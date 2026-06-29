La Escuela del Mármol oferta quince plazas para un nuevo itinerario formativo de programación y manejo de máquinas de control numérico

Esta especialidad tiene una alta demanda empresarial e incluye formación en prevención de riesgos laborales, manipulación de cargas y prácticas en empresas de la piedra natural

La Escuela del Mármol de Fines tiene abierto hasta el 21 de septiembre de este año el plazo para solicitar las quince plazas del itinerario ‘Programación y manejo de máquinas de control numérico’, una especialidad formativa con alta demanda empresarial y un elevado índice de inserción laboral que, en toda España, sólo se imparte en este centro formativo adscrito al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Esta formación contempla un total de 590 horas lectivas, que se impartirán a partir del 3 de noviembre de 2026, y capacitará al alumnado para trabajar con maquinaria de control numérico utilizada habitualmente en el sector de la piedra natural. Durante el itinerario, los participantes aprenderán a manejar centros de mecanizado de 3 y 5 ejes, tecnología waterjet y a utilizar software profesional como Alphacam, Lantek y AutoCAD. El itinerario incluye prácticas profesionales no laborales en empresas del sector que colaboran con la escuela, permitiendo al alumnado complementar su preparación con experiencia en entornos reales de trabajo.

Además, los participantes recibirán formación en prevención de riesgos laborales en la industria de la piedra y en manipulación de cargas con carretilla elevadora y puente grúa. Esta última conduce a una acreditación parcial acumulable correspondiente a unidades de competencia de un certificado profesional y es altamente demandada en la industria del mármol y afines.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y director provincial del SAE, Amós García Hueso, ha destacado que “la evolución tecnológica del sector del mármol ha elevado la demanda de personal cualificado en esta especialidad. Por ello, desde la escuela se ha programado esta formación en manejo y programación de maquinaria de control numérico, con la finalidad de aumentar la competitividad empresarial mediante la cobertura de sus necesidades de incorporación de talento y la empleabilidad de la ciudadanía”.

Este itinerario formativo está incluido en la nueva programación de la Escuela del Mármol, que suma 1.066 horas lectivas y se dirige a 45 personas desempleadas, comprendiendo otros dos itinerarios de manejo de carretillas, puentes-grúa y polipastos y operario/a de fábrica. El delegado de Empleo ha recordado que para la elaboración de esta programación se han tenido en cuenta las aportaciones realizadas por agentes clave del sector y la Comarca del Almanzora, para lo cual se realizó una jornada participativa en la que se pusieron en común necesidades y propuestas “para enriquecer la oferta formativa de la Escuela del Mármol, de manera que responda a las necesidades de las empresas y contribuya a impulsar su productividad, al tiempo que mejore la empleabilidad de las personas desempleadas mediante su cualificación”.

Amós García ha destacado “la importante colaboración de las empresas de la industria de la piedra en la formación del alumnado de la escuela, tanto en la modalidad de Formación Dual como en las prácticas” y ha resaltado “el nuevo modelo de Formación Profesional para el Empleo que está impulsando el Gobierno andaluz, más flexible, innovador y eficaz tanto en términos de reducción del desempleo como en la mejora de la competitividad de las empresas”.

Solicitud para participar en el itinerario

Las personas interesadas en solicitar este itinerario deberán estar inscritas como demandantes de empleo y encontrarse en situación de no ocupadas (las personas ocupadas podrán participar únicamente en caso de existir vacantes). Asimismo, será necesario disponer del título de Graduado en ESO, un certificado profesional de nivel 2 o un certificado profesional de nivel 1 del área profesional de Piedra Natural perteneciente a la familia profesional de Industrias Extractivas. La solicitud, que se puede presentar hasta el 21 de septiembre de 2026, se puede rellenar de manera telemática en https://lajunta.es/6erzw . Para obtener más información sobre la presentación presencial de solicitudes, las personas interesadas pueden dirigirse a la Escuela del Mármol de Fines.

El alumnado podrá solicitar las becas y ayudas establecidas para las personas desempleadas participantes en acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo en concepto de transporte, manutención, alojamiento y conciliación con el cuidado de hijos menores de seis años o familiares dependientes, y becas de asistencia a las personas con discapacidad y a determinados colectivos de personas en situación de desempleo que establezca el SAE y que requieran una actuación diferenciada para facilitar su cualificación o recualificación para posibilitar su participación en programas específicos.

Las personas interesadas en conocer la programación de la Escuela del Mármol y solicitar su participación en sus acciones formativas pueden solicitar información en el correo electrónico escueladelmarmol.al.sae@juntadeandalucia.es, los teléfonos 950034916 y 616 414 331 o en cualquier oficina del SAE. También encontrarán información en la web del SAE (https://lajunta.es/5h0cg ) y en la web de formación para el Empleo en Andalucía (https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/ov-fpe/).

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