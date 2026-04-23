Miski Liu Suria

Agradezco el haber sido invitado y participado como ponente online al I Congreso Internacional de Exploradores de la Conciencia que se ha celebrado del 17 al 19 de abril en Miraflores de la Sierra (Madrid).

Fin del experimento

En pocas semanas

Falleció David Wilcock

Trabajó en energía libre

Tres religiones apocalípticas

Las creencias son sistemas operativos

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Está llegando a su conclusión el experimento del libre albedrío, que comenzó hace millones de años, con la decisión consciente de muchos seres de experimentar la oscuridad de una forma u otra, según Cobra.

El principal obstáculo para la liberación planetaria sigue siendo el acechador ‘lurker’. Se prevé que, entre ahora y el 9 de julio, disminuya la influencia del acechador. Cuando ocurra esto, empezará a mejorar la situación finalmente.

Las fuerzas de la luz están eliminando la anomalía de energía oscura a toda velocidad, y desaparecerá por completo en unas pocas semanas. Aunque la activación del portal de ascensión en agosto de 2025 eliminó a la gran mayoría del acechador del multiverso, una minúscula fracción del uno por ciento que permanece todavía está muy concentrada en la superficie de este planeta, entrelazada cuánticamente con el libre albedrío de la población.

DIVULGACIÓN

El acontecimiento más importante de las últimas semanas es el impulso actual hacia la divulgación: El representante Tim Burchett afirma que en las sesiones informativas sobre ovnis revelarán nombres, fechas, personas y lugares.

Se están revelando intentos de suprimir la divulgación de información y de silenciar a las personas que saben demasiado: En un lapso de nueve meses, once científicos de alto nivel han fallecido o desaparecido sin dejar rastro, mientras crecen las especulaciones de que el gobierno de EEUU está en contacto con seres de otros mundos. Siete de ellos estaban vinculados al laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea o a las instituciones que financia éste directamente.

https://endoftheamericandream.com/9-scientists-connected-to-the-us-space-program-are-dead-as-speculation-grows-that-the-us-government-is-in-contact-with-aliens

RELIGIONES

Mientras tanto, las fuerzas oscuras siguen intentando colapsar la línea temporal positiva, y éste es su plan final. Es muy peligroso mezclar la política con la religión. Las religiones son los sistemas operativos de quienes gobiernan el mundo, según el profesor Jiang:

El sionismo cristiano sostiene que Israel debe controlar los territorios bíblicos, que se debe construir el tercer templo en el Monte del Templo, que debe estallar una fiesta mundial, y que entonces regresaría Cristo .

sostiene que debe controlar los territorios bíblicos, que se debe construir el en el Monte del Templo, que debe estallar una fiesta mundial, y que entonces regresaría . El mesianismo judío sostiene que no se puede construir el tercer templo mientras permanezca en pie la mezquita de Al-Aqsa en el Monte del Templo, que el Gran Israel es una promesa divina más que una aspiración política, y que su cumplimiento daría inicio a la era mesiánica.

sostiene que no se puede construir el tercer templo mientras permanezca en pie la mezquita de Al-Aqsa en el Monte del Templo, que el Gran Israel es una promesa divina más que una aspiración política, y que su cumplimiento daría inicio a la era mesiánica. La escatología ortodoxa rusa sostiene que Moscú es la tercera Roma tras la caída de Constantinopla , y que Rusia tiene un mandato divino para reunificar el mundo ortodoxo, devolver Constantinopla al dominio cristiano y destruir el sistema que corrompió a las dos primeras Romas . Esto no es separación de Iglesia y Estado. Esto es Iglesia y Estado operando como un solo organismo con tanques.

sostiene que es la tercera tras la caída de , y que tiene un mandato divino para reunificar el mundo ortodoxo, devolver al dominio cristiano y destruir el sistema que corrompió a las dos primeras . Esto no es separación de Iglesia y Estado. Esto es Iglesia y Estado operando como un solo organismo con tanques. La escatología islámica chiíta prevé el regreso del imán oculto, precedido por un periodo de gran guerra, el ascenso de Persia como potencia dominante, y una confrontación final con las fuerzas de la falsedad. Los comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní han descrito el conflicto actual en términos teológicos.

https://janwellmann.substack.com/p/the-end-of-the-world-according-to

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DAVID WILCOCK

«Es un momento muy emocionante para estar vivo aquí en la tierra» dijo David Wilcock, el día antes de morir en Colorado. Quiero rendir homenaje a David Wilcock, quien falleció el 20 de abril de 2026, a los 53 años en circunstancias misteriosas.

https://t.me/LauraAbolichannel/83974

El centro de comunicaciones del condado de Boulder recibió una llamada al 911 a las 10:44 de la mañana del lunes 20 de abril de 2026, en relación con un problema desconocido al noreste de la ciudad de Nederland. El locutor telefónico de emergencia que atendió la llamada sospechó que la persona que llamaba estaba sufriendo una crisis de salud mental.

Era una persona muy tranquila y serena. Supongo que no sólo no tenía armas, sino que nunca había disparado una. También tenía un título en Psicología. Después de divorciarse, dijo que quería convertirse en un guerrero espiritual y me alegré por él.

Es difícil de soportar el desgaste que sufre una persona a causa del acoso constante, el acecho, las campañas de desprestigio y todo lo demás. Fundó su propia compañía aeroespacial. Tenía previsto mudarse a Sedona o regresar a California.

No estaba abatido ni se dejaba llevar por las emociones. Siempre tenía el control de sus sentimientos. Era un alma bondadosa, dotada de muchos talentos, pero sobre todo de una inteligencia científica muy elevada.

No sé qué pasó, pero sé que no habría tenido un problema mental como para quitarse la vida. Él perseveraba, sonreía, investigaba, buscaba la verdad e intentaba aportar algo al mundo. Y lo hizo, para muchos de sus seguidores.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=267787

David Wilcock fue director de tecnología avanzada en Stavatti Aerospace, donde promovió la integración de tecnologías de energía libre en sus proyectos aeroespaciales. Stavatti es una empresa centrada en aeronaves de última generación. En otras palabras, Wilcock era un científico que trabajó en sistemas de propulsión de punto cero de energía libre, como los que impulsan los ovnis. Es uno de los científicos recientemente fallecidos, desaparecidos o suicidados que se han reportado. Técnicamente, el número trece.

https://t.me/projectcamelotKerry/23200

David Wilcock fue escritor, conferenciante, productor y figura mediática conocido por sus obras sobre ovnis, espiritualidad, civilizaciones antiguas y conspiraciones. Nació el 8 de marzo de 1973 en Rotterdam, Nueva York, estudió psicología en SUNY New Paltz y publicó libros como “¿La reencarnación de Edgar Cayce?, Investigaciones sobre el campo fuente, La clave de la sincronicidad, Los misterios de la ascensión y El despertar en el sueño.”

Tras su muerte, varios medios lo describieron como una personalidad influyente dentro del movimiento de divulgación cósmica y espiritualidad alternativa. Se hizo famoso por participar en programas y documentales sobre fenómenos extraterrestres y por aparecer en espacios de divulgación alternativa como Coast to Coast AM y Ancient Aliens. También fue una figura muy polémica dentro del mundo ufológico y esotérico, porque defendía ideas como la ascensión espiritual, la telepatía con inteligencias no humanas y la reencarnación de Edgar Cayce.

https://www.brighteon.com/ad935dde-fa7c-43f8-a02a-6dcecc8d8409

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.ail que esta conversación es importante