Mundial del Libro, que es el día 23 de abril. Será con ‘Un Diccionario con Historia’, el 20 en Los Ángeles, 21 en Cabo de Gata, 22 en El Alquián y 23 en La Chanca y en la Biblioteca Central.

En cuentacuentos se realizará ‘Feroz Enciclopedia de Lobos’ el día 7 en Cabo de Gata, día 8 en Los Ángeles, día 23 en la José María Artero, día 28 en El Alquián y día 29 en la Biblioteca de La Chanca. Bebecuentos habrá uno, el 14 de abril, en la Biblioteca Central José María Artero, con ‘Clara y Bella’.

Habrá cinco sesiones de un nuevo taller infantil con otro título divertido: ‘Ratoncillos de biblioteca’. El 15 en el Cabo, 16 en El Alquián, 23 en La Chanca, 28 en Los Ángeles y 29 en la José María Artero. Para adultos se celebrará uno de ‘Marcapáginas cosidos’, el 8 de abril en la Biblioteca Central José María Artero.

Siguiendo con las presentaciones de libros, habrá dos en la sala José Montero Padilla de la Biblioteca Central: el 8 de abril con ‘Itinerario de la herida y Fiebre Vital’, de Arístides Naranjo, y el 16 de abril con ‘Crónica e historia general del pueblo gitano en España’, de Manuel Martínez Martínez. Habrá otras dos presentaciones de libros infantiles. En este caso ‘Willy no busca trufas’, de Lady Majareta, el 13 de abril en Los Ángeles y ‘La palabra mágica de Lía’, de Angy Díaz, el 16 de abril en Cabo de Gata.

“Y aunque la Feria del Libro se presentará más adelante, quiero adelantaros que esta Biblioteca Central José María Artero recibirá el sábado, 18 de abril, a las 11.30 horas, una charla con Miguel Sosa, llamada ‘Hablando en plata’”, ha adelantado Diego Cruz.

Sosa fue el fundador del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid y también trabajó junto a Adolfo Marsillach en la Compañía Nacional de Teatro Clásico o en el Ministerio de Cultura. Ha publicado en la editorial Planeta “El pequeño libro de las curiosidades” y “El pequeño libro de las 500 palabras para parecer más culto” y su charla estará llena de curiosidades y anécdotas en torno a las palabras, con mucho entusiasmo.

La información de las actividades se encuentra completa y actualizada en la web https://www.bibliotecaspublicas.es/almeria, donde también se puede realizar la inscripción para aquellas actividades que lo precisan.