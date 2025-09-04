Miski Liu Suria

“Gobernar a otros debería de ser un delito” según Antonio Escohotado.

Avance constante

Éxito de los voluntarios

Caída del imperio fiscal

¿Hay dos presidentes Trump?

Los robots no sustituirán al ser humano

La inteligencia artificial no podrá «comerse el alma»

En su avance constante, el segmento de las fuerzas de la luz llamado sombreros blancos continúa encontrando y destruyendo enclaves de oscuridad, y, en la furia de los oscuros, ante la imposibilidad de su objetivo de dominio mundial y la caída inminente de su imperio fiscal, están atacando con todas sus fuerzas. Durante las próximas semanas y meses, que sin duda serán activos, nuestros aliados más fieles serán la firmeza en la luz, la valentía y el sentido común, dice Matthew a través de su madre Suzanne Ward.

Los ingresos se distribuirán de forma justa en la nueva Tierra, y serán más cortos los días y años laborales. La gente tendrá tanto recursos financieros como tiempo para el ocio, proyectos familiares, visitar a amigos lejanos, aficiones, estudios, aprender un nuevo oficio, acampar, viajar a nuevos lugares y todo lo que se ajuste a sus intereses y deseos. Todos acogerán estilos de vida más grandiosos, gracias a la gran cantidad de robots laborando en tareas rutinarias.

CONSEJO

Sobre el consejo de no entrar en la luz al terminar la vida física, ya que atraparía a las almas en el ciclo de la reencarnación y les impediría evolucionar, Matthew revela que ese es otro ejemplo de información aterradora originada por la oscuridad. La oímos por primera vez hace mucho tiempo; su reaparición demuestra que están desesperados por crear energía de miedo para sobrevivir. Si la información es verdadera, sentirán una sensación de fluidez y ligereza en el corazón, pero cuando sea falsa la información, sentirán pesadez y una especie de resistencia.

La inteligencia artificial jamás podrá «comerse el alma». Las almas son creaciones inmortales de la luz del Creador, la misma energía indestructible que el amor y la fuerza más poderosa de este universo. Esto no significa que no sea necesario elevar la frecuencia. Expandir la conciencia espiritual eleva la frecuencia vibratoria y de eso se trata la ascensión personal y la evolución del alma. Las frecuencias elevadas del amor y luz son un anatema para la oscuridad en cualquier forma.

¿ DOS TRUMP ?

Algunos creen que, durante los últimos tres meses, el presidente Trump que se ha visto en público o en vídeos ha sido, en ocasiones, un doble del lado oscuro, y en otras ocasiones, un doble de sombrero blanco. También se cree que Trump ha sobrevivido a varios intentos de asesinato, y que suele estar en una base militar desde donde se coordinaría con su doble y se comunicaría con su gabinete y con los altos mandos.

Aunque esto podría explicar las alarmantes contradicciones en la retórica y las acciones presidenciales, nuestras fuentes de información estratégica, no tienen pruebas irrefutables de que el presidente que aparece en los clips de vídeo sea el doble de Trump o un doble del lado oscuro. Los documentos, fotos, vídeos y conversaciones telefónicas fabricados por inteligencia artificial son prácticamente indistinguibles de los auténticos.

Sin embargo, es plausible la idea de los «dos Trump» porque uno de ellos se hace eco de la propaganda oscura. Lo cierto es que los presidentes, Trump y Putin, mantienen una relación de respeto mutuo, hablan a menudo, coinciden en la necesidad de erradicar la oscuridad, y son conscientes de los laboratorios de armas biológicas y de otras actividades siniestras. Se está desmoronando el control de los medios de comunicación, pero lo cierto es que se ha rescatado a miles de menores en muchos lugares donde se encontraban cautivos.

VOLUNTARIADO

Lo que no sabías cuando te ofreciste como voluntario es que comenzarías esta vida con un gran avance en la evolución del alma al venir a la Tierra en un momento sin precedentes en este universo. Vinieron miles de millones de almas atrapadas en la tercera densidad profunda para aprovechar la oportunidad única de completar todas sus lecciones kármicas de 3-D en esta vida y así poder avanzar a la cuarta. Todos ustedes vendrían como extranjeros a una tierra extraña.

Las personas amables, cariñosas y compasivas de todo el mundo comparten el amor por la familia, un ferviente deseo de vivir en paz y de que todos tengan un hogar, alimento, agua potable y atención sanitaria. Muchos ciudadanos están motivados a crear un mundo así, y lo harán. La luz que los sacó de la mentalidad manipulada, los inspira ahora a seguir adelante con confianza.

Ustedes ya han ayudado a despertar a otras civilizaciones 3-D, así que, al ofrecerse como voluntarios para ayudar a los pueblos de Gaia, sabían que su cuerpo denso sería vulnerable a enfermedades, lesiones y envejecimiento. Sabían que experimentarían dificultades económicas, relaciones decepcionantes, trabajo insatisfactorio, injusticia, crueldad y el dolor inherente a un mundo 3-D. También sabían que olvidarían todo eso tras encarnar.

Sin la conciencia de ser almas multidimensionales con poder ilimitado y sabiduría ancestral, ustedes y la población 3-D se sometieron a la presión paternal y social de obedecer, conformarse y no cuestionar a las supuestas ‘autoridades’. La memoria celular de estar controlados les permitió dormir en esa familiaridad. Descubrieron el sistema de guía de su alma (intuición, instinto, conciencia, inspiración y aspiración) y sintieron que tenía un propósito vuestra vida en la Tierra. Con el tiempo, eso los condujo a recibir mensajes de seres de luz y al conocimiento de su misión.

Han ejemplificado buen juicio, valentía, perseverancia y fortaleza espiritual al afrontar experiencias difíciles y superar obstáculos. Evitaron las trampas de la política y supieron intuitivamente no creer todo lo que informaban los medios de comunicación. Observaron guerras interminables y engaños, corrupción e injusticias desenfrenadas, pero aun así se mantuvieron positivos y optimistas. Y, a pesar de la polarización divisiva y la mentalidad rígida de las almas 3-D, nunca han flaqueado en su devoción por ayudarlas.

Querían triunfar, por supuesto, y las fuerzas de la luz necesitaban que lo lograran. En vuestra antigua batalla contra las fuerzas de la oscuridad, el planeta y todas sus almas residentes eran el premio a ganar o a perder. Vuestro éxito rotundo en una misión crucial fue decisivo no sólo para Gaia y su civilización, sino para todo el universo. Se han ganado el honor, la gratitud y el amor incondicional de todos los seres de luz.

ROBOTS

Los robots inteligentes nunca sustituirán a la población humana, ni los pueblos se convertirán en robots humanoides. Cuando comienza a operar una entidad tecnológica, no se convierte en un ser vivo, como tampoco lo hace una bombilla al encenderse. Muy pocas personas optarían por renunciar a la comodidad de las bombillas, y lo mismo ocurrirá con los avances de la inteligencia artificial, que se están perfeccionando para numerosos propósitos que mejorarán la vida.

El creciente uso de robots en la fabricación y el almacenamiento reducirá el empleo, pero los robots se encargarán de los trabajos tediosos y mal pagados que elegirían pocas personas si existieran otras oportunidades laborales. Hay empleos y capacitación disponibles, o pronto estarán disponibles, en los campos de la mecánica, la técnica y los servicios; el paisajismo y el mantenimiento de propiedades; las industrias educativa y sanitaria, y las ventas.

Es posible que quieran crear un ejército de robots con inteligencia artificial que no pueda ser erradicado ni desprogramado, y producir robots de diseño doméstico que liberen toxinas letales. No pueden hacer ninguna de las dos cosas, pero el miedo a que lo hagan crea las bajas frecuencias que requieren para su viabilidad.

La manifestación de algo, condición o situación comienza con la energía de los pensamientos y sentimientos que la rodean, fluyendo hacia la conciencia colectiva y por eso, difundir información infundada de miedo es una constante en su agenda. Les aseguramos que no están en el futuro de la Tierra, ni un ejército de asesinos de alta tecnología, ni robots domésticos infectados con virus.

CLONES

Las personas, los animales y las plantas son almas; los clones de inteligencia artificial no lo son, y sólo se aplica a las almas la ley universal relativa a la transición tras la muerte física, que consiste en ser atraídos a la ubicación en el mundo espiritual que corresponde a su energía vital. Se eliminarán los clones de malhechores que ya no viven en la Tierra, no se celebrarán juicios, se publicarán los nombres y delitos de los culpables, y se registrarán en los anales de la historia mundial.

Un clon de inteligencia artificial se puede identificar con certeza mediante un examen físico. Se omiten partes del cuerpo que no se ven en individuos vestidos, junto con los órganos que no necesitan clones. Debido a su edad y a las mismas condiciones físicas y mentales, muestran rápidamente signos de desgaste. El martes, por ejemplo, la persona luce enferma y demacrada. A menos que los oscuros quieran que muera de «causas naturales», un nuevo clon sustituye al anterior y el miércoles recupera su vigor la supuesta «persona descansada». Llegará a su fin ese y todos los demás usos maliciosos de la inteligencia artificial.

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio.)