-BREVE BIOGRAFÍA DEL PINTOR DIEGO VELÁZQUEZ, Y ‘LA RENDICIÓN DE BREDA’

POR: Iltmo. Dr. José María Manuel García-Osuna y Rodríguez.

-29 de Junio de 2026-

-Académico-Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Asturias (año-2013). RAMPA. IDE.

-Cofrade de Número de la Imperial Cofradía de Alfonso VII el Emperador de León y el Pendón de Baeza. (Creación año-1147) (año-2011).

-Académico-Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha (año-2023).

-Socio de Número de la Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas. ASEMEYA (año-2011).

-Doctor en Medicina y Cirugía-“La Medicina en el Antiguo Egipto y Dioscórides” (año-2024).

-Socio de Número de la Asociación de Hispanistas del BeNeLux (año-2021).

-Historiador de HISTORIA-16 (año-2007).

-De la Asociación Hispania Nostra (año-2016).

-Asesor de la Asociación Cultural Reinos de España (FEAH) (año-2018).

-De la Asociación Cultural Divulgadores de la Historia (año-2023).

-Académico-Correspondiente del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés (año-2016).

-Asociación Cultural de Estudios Leoneses. (año-2023).

-RESUMEN-

Hoy tengo el honor de publicar en mi página de La Gaceta de Almería, un trabajo sobre el gran cuadro de Diego Velázquez, que es denominado de modo popular como el cuadro de: ‘LAS LANZAS’. Pintado por Velázquez entre los años 1634 y 1635, y que figura en el Museo del Prado de Madrid desde 1819. Es un óleo sobre lienzo, con un tamaño de 307 cmx367 cm.

El pintor sevillano se inspiró en algunos pasajes de la comedia ‘EL SITIO DE BREDA-1625’ de Pedro Calderón de la Barca (Madrid, 17 de enero de 1600-Madrid, 25 de mayo de 1681), quien fue un sacerdote de la Venerable Congregación de Presbíteros Seculares Naturales de Madrid San Pedro Apóstol y caballero de la Orden de Santiago. Sería uno de los más destacados escritores del barroco español, el denominado como Siglo de Oro (1492-1659).

-RETRATO DEL PINTOR DIEGO VELÁZQUEZ-

I.-LOS PERSONAJES EN LA ÉPOCA DEL PINTOR-

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez sería bautizado en Sevilla, el 6 de junio de 1599, y fallecería en Madrid, el 6 de agosto de 1660. En sus primeros años desarrollaría un estilo naturalista de iluminación tenebrista, por influencia de Michelangelo Merisi da Caravaggio (Milán, 29 de septiembre de 1571-Porto Ércole, 18 de julio de 1610. En 2010 se localizó su cadáver en el cementerio de Porto Ércole, que medía 1,65 metros de altura. Se determinó que la causa de su muerte pudo ser una sepsis por Estafilococo dorado, contraída por una herida de arma blanca, en una pelea).

En este momento Sevilla es el centro del mundo, ya que a través del rio Guadalquivir navegan en ambos sentidos los galeones con el oro, manufacturas textiles, plata y especias, que llegan desde Las Indias. El interés por el teatro, por ejemplo, despierta con la misma intensidad a las clases cultas y a los estratos más modestos de la sociedad.

Miguel de Cervantes y Saavedra (Alcalá de Henares, 29 de septiembre de 1547-Madrid, 22 de abril de 1616) tiene 52 años y ya ha regresado de la prisión de Argel (26 de septiembre de 1575-19 de septiembre de 1580), donde ha sufrido todo tipo de privaciones, torturas y calamidades. El teatro está muy vivo, sobre todo en Madrid, ya que desde 1561 están en la plenitud de sazón los dos primeros locales dedicados a la representación de comedias, son el Corral de la Pacheca y el Corral de La Cruz, que eran patios de vecinos o corralas con varias filas de palcos o balcones alrededor.

Félix Lope de Vega y Carpio (Madrid, 25 de noviembre de 1562-Madrid, 27 de agosto de 1635) es el árbitro indiscutible del teatro, el llamado ‘Fénix de los Ingenios’, el amado del público que le perdona cordialmente sus amores hiperbólicos, fingiendo ignorar que el susodicho autor es, además, sacerdote desde 1614. En el año de 1636, Calderón de la Barca le substituirá como dramaturgo de la Corte Real de las Españas, quien asimismo tras una vida de capa y espada, hombre de fortuna, se ordenará como sacerdote. Su ¿Qué es la vida un frenesí, Qué es la vida una ilusión?, una sombra, una ficción… De su obra ‘LA VIDA ES SUEÑO’ (1635), parece que es el presagio de la próxima descomposición del Imperio en el que no se ponía el Sol.

Los nobles españoles eran famosos en toda Europa por su desmesura, y a menudo por su patética altivez, por su soberano desprecio a cualquier tipo de ocupación, manual o mental, que no fuese algún tipo de cargo remunerado cuantiosamente en la Corte, y por supuesto de tipo parasitario o improductivo. Hacia el año de 1637 había en Madrid 1.300 mendigos socorridos directamente por la propia Corte, y más de 3.300 mendigos libres. Muchos de ellos se entregaban al bandolerismo urbano, por lo que se hace célebre la figura del pícaro o del hábil vagabundo.

Durante unos cincuenta años del siglo XVII, el Reino de las Españas pierde más de dos millones de habitantes, la emigración a las Indias occidentales, ahora ya América, la peste bubónica y la carrera profesional (ejército, iglesia y marina); la expulsión de los judíos o hebreos y de los moriscos o mudéjares había dejado un vacío nunca llenado en la clase de los comerciantes y en la de los especializados agricultores del cultivo del regadío.

El Reino de Francia, con su dinastía de los Capeto a la cabeza, ha ido, de forma paulatina, socavando todo el poderío político y militar español. En la cúspide de todo el Imperio español se encontraba el personaje más paradójico de la realeza española (España y Portugal), y que es el Rey Felipe IV “el Grande o el rey Planeta” de Habsburgo o de Austria [Valladolid, 8 de abril de 1605-REY DE ESPAÑA desde el 31 de marzo de 1621 hasta su muerte, y de PORTUGAL hasta diciembre de 1640. Moriría en Madrid, el 17 de septiembre de 1665], cuya capacidad intelectual era magnífica y destacada, pero su desidia y su molicie eran proverbiales, y su vida solía transcurrir entre ceremonias, amoríos y cacerías.

El final de la dinastía de los Austrias será el Rey Carlos II de Habsburgo “el Hechizado” [Madrid, 6 de noviembre de 1661-REY DE ESPAÑA entre 1665 y Madrid, 1 de noviembre de 1700], imagen paradigmática de la decadencia física, moral y espiritual del Siglo de Oro.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez era hijo de un portugués de la pequeña nobleza por parte de padre, y de una rica familia materna de la burguesía hispalense. A los 8 años el niño ya estudiaba humanidades, adivinándose en él cierta propensión para aprenderse de memoria textos literarios completos y complicados. Su aptitud sobresaliente para el dibujo, le conduce a los diez años al taller de Francisco de Herrera “el Viejo” (Sevilla, hacia 1590-Madrid h. 1654), pintor y grabador de personalidad muy dura, introvertido, colérico, picajoso y de escasa paciencia. Sera por la infelicidad de su aprendizaje, por lo que a los cinco meses de estar en esta escuela-taller decide abandonarla, e irse, sin demora a la de Francisco Pacheco (‘Francisco Pérez del Río’. Sanlúcar de Barrameda, 1564-Sevilla, 1644), maestro, asimismo, de Alonso Cano y de Francisco López Cano.

-LUIS DE GÓNGORA Y ARGOTE-

II.-SUS ESTUDIOS. SU MATRIMONIO-

En esta última escuela es feliz y aprende, ya que F. Pacheco está dotado de una notable capacidad didáctica, Velázquez vivirá unos seis años en esta especie de pensión, donde se le permite expresarse libremente. En marzo de 1617 recibirá el diploma de Bellas Artes, lo que le otorgará el título oficial de pintor.

El 23 de abril de 1618 se matrimoniará con Juana Pacheco Miranda (Sevilla, 1 de junio de 1602-Madrid, 14 de agosto de 1660), pintora e hija del maestro Francisco Pacheco. Será el único amor de su vida. “Quedó el sol encerrado fuera para que en la sola penumbra de la iglesia permanecieran en los ojos de la desposada dos astros que al astro eclipsaran”.

El flemático Velázquez será siempre fiel a su esposa, a pesar de vivir inmerso en un ambiente cortesano bastante degradado moralmente y de amores fáciles, evasiones galantes y todo un estilo de vida hedonista, de todo ello será el paladín el propio monarca Felipe IV; hasta tal punto era así esta historia de amor marital, que una semana después de desaparecer el artista, se apagaba, también, la vida de Juana.

Su matrimonio se vio consolidado por el nacimiento de dos niñas, y solo velado por el dolor debido a la muerte de la segunda de sus hijas, llamada Ignacia, fallecida en edad temprana. Por el contrario, su primogénita, Francisca de Silva Velázquez y Pacheco (Sevilla, 18 de mayo de 1619-Madrid, 1653. ‘Con dolores de parto’) se casaría, 21 de agosto de 1633, en la parroquia de Santiago de Madrid, con el pintor barroco Juan Bautista Martínez del Mazo (¿Beteta?/Cuenca, c. 1611-Madrid, 10 de febrero de 1667). Tuvieron ocho hijos:

Inés Manuela (1638). José (1640). Diego Jacinto (1642). Gaspar (¿?). Baltasar (1645). María Teresa del Rosario (1648), Jerónima (1650) y Melchor Julián (1652).

Francisca Velázquez y Pacheco sería utilizada por su padre, de pequeñita, para el rostro del Niño Jesús en el cuadro de la Adoración de los Magos del año-1619, el cuadro se encuentra en el Museo del Prado desde 1819.

Velázquez ha abierto ya su propia escuela, donde afluyen sus primeros alumnos, y se dedica a la creación de cuadros de temas religiosos, o con un gusto estilístico muy particular típicamente velazquiano, dedicado a los Bodegones, que son cuadros que representan escenas de tabernas con alimentos y mesa puesta, hoy se les denomina como ‘NATURALEZAS MUERTAS’.

-EL CONDE-DUQUE DE OLIVARES-

III.-VELÁZQUEZ EN MADRID. EL REY FELIPE IV HABSBURGO-

En abril de 1662 abandonará Sevilla en dirección hacia la Corte del Reino en Madrid, la cual sujeta con mano firme el todopoderoso Conde-Duque de Olivares [Gaspar de Guzmán y Pimentel Ribera y Velasco de Tovar. Roma, 6 de enero de 1587-Toro/reino de León, 22 de julio de 1645], le acompañará su discípulo Diego de Melgar. Su primer proyecto de poder conocer las obras existentes en las salas de los Palacio Reales se consigue con facilidad, gracias a sus credenciales.

Será el Conde-Duque quién por medio de Juan de Fonseca, capellán de Felipe IV, traería al pintor a Madrid para retratar al monarca:

“El de 1623 fue llamado [a Madrid] del mesmo don Juan (por orden del Conde Duque); hospedóse en su casa, donde fue regalado y servido, y hizo su retrato. Llevólo a palacio aquella noche un hijo del conde de Peñaranda, camarero del Infante Cardenal, y en una hora lo vieron todos los de Palacio, los Infantes y el Rey, que fue la mayor calificación que tuvo. Ordenóse que retratase al infante, pero pareció más conveniente hacer el de su Majestad primero, aunque no pudo ser tan presto por grandes ocupaciones; en efecto se hizo en 30 de agosto, 1623, a gusto de Su Majestad, y de los Infantes y del Conde Duque, que afirmó no haber retratado al rey hasta entonces; y lo mismo sintieron todos los señores que lo vieron. Hizo también de camino un bosquexo del Príncipe de Gales, que le dio cien escudos”.

-EL REY DE ESPAÑA, FELIPE IV DE HABSBURGO-

-FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS-

IV.-SU RELACIÓN CON LA PINTURA ITALIANA DEL RENACIMIENTO. SUS VIAJES-

A Velázquez, Tiziano (Tiziano Vecellio di Gregorio. Pieve di Cadore/Belluno, hacia 1488/1490-Venecia, 27 de agosto de 1576. Uno de los mayores exponentes de la Escuela veneciana), sobre todo, le fascinaba por su capacidad de infundir a las imágenes el soplo trémulo y natural de la vida. El segundo proyecto es conseguir retratar ya al rey Felipe IV, y para ello visitará al poeta cordobés Luis de Góngora y Argote (Córdoba, 11 de julio de 1561-Córdoba, 23 de mayo de 1627), quien había sido el capellán honorario del rey Felipe III, y que, además, estaba en óptimas relaciones con el Conde-Duque. El pintor sevillano es ya una realidad, y el rey le concede una entrevista: “En cuanto esté libre de compromisos harás un retrato”. El hecho se producirá el 30 de agosto de 1623, recibiendo el título honorífico de ‘PINTOR DEL REY’, con una asignación mensual de veinte ducados.

Para Velázquez el año 1624 es un año de plena actividad y de reconocimiento, ya que ejecuta muchos retratos del monarca, del Conde-Duque, del padre Luis de Fonseca y del noble García Pérez de Araciel (Alfaro, 24 de diciembre de 1576-Madrid, 20 de septiembre de 1624), al infante don Carlos, y al famoso Francisco de Quevedo y Villegas (Madrid, 14 de septiembre de 1580-Villanueva de los Infantes, 8 de septiembre de 1645). Poetas loan su obra y su persona, como Luis Vélez de Guevara (Écija, 1 de agosto de 1579-Madrid, 10 de noviembre de 1644) y Jerónimo González de Villanueva.

No obstante, la fama le trae la rivalidad que se transforma en celos y en rencor, tomando cuerpo en la figura del pintor más considerado en ese momento en la corte, se llama Vicente Carducho/Carduccio (Florencia, 1576/1578-Madrid, 1638), quien acusará a Velázquez de que: “solo sabe pintar cabezas”.

Se decide que exista un concurso pictórico, para obtener el puesto de UJIER DE LA CORTE , en enero de 1627, para el que se presentan como competencia artística: Velázquez, Carducho, Eugenio Caxés (Eugenio Cajés de la Fuente. Madrid, 1574/1575-Madrid, 15 de diciembre de 1634) y Ángelo Nardi (Casa Razzo, Vaglia di Mugello, 19 de febrero de 1584-Madrid, 1664). El tema a pintar sería el relativo a: ‘ LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS ’. Será Velázquez quien gane y obtenga una promesa formal de poder realizar un viaje a Italia.

Por consiguiente, llega a Italia a finales del mes de agosto de 1629, concretamente a Génova, capital de la Liguria, desde donde parte hacia Milán, y sobre todo llega a la ciudad de Venecia, donde admirará la pintura de Tiziano, del Veronés (Paolo Caliari/Cagliari, Verona, 1528-Venecia, 1588. Figura central del manierismo italiano) y de Tintoretto (Jacopo Comin. Venecia, 29 de septiembre de 1518-eidem, 31 de mayo de 1594. Manierista veneciano). En el mes de octubre, ya se encuentra en El Vaticano.

En la ciudad de los Papas se dedica a visitar palacios e iglesias, conoce de cerca la gracia y el magisterio de las obras de pintores tales, como: Rafael (Raffaello Sanzio. Urbino, 6 de abril de 1483-Roma, 6 de abril de 1520); la fuerza del manierismo de Miguel Ángel (Michelangelo Buonarroti. Caprese, 6 de marzo de 1475-Roma, 18 de febrero de 1564. Arquitecto, pintor, escultor y poeta del Renacimiento), y el vigor modernista del tenebrismo de Caravaggio.

Benedetto Varchi (Florencia, 1503-ibisdem, 1565. Enemigo de los Medici. Tomó parte activa en la República de Florencia, entre los años 1527 y 1530), el 12 de febrero de 1560, envió una epístola a Miguel Ángel, en nombre de todos los florentinos, lo que demuestra su fama, y de ahí el interés de Velázquez de contemplar su obra:

“…toda esta ciudad desea sumisamente poderos ver y honraros tanto de cerca como de lejos…Vuestra Excelencia nos haría un gran favor si quisiera honrar con su presencia su patria”.

Después de un año en Roma, se dirige, entonces, a la capital de la Campania, Nápoles, por orden de Felipe IV, para realizar la ejecución del retrato de la infanta María Ana de Austria [Monasterio de El Escorial, 18 de agosto de 1606-Linz, 13 de mayo de 1646. Emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico y Reina-Consorte de Hungría], hermana del rey, que se encontraba en tránsito por aquella ciudad, y que sería la próxima esposa del soberano de Hungría; quien sería Fernando III Ernesto de Habsburgo y Wittelsbach [Ferdinand Ernst von Habsburg. Graz, 13 de julio de 1608-Coronado el 15 de febrero de 1637. Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde el 15 de febrero de 1637 hasta Viena, 2 de abril de 1657].

Su vuelta a las Españas es triunfal, y se encuentra perplejo, en que en su ausencia el soberano ya le ha planificado un intenso período de trabajo pictórico.

Estamos en el año de 1634, y se le encargan una serie de cuatros para poder adornar la sala del Buen Retiro, que era el palacio que el Conde-Duque de Olivares le había regalado al monarca, recurriendo, sin muchos escrúpulos a extraer los fondos para los arreglos, y para quedarse con la plusvalía pertinente, a las arruinadas finanzas del Estado español.

Ese lugar sería declarado como parque urbano, en el año 1767, por el Rey Carlos III de Borbón “el Político o el Mejor Alcalde de Madrid” [Madrid, 20 de enero de 1716-REY DE LAS ESPAÑAS entre 1759, y Madrid, 14 de diciembre de 1788], a efectos recreativos para los ciudadanos.

-FRANCISCO PACHECO-

V.-LA HISTORICIDAD REPRESENTATIVA DEL ‘CUADRO DE LAS LANZAS’-

Uno de los más conspicuos de los cuadros encargados, ad hoc, sería el de ‘ LA RENDICIÓN DE BREDA’ , definido, desde siempre, como uno de los mejores, sino el mejor, de los cuadros de recreación histórica de la pintura europea. Celebra que el 2 de junio de 1625, tras diez meses de asedio, la plaza fuerte de Breda, en Flandes, se rendía a las tropas españolas, por el esfuerzo victorioso de los famosos Tercios de Flandes, capitaneados entonces por el general genovés Ambrosio de Espínola y Doria (Ambrogio Spinola Doria. Génova, 1569-Castelnuovo Scrivia, 25 de septiembre de 1630), quien sería capitán general de Flandes durante la Guerra de los Ochenta Años. I duque de Sesto (1612). I marqués de los Balbases (1621). Gobernador de Milán (1629-1630). Grande de España. Caballero de la Orden de Santiago y del Toisón de Oro.

Diez días después la noticia llegó a Madrid, el rey Felipe IV ordenó la celebración de un Te Deum en todas las iglesias capitolinas. Calderón de la Barca escribió la obra teatral: “EL SITIO DE BREDA”, y el grabador Jacques Callot (Nancy, 1592-Nancy, 1635. Dibujante y grabador barroco del Ducado de Lorena) realizó una serie de aguafuertes magistrales. Velázquez se documentó escrupulosamente sobre lugares, hechos y personajes.

Las facciones de Espínola le eran ya conocidas a través de retratos realizados por Pedro Pablo Rubens (Peter Paul. Siegen, 28 de junio de 1577-Amberes, 30 de mayo de 1640), y por Anton van Dyck (Amberes, 22 de marzo de 1599-Londres, 9 de diciembre de 1641); las mismas son ya las de un hombre maduro, que para la época puede ser cualificado como un anciano. Además, Velázquez le conocía por la travesía que habían realizado juntos desde Barcelona hasta Génova.

Para realizar la imagen del vencido Justino de Nassau (¿?, 1559-Leiden, 1631. Teniente-almirante. Gobernador de Breda), debió valerse de cuadros y grabados holandeses.

El gran lienzo velazquiano que representa el momento en que Nassau entrega la llave de la urbe conquistada de Breda a Espínola, pone el acento sobre la gran victoria de las armas españolas y, sobre todo, de la gran magnanimidad del vencedor, que se adelanta en la escena para acoger a su adversario con un gesto de cordial premura, y acompañado todo de una expresión de abierta humanidad en el rostro.

“Justino, yo recibo las llaves y conozco que valiente que sois, que el valor del vencido hace famoso al vencedor”.

A los lados de los protagonistas, aislados en el centro, sobre un fondo luminoso y del color azul de las filas de los soldados en marcha, está el grupo de los holandeses, y, a la derecha, aquel más denso de los españoles vencedores, además de la mole poderosa del caballo.

Detrás de estos últimos se recortan derechas y tupidas en la luz del paisaje, las 29 lanzas que han dado su nombre al paradigmático cuadro.

-JUANA DE VELÁZQUEZ Y PACHECO-

VI.-LOS ANTECEDENTES DEL CUADRO-

Los antecedentes se encuentran en los pintores, Tiziano ya citado, en Giotto (Giotto di Bondone. Colle di Vespignano, c. 1267-Florencia, 8 de enero de 1337. Pintor, muralista, escultor y arquitecto. Del Trecento), y en Piero della Francesca (Piero di Benedetto de Franceschi. Borgo del Santo Sepolcro, ca. 1415-ibisdem, 12 de octubre de 1492. Maestro de la perspectiva y de la geometría euclidiana, a partir de 1470. Del Quattrocento).

Las lanzas insertas en la equilibrada y esplendorosa composición de Velázquez consiguen un grado expresivo de inimitable sugestión. Velázquez tenía 36 años cuando pintó este cuadro, y los dos grupos pictóricos de militares del cuadro que están contrapuestos, otorgan un valor nuevo y unificador al tema dentro de una atmósfera compositiva vibrante, de una pléyade de ricos y complejos colores, y de luces esclarecedoras y necesarias.

El programa decorativo de los palacios del Buen Retiro incluían un global de doce cuadros, que representaban las victorias militares de Felipe IV, y encargados, asimismo, de al pintor sevillano, a otros como Carducho, Antonio de Pereda y Salgado (Valladolid, 1611-Madrid, 1678) y Juan Bautista Mayno (Pastrana/Guadalajara, bautizado, 15 de octubre de 1581-Madrid, 1 de abril de 1649); todos ellos acompañados por el notorio cuadro de ‘Los Trabajos de Hércules’ de Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos/Badajoz, 7 de noviembre de 1598-Madrid, 27 de agosto de 1664. Pintor de las disposiciones artísticas de la Contrarreforma).



-EL PINTOR TIZIANO-

VII.-ANÁLISIS DEL CUADRO-

Diego Velázquez en el cuadro de ‘Las Lanzas’ es siempre facilidad, no compostura, sí naturalidad, parece que la escena no está ocurriendo, dando la impresión de que no dura mucho, y que pronto se disolverá.

«LA RENDICIÓN DE BREDA, definida por un crítico como ‘el mejor cuadro histórico de la pintura europea’, fue ejecutado unos diez años después de la victoria española en los Países Bajos cuando el gran Calderón de la Barca había escrito, desde hacía tiempo, un poema teatral celebrando la magnanimidad del vencedor, el general Ambrosio Espínola, capitán de las tropas de Felipe IV. Esa misma magnanimidad es el centro moral y real del cuadro de Velázquez, que representa el momento en el cual el vencido, Justino de Nassau, entrega las llaves de la ciudad a Espínola, que lo acoge con caballerosa premura, impidiéndole arrodillarse ante él. Cuando ejecutó el gran lienzo para el nuevo Palacio Real del Buen Retiro, en 1634-35, el pintor tenía treinta y seis años y estaba en la cúspide de su lograda madurez artística, de la que dejó aquí uno de los más altos testimonios. LA RENDICIÓN DE BREDA es, en efecto, una obra clave de los años sucesivos a la primera y fundamental experiencia italiana: una obra que inserta en el magistral planteamiento de los dos grupos contrapuestos, subrayado por las lanzas levantadas (los españoles lo llamamos por cierto, de LAS LANZAS), el valor nuevo y unificador de una atmosfera vibrante de colores y de luces». (C. Chiericati y E. Baccheschi. Editorial Marín/Arnoldo Mondadori Editore. 1977/1976. “VELÁZQUEZ”. Página-52).

-CUADRO DE ‘LA ADORACIÓN DE LOS MAGOS’-

-CURRICULUM VITAE-

-Del Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”. (CSIC).

-Del Ateneo de Valladolid (Creación año-1872).

-Del Instituto de Estudios Gerundenses (CSIC).

-De la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense (CSIC).

-Del Círculo Cultural Péndulo de Baza (UNESCO).

-Del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino (CSIC).

-Del Centro de Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo” (CSIC).

-Del Centro de Estudios Fenicios y Púnicos (CSIC).

-Del Centro de Estudios Históricos Jerezanos (CSIC).

-De la Asociación Cultural Héroes de Cavite (2024).

-Del Ateneo Jovellanos (Creación año-1953).

-De la Sociedad Española de Estudios Clásicos (CSIC).

-De la Sociedad Española de Estudios Medievales (CSIC).

-Del Instituto de Estudios Bercianos (CECEL/CSIC).

-De la Asociación Gaxarte, Luanco-Gozón.

-De la Asociación Cultural Proculto, Toro-Zamora.

-De la Asociación Cultural de Estudios Históricos de Galicia. La Coruña.

-De la Asociación Cultural Arte, Arqueología e Historia de Córdoba.

-De la Asociación Cultural Arte, Arqueología e Historia de Bujalance-Córdoba.

-Historiador -Colaborador de la Fundación Gustavo Bueno-Oviedo.

-Del Centro de Estudios Merindad de Tudela.

-Del Centro de Estudios Linarenses-Linares/Jaén.

-De la Asociación Cultural Placentina “Pedro de Trejo”-Plasencia/Cáceres.

-De la Asociación Cultural San Bartolomé de San Martín del Rey Aurelio-Sotrondio/Asturias.

-De la Asociación Cultural Rey Ordoño I-Villamejil/La Cepeda/León.

-De la Asociación de Amigos del Museo Marítimo de Asturias-Luanco.

-De la Asociación Cultural “Raíces Lacianiegas”-Villablino/León.

-Médico-Geriatra en Larrañaga/Domusvi

–Historiador-Diplomado en Estudios Avanzados de Historia Antigua y Medieval y Médico-Familia de Atención Primaria.

-Vicepresidente del I Concurso de Trabajos Cortos de Investigación en Historia de la Medicina en Asturias. Colegio de Médicos de Asturias.

-Médico-Valorador de Discapacidades y Daños Corporales del Colegio de Médicos de Asturias.

-425 Críticas Literarias/Ensayo en “Todo Literatura”. Madrid.

-46 Trabajos-Ensayos-Curriculares de Historia en “La Gaceta de Almería”.

-49 (2023) Trabajos publicados en Dialnet.

-35 (2023) Trabajos/Libros publicados en Regesta Imperii /Universidad de Maguncia/Mainz.

-241 Trabajos de HISTORIA publicados.

-41 Biografías de Músicos de Música-Académica/Culta publicadas.

-127 Conferencias impartidas sobre Historia.

-CUADRO DE ‘LA RENDICIÓN DE BREDA’-

-VICENTE CARDUCHO-

-LIBROS PUBLICADOS-

1.-EL GRAN REY ALFONSO VIII DE CASTILLA, “EL DE LAS NAVAS DE TOLOSA”. Editorial Alderabán. 2012. Cuenca.

2.-BREVE HISTORIA DE FERNANDO “EL CATÓLICO”. Editorial Nowtilus. 2013. Madrid.

3.-EL REY ALFONSO X “EL SABIO” DE LEÓN Y DE CASTILLA. SU VIDA Y SU ÉPOCA. Editorial El Lobo Sapiens. 2017. León.

4.-EL REY ALFONSO VII “EL EMPERADOR” DE LEÓN. Editorial Cultural Norte. 2018. León.

5.-URRACA I DE LEÓN. PRIMERA REINA Y EMPERATRIZ DE EUROPA. Editorial El Lobo Sapiens. 2020. León.

6.-EL REY RAMIRO II “EL GRANDE” DE LEÓN. EL “INVICTO” DE SIMANCAS. Editorial Alderabán. 2021. Cuenca.

7.-LA BATALLA DE LAS NAVAS DE TOLOSA. UN MITO HISTÓRICO. Editorial Alderabán. 2023. Cuenca.

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